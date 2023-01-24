Kılıçdaroğlu'ndan İsveç tepkisi: 'Devlet zekasından yoksun, sadece seyrettiler bu oyunu'

Uğur Mumcu, kalemini satmayan bir gazeteciydi. Uğur Mumcu, kalemini satmayan bir gazeteciydi.

İsveç'te kutsal kitabımızı yaktılar. Amacının ne olduğu çok aşikar. İsveç Türkiye ilişkilerini Provoke etmek istediler. İsveç yönetimi devlet zekasından yoksun, sadece seyretti bu oyunu. Bu oyunun oynanmasına müsaade etti. İsveç'te kutsal kitabımızı yaktılar. Amacının ne olduğu çok aşikar. İsveç Türkiye ilişkilerini Provoke etmek istediler. İsveç yönetimi devlet zekasından yoksun, sadece seyretti bu oyunu. Bu oyunun oynanmasına müsaade etti.

İradesini satan adama hakim mi denir? Yargıya, Yüksek Seçim Kurulu'na güvenmiyoruz. İradesini satan adama hakim mi denir? Yargıya, Yüksek Seçim Kurulu'na güvenmiyoruz.

Ayakkabı yalayıcılığına soyunan milletvekili gördünüz mü? Ordu milletvekili olamaz bu. Heykelini yaptırsınlar, ayakkabı yalayan ve bundan onur duyan milletvekili diye. Ayakkabı yalayıcılığına soyunan milletvekili gördünüz mü? Ordu milletvekili olamaz bu. Heykelini yaptırsınlar, ayakkabı yalayan ve bundan onur duyan milletvekili diye.

Esnaflar şunu unutmasın, Erdoğan esnafı 3. sınıf vatandaş olarak gördü. Esnaflar şunu unutmasın, Erdoğan esnafı 3. sınıf vatandaş olarak gördü.

Devletin hazinesinden alınan 418 milyar doları herkese vereceğim. Devletin hazinesinden alınan 418 milyar doları herkese vereceğim.

Uyuşturucu oligarkları ile mücadele edeceğiz, tehditleri geliyor, bir milim geri adım atmayacağız. Uyuşturucu oligarkları ile mücadele edeceğiz, tehditleri geliyor, bir milim geri adım atmayacağız.