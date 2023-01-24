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https://sputniknews.com.tr/20230124/marmara-denizindeki-kirlilik-icin-yeni-denetim-modeli-ihalarla-denetlenecek-1066104958.html
Marmara Denizi'ndeki kirlilik için yeni denetim modeli: İHA'larla denetlenecek
Marmara Denizi'ndeki kirlilik için yeni denetim modeli: İHA'larla denetlenecek
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "daha temiz bir Marmara için" yeni denetim modelini hayata geçirdiklerini duyurdu. 24.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-24T11:17+0300
2023-01-24T11:17+0300
türkiye
marmara denizi
deniz kirliliği
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, deniz trafiğinin yoğun olduğu Marmara Denizi'nde kirlilikle mücadele kapsamında, "Gemilerden Kaynaklanan Deniz Kirliliği Tespiti Hakkında Yetki Devri Genelgesi"nde düzenleme yapıldı.Bakan Kurum, genelgeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.Yapılan düzenlemelere ilişkin infografik de paylaşan Kurum, "Daha temiz bir Marmara için yeni denetim modeli hayata geçiriyoruz, genelgemizi yayımladık." ifadelerini kullandı.'Türkiye Çevre Ajansı, İstanbul ve Kocaeli'ndeki deniz kirliliği denetimi için yetkilendirildi'Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca 2021'de müsilaj probleminin çözümüne yönelik, bilim insanları ve ilgili kurum ve kuruluşların katılımıyla yapılan çalışmalarla Marmara Denizi’nde gerçekleştirilen deniz denetim faaliyetlerinin güçlendirilmesi ve bölgeye özgü bütünleşik bir yapı ile sağlanması ihtiyacı dile getirilmişti.Paydaşlarla hazırlanan Marmara Denizi Koruma Eylem Planı kapsamında "Türkiye Çevre Ajansı eliyle, Marmara Denizi ile ilişkili tüm havzalardaki denetimlerin uzaktan algılama, uydu ve erken uyarı sistemleri, insansız hava araçları ve radar sistemleri kullanılarak artırılması" kararı alınmıştı.Bu kapsamda yapılan düzenlemeyle, belediyenin sorumluluk alanında bulunan kirliliğin yoğun olduğu İstanbul ve Kocaeli'ndeki deniz kirliliği denetiminde Türkiye Çevre Ajansı yetkilendirildi.Düzenlemeyle deniz denetim faaliyetlerinin güçlendirilmesi, çevresel olumsuzlukların kontrolünün sağlanması, kirliliğin erken safhada tespit edilerek önlemlerin alınması hedefleniyor.Havadan, karadan ve denizden 7/24 saat esaslı izleme ve denetimler İnsansız Hava Araçları (İHA) ve deniz tekneleriyle sağlanacak.Ayrıca deniz kirliliğinin erken safhada tespiti amacıyla uydu ve radar görüntülerinden yararlanılarak takip-uyarı sistemi devreye alınacak.
https://sputniknews.com.tr/20220602/marmara-denizini-kirleten-gemiye-19-milyon-lira-ceza-kesildi-1056909766.html
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marmara denizi, deniz kirliliği
marmara denizi, deniz kirliliği

Marmara Denizi'ndeki kirlilik için yeni denetim modeli: İHA'larla denetlenecek

11:17 24.01.2023
© AFP 2023 / YASIN AKGULMarmara Denizi - müsilaj
Marmara Denizi - müsilaj - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2023
© AFP 2023 / YASIN AKGUL
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "daha temiz bir Marmara için" yeni denetim modelini hayata geçirdiklerini duyurdu.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, deniz trafiğinin yoğun olduğu Marmara Denizi'nde kirlilikle mücadele kapsamında, "Gemilerden Kaynaklanan Deniz Kirliliği Tespiti Hakkında Yetki Devri Genelgesi"nde düzenleme yapıldı.
Bakan Kurum, genelgeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Yapılan düzenlemelere ilişkin infografik de paylaşan Kurum, "Daha temiz bir Marmara için yeni denetim modeli hayata geçiriyoruz, genelgemizi yayımladık." ifadelerini kullandı.

'Türkiye Çevre Ajansı, İstanbul ve Kocaeli'ndeki deniz kirliliği denetimi için yetkilendirildi'

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca 2021'de müsilaj probleminin çözümüne yönelik, bilim insanları ve ilgili kurum ve kuruluşların katılımıyla yapılan çalışmalarla Marmara Denizi’nde gerçekleştirilen deniz denetim faaliyetlerinin güçlendirilmesi ve bölgeye özgü bütünleşik bir yapı ile sağlanması ihtiyacı dile getirilmişti.
Paydaşlarla hazırlanan Marmara Denizi Koruma Eylem Planı kapsamında "Türkiye Çevre Ajansı eliyle, Marmara Denizi ile ilişkili tüm havzalardaki denetimlerin uzaktan algılama, uydu ve erken uyarı sistemleri, insansız hava araçları ve radar sistemleri kullanılarak artırılması" kararı alınmıştı.
Bu kapsamda yapılan düzenlemeyle, belediyenin sorumluluk alanında bulunan kirliliğin yoğun olduğu İstanbul ve Kocaeli'ndeki deniz kirliliği denetiminde Türkiye Çevre Ajansı yetkilendirildi.
Düzenlemeyle deniz denetim faaliyetlerinin güçlendirilmesi, çevresel olumsuzlukların kontrolünün sağlanması, kirliliğin erken safhada tespit edilerek önlemlerin alınması hedefleniyor.
Havadan, karadan ve denizden 7/24 saat esaslı izleme ve denetimler İnsansız Hava Araçları (İHA) ve deniz tekneleriyle sağlanacak.
Ayrıca deniz kirliliğinin erken safhada tespiti amacıyla uydu ve radar görüntülerinden yararlanılarak takip-uyarı sistemi devreye alınacak.
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