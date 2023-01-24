https://sputniknews.com.tr/20230124/icardinin-bonservis-ucreti-belli-oldu-1066114675.html
Icardi'nin bonservis ücreti belli oldu
Icardi'nin bonservis ücreti belli oldu
PSG, Galatasaray'ın sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Arjantinli forvet Mauro Icardi'nin bonservis ücretini 25 milyon euro olarak belirledi. 24.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-24T14:19+0300
2023-01-24T14:19+0300
2023-01-24T14:19+0300
spor
mauro icardi
galatasaray
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PSG, Galatasaray'ın sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Mauro Icardi'nin bonservisini belirledi. Galatasaray'da 6 gol 4 asistle iyi bir sezon geçiren Icardi için PSG, 25 milyon Euro bonservis bedeli istiyor. Oyuncunun da maaş talebi 8 milyon Euro.
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MIA „Rosiya Segodnya“
mauro icardi, galatasaray
mauro icardi, galatasaray
Icardi'nin bonservis ücreti belli oldu
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PSG, Galatasaray'ın sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Arjantinli forvet Mauro Icardi'nin bonservis ücretini 25 milyon euro olarak belirledi.
PSG, Galatasaray'ın sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Mauro Icardi'nin bonservisini belirledi.
Galatasaray'da 6 gol 4 asistle iyi bir sezon geçiren Icardi için PSG, 25 milyon Euro bonservis bedeli istiyor.
Oyuncunun da maaş talebi 8 milyon Euro.