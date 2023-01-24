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https://sputniknews.com.tr/20230124/istanbul-merkezli-3-ilde-feto-operasyonu-17-gozalti-1066102263.html
İstanbul merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 17 gözaltı
İstanbul merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 17 gözaltı
İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü'nün Polis Akademisi öğrenci yapılanmasında oldukları iddiasıyla hakkında gözaltı... 24.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-24T09:24+0300
2023-01-24T09:24+0300
türkiye
polis akademisi
yükseköğretim kurulu (yök)
fetö
gözaltı
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Aralarında ‘mahrem sorumlu’ denilen hücre sorumlularının da bulunduğu şüphelilerin, YÖK tarafından yerleştirildikleri farklı üniversitelerde örgütle irtibatlarını koparmadıkları tespit edildi.
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polis akademisi, yükseköğretim kurulu (yök), fetö, gözaltı
polis akademisi, yükseköğretim kurulu (yök), fetö, gözaltı

İstanbul merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 17 gözaltı

09:24 24.01.2023
© İHAtutuklama, gözaltı,
tutuklama, gözaltı, - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2023
© İHA
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İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü'nün Polis Akademisi öğrenci yapılanmasında oldukları iddiasıyla hakkında gözaltı kararı verilen 20 kişiden 17’si yakalandı.
Aralarında ‘mahrem sorumlu’ denilen hücre sorumlularının da bulunduğu şüphelilerin, YÖK tarafından yerleştirildikleri farklı üniversitelerde örgütle irtibatlarını koparmadıkları tespit edildi.
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