https://sputniknews.com.tr/20230124/kirmizi-bultenle-aranan-el-kaide-uyesi-hatayda-yakalandi--1066128566.html

Kırmızı bültenle aranan El Kaide üyesi Hatay'da yakalandı

Kırmızı bültenle aranan El Kaide üyesi Hatay'da yakalandı

Hatay'da MİT ve emniyet ekibinin düzenlediği ortak operasyonda, kırmızı bültenle aranan terör örgütü El Kaide üyesi yakalandı. 24.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-24T19:44+0300

2023-01-24T19:44+0300

2023-01-24T19:45+0300

türkiye

hatay

el kaide

yakalanma

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/07/1065488644_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_96414a561b8f22d6868aa4079297ac64.jpg

MİT ve Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonla, terör örgütü El Kaide'ye üye olmak suçundan kırmızı bültenle aranan M.Ş.'yi yakaladı. İhlas Haber Ajansı'nda yer alan habere göre El Kaide üyesi, adli işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

türkiye

hatay

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hatay, el kaide, yakalanma