https://sputniknews.com.tr/20230124/lavrov-gittigim-her-ulke-batinin-baskisina-maruz-kaliyor-1066126423.html

Lavrov: Gittiğim her ülke Batı’nın baskısına maruz kalıyor

Lavrov: Gittiğim her ülke Batı’nın baskısına maruz kalıyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, hangi ülkeyi ziyaret ederse etsin Batı’nın bu ülkeye Amerikalıların istediği gibi davranmasını telkin etmeye çalıştığını... 24.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-24T18:20+0300

2023-01-24T18:20+0300

2023-01-24T18:20+0300

dünya

rusya

batı

sergey lavrov

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0a/04/1061938367_0:160:2463:1545_1920x0_80_0_0_f14024f34c5c0e4524fd7bceed906802.jpg

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Esvatinili mevkidaşı Thuli Dladla ile görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında, “Nereye gidersem gideyim, Batılı meslektaşlarımızın bir tür uyarıda bulunmaya ve ev sahibine Amerikalıların istediği gibi davranması için ilham vermeye çalışmasına şaşırmıyorum. Bu gibi durumlarda, eski sömürgeci güçlerin ve şimdi dünyaya hakim olmak isteyenlerin emirlerine göre hareket etmeyen, meşru ulusal çıkarlarına göre hareket eden tüm ortaklarımızın duruşunu takdir eder saygıyla karşılıyoruz. Aralarından birçoğu bunu utanmadan açık açık söylüyor” diye konuştu.Lavrov, “Batılı dostlarımızı değiştirip onları kibar yapamayız, demokratik davranmasını sağlayamayız” ifadelerini kullandı.Batı’nın tedirgin olduğunu, çünkü son beş asırdır sahip olduğu hakimiyetin yok olmaya yüz tuttuğunu, çok kutuplu bir dünyanın doğmakta olduğunu kaydeden Rus bakan, 'Çin, Hindistan, Türkiye, Mısır, Afrika kıtası, Latin Amerika' gibi merkezlerin göz ardı edilemez ve onlara nasıl geliştirmeleri gerektiği dikte edilemez olduğunu vurguladı.Lavrov, “ABD ve Avrupa'nın acı dolu duygularını anlıyoruz, çünkü uluslararası ilişkilerin yapısı değişiyor, çok kutuplu, çok merkezli hale geliyor” diye ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20230124/rusya-brezilya-brics-donem-baskanliginin-2025e-ertelenmesini-istedi---1066120431.html

rusya

batı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, batı, sergey lavrov