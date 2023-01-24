Kılıçdaroğlu'ndan İsveç tepkisi: 'Devlet zekasından yoksun, sadece seyrettiler bu oyunu'
13:48 24.01.2023 (güncellendi: 14:13 24.01.2023)
© AAKemal Kılıçdaroğlu
© AA
CHP lideri Kılıçdaroğlu, "İsveç yönetimi devlet zekasından yoksun, sadece seyretti bu oyunu" dedi.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.
Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
Uğur Mumcu, kalemini satmayan bir gazeteciydi.
İsveç'te kutsal kitabımızı yaktılar. Amacının ne olduğu çok aşikar. İsveç Türkiye ilişkilerini Provoke etmek istediler. İsveç yönetimi devlet zekasından yoksun, sadece seyretti bu oyunu. Bu oyunun oynanmasına müsaade etti.
İradesini satan adama hakim mi denir? Yargıya, Yüksek Seçim Kurulu'na güvenmiyoruz.
Ayakkabı yalayıcılığına soyunan milletvekili gördünüz mü? Ordu milletvekili olamaz bu. Heykelini yaptırsınlar, ayakkabı yalayan ve bundan onur duyan milletvekili diye.
Esnaflar şunu unutmasın, Erdoğan esnafı 3. sınıf vatandaş olarak gördü.
Devletin hazinesinden alınan 418 milyar doları herkese vereceğim.
Uyuşturucu oligarkları ile mücadele edeceğiz, tehditleri geliyor, bir milim geri adım atmayacağız.
Bak Erdoğan bozuk saat bile günde iki kez doğruyu gösterir. Sen de 'Yeter söz milletin' dedin. Yeterse, senin saraylarına, çocuklarının milyar dolarlık vakıflarına yeter, senin beşli çetelerine yeter, uyuşturucu baronlarına, pudra şekercilerine yeter. Yeterse, Sinan Ateş'i öldürdüğünüz torbacılara yeter, fotoromana, ülkeye soktuğun kaçağa yeter. Kadınlara küfreden diline yeter. Evet yeter, söz milletindir. Yeter be yeter.