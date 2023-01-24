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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230124/kremlin-ukraynaya-alman-leopard-tanklari-gonderilmesi-konusunda-uyardi-1066113031.html
Kremlin, Ukrayna’ya Alman Leopard tankları gönderilmesi konusunda uyardı
Kremlin, Ukrayna’ya Alman Leopard tankları gönderilmesi konusunda uyardı
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna’ya Alman Leopard tankları gönderilmesinin Rusya’nın Berlin ile ilişkilerinde kalıcı bir iz bırakacağı uyarısında... 24.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-24T13:34+0300
2023-01-24T14:03+0300
ukrayna krizi
leopard
almanya
rusya
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Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna’ya Almanya yapımı Leopard tankları gönderilip gönderilmeyeceği tartışmalarının sorulması üstüne, “Böyle bir sevkiyat (Almanya ile) ilişkilerin geleceğini iyi etkilemez ve ilişkilerimizde kalıcı bir iz bırakır” dedi.Peskov, “Kaldı ki ilişkilerimiz şu anda oldukça düşük bir seviyede bulunuyor. Ne Almanya ne diğer AB üyeleri ne de NATO ile aramızda düzgün bir diyalog bulunuyor” diye ekledi.Polonya, Ukrayna’ya Alman yapımı Leopard 2 tanklarından göndermek istiyor ancak bunu yapabilmesi için Berlin’in onay gerekiyor. Ancak berlin söz konusu askeri yardıma onay vermiş değil. Bununla beraber bu konuda Almanya üstündeki baskılar artıyor.‘Rusya vatandaşlarına ülkeden çıkış yasağı getirilmesini değerlendirmiyoruz’ Kremlin Sözcüsü, Rusya’da yeniden seferberlik ilan edilebileceği şüphesi üstünden vatandaşlara ülkeden çıkış yasağı getirileceği tartışmalarının sorulması karşısında da, Kremlin’de böyle bir ihtimalin değerlendirilmediğini belirtti. Rusya’da vatandaşlara ülkeden çıkış yasağı getirilebileceği iddiaları, Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’da yeni bir yasa tasarısının tartışılmaya başlamasıyla gündeme gelmişti. Söz konusu tasarı, otomobille ülke dışına çıkılmasının planlanması hâlinde ülkeden ayrılış tarihinin ve yerinin önceden bildirilmesi gerekliliğini içeriyor. Fakat Duma’daki vekiller bu yasa tasarısının yük taşımacılığı ile ilgili olduğunu kaydediyor.
https://sputniknews.com.tr/20230124/polonya-savunma-bakani-ukraynaya-leopard-2-tanklarini-gondermek-icin-almanyadan-izin-istedik--1066110582.html
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leopard, almanya, rusya
leopard, almanya, rusya

Kremlin, Ukrayna’ya Alman Leopard tankları gönderilmesi konusunda uyardı

13:34 24.01.2023 (güncellendi: 14:03 24.01.2023)
© AALeopard 2
Leopard 2 - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2023
© AA
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna’ya Alman Leopard tankları gönderilmesinin Rusya’nın Berlin ile ilişkilerinde kalıcı bir iz bırakacağı uyarısında bulundu.
Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna’ya Almanya yapımı Leopard tankları gönderilip gönderilmeyeceği tartışmalarının sorulması üstüne, “Böyle bir sevkiyat (Almanya ile) ilişkilerin geleceğini iyi etkilemez ve ilişkilerimizde kalıcı bir iz bırakır” dedi.
Peskov, “Kaldı ki ilişkilerimiz şu anda oldukça düşük bir seviyede bulunuyor. Ne Almanya ne diğer AB üyeleri ne de NATO ile aramızda düzgün bir diyalog bulunuyor” diye ekledi.
Polonya, Ukrayna’ya Alman yapımı Leopard 2 tanklarından göndermek istiyor ancak bunu yapabilmesi için Berlin’in onay gerekiyor. Ancak berlin söz konusu askeri yardıma onay vermiş değil. Bununla beraber bu konuda Almanya üstündeki baskılar artıyor.
Leopard 2 tankları - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2023
Ukrayna krizi
Polonya Savunma Bakanı: Ukrayna'ya Leopard 2 tanklarını göndermek için Almanya'dan izin istedik
12:46

‘Rusya vatandaşlarına ülkeden çıkış yasağı getirilmesini değerlendirmiyoruz’

Kremlin Sözcüsü, Rusya’da yeniden seferberlik ilan edilebileceği şüphesi üstünden vatandaşlara ülkeden çıkış yasağı getirileceği tartışmalarının sorulması karşısında da, Kremlin’de böyle bir ihtimalin değerlendirilmediğini belirtti.
Rusya’da vatandaşlara ülkeden çıkış yasağı getirilebileceği iddiaları, Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’da yeni bir yasa tasarısının tartışılmaya başlamasıyla gündeme gelmişti. Söz konusu tasarı, otomobille ülke dışına çıkılmasının planlanması hâlinde ülkeden ayrılış tarihinin ve yerinin önceden bildirilmesi gerekliliğini içeriyor. Fakat Duma’daki vekiller bu yasa tasarısının yük taşımacılığı ile ilgili olduğunu kaydediyor.
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