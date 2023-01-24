https://sputniknews.com.tr/20230124/icardinin-bonservis-ucreti-belli-oldu-1066114675.html

Icardi'nin bonservis ücreti belli oldu

Icardi'nin bonservis ücreti belli oldu

PSG, Galatasaray'ın sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Arjantinli forvet Mauro Icardi'nin bonservis ücretini 25 milyon euro olarak belirledi. 24.01.2023, Sputnik Türkiye

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spor

mauro icardi

galatasaray

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PSG, Galatasaray'ın sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Mauro Icardi'nin bonservisini belirledi. Galatasaray'da 6 gol 4 asistle iyi bir sezon geçiren Icardi için PSG, 25 milyon Euro bonservis bedeli istiyor. Oyuncunun da maaş talebi 8 milyon Euro.

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mauro icardi, galatasaray