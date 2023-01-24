https://sputniknews.com.tr/20230124/kirmizi-bultenle-aranan-el-kaide-uyesi-hatayda-yakalandi--1066128566.html
Kırmızı bültenle aranan El Kaide üyesi Hatay'da yakalandı
Kırmızı bültenle aranan El Kaide üyesi Hatay'da yakalandı
Hatay'da MİT ve emniyet ekibinin düzenlediği ortak operasyonda, kırmızı bültenle aranan terör örgütü El Kaide üyesi yakalandı. 24.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-24T19:44+0300
2023-01-24T19:44+0300
2023-01-24T19:45+0300
türkiye
hatay
el kaide
yakalanma
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MİT ve Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonla, terör örgütü El Kaide'ye üye olmak suçundan kırmızı bültenle aranan M.Ş.'yi yakaladı. İhlas Haber Ajansı'nda yer alan habere göre El Kaide üyesi, adli işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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hatay, el kaide, yakalanma
hatay, el kaide, yakalanma
Kırmızı bültenle aranan El Kaide üyesi Hatay'da yakalandı
19:44 24.01.2023 (güncellendi: 19:45 24.01.2023) Abone ol
Hatay'da MİT ve emniyet ekibinin düzenlediği ortak operasyonda, kırmızı bültenle aranan terör örgütü El Kaide üyesi yakalandı.
MİT ve Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonla, terör örgütü El Kaide'ye üye olmak suçundan kırmızı bültenle aranan M.Ş.'yi yakaladı.
İhlas Haber Ajansı'nda yer alan habere göre El Kaide üyesi, adli işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.