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https://sputniknews.com.tr/20230124/lavrov-gittigim-her-ulke-batinin-baskisina-maruz-kaliyor-1066126423.html
Lavrov: Gittiğim her ülke Batı’nın baskısına maruz kalıyor
Lavrov: Gittiğim her ülke Batı’nın baskısına maruz kalıyor
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, hangi ülkeyi ziyaret ederse etsin Batı’nın bu ülkeye Amerikalıların istediği gibi davranmasını telkin etmeye çalıştığını... 24.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-24T18:20+0300
2023-01-24T18:20+0300
dünya
rusya
batı
sergey lavrov
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Esvatinili mevkidaşı Thuli Dladla ile görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında, “Nereye gidersem gideyim, Batılı meslektaşlarımızın bir tür uyarıda bulunmaya ve ev sahibine Amerikalıların istediği gibi davranması için ilham vermeye çalışmasına şaşırmıyorum. Bu gibi durumlarda, eski sömürgeci güçlerin ve şimdi dünyaya hakim olmak isteyenlerin emirlerine göre hareket etmeyen, meşru ulusal çıkarlarına göre hareket eden tüm ortaklarımızın duruşunu takdir eder saygıyla karşılıyoruz. Aralarından birçoğu bunu utanmadan açık açık söylüyor” diye konuştu.Lavrov, “Batılı dostlarımızı değiştirip onları kibar yapamayız, demokratik davranmasını sağlayamayız” ifadelerini kullandı.Batı’nın tedirgin olduğunu, çünkü son beş asırdır sahip olduğu hakimiyetin yok olmaya yüz tuttuğunu, çok kutuplu bir dünyanın doğmakta olduğunu kaydeden Rus bakan, 'Çin, Hindistan, Türkiye, Mısır, Afrika kıtası, Latin Amerika' gibi merkezlerin göz ardı edilemez ve onlara nasıl geliştirmeleri gerektiği dikte edilemez olduğunu vurguladı.Lavrov, “ABD ve Avrupa'nın acı dolu duygularını anlıyoruz, çünkü uluslararası ilişkilerin yapısı değişiyor, çok kutuplu, çok merkezli hale geliyor” diye ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20230124/rusya-brezilya-brics-donem-baskanliginin-2025e-ertelenmesini-istedi---1066120431.html
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rusya, batı, sergey lavrov
rusya, batı, sergey lavrov

Lavrov: Gittiğim her ülke Batı’nın baskısına maruz kalıyor

18:20 24.01.2023
© SputnikSergey Lavrov
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2023
© Sputnik
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, hangi ülkeyi ziyaret ederse etsin Batı’nın bu ülkeye Amerikalıların istediği gibi davranmasını telkin etmeye çalıştığını söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Esvatinili mevkidaşı Thuli Dladla ile görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında, “Nereye gidersem gideyim, Batılı meslektaşlarımızın bir tür uyarıda bulunmaya ve ev sahibine Amerikalıların istediği gibi davranması için ilham vermeye çalışmasına şaşırmıyorum. Bu gibi durumlarda, eski sömürgeci güçlerin ve şimdi dünyaya hakim olmak isteyenlerin emirlerine göre hareket etmeyen, meşru ulusal çıkarlarına göre hareket eden tüm ortaklarımızın duruşunu takdir eder saygıyla karşılıyoruz. Aralarından birçoğu bunu utanmadan açık açık söylüyor” diye konuştu.
Lavrov, “Batılı dostlarımızı değiştirip onları kibar yapamayız, demokratik davranmasını sağlayamayız” ifadelerini kullandı.
Batı’nın tedirgin olduğunu, çünkü son beş asırdır sahip olduğu hakimiyetin yok olmaya yüz tuttuğunu, çok kutuplu bir dünyanın doğmakta olduğunu kaydeden Rus bakan, 'Çin, Hindistan, Türkiye, Mısır, Afrika kıtası, Latin Amerika' gibi merkezlerin göz ardı edilemez ve onlara nasıl geliştirmeleri gerektiği dikte edilemez olduğunu vurguladı.
Lavrov, “ABD ve Avrupa'nın acı dolu duygularını anlıyoruz, çünkü uluslararası ilişkilerin yapısı değişiyor, çok kutuplu, çok merkezli hale geliyor” diye ekledi.
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