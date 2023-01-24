Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://sputniknews.com.tr/20230124/icardinin-bonservis-ucreti-belli-oldu-1066114675.html
Icardi'nin bonservis ücreti belli oldu
Icardi'nin bonservis ücreti belli oldu
PSG, Galatasaray'ın sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Arjantinli forvet Mauro Icardi'nin bonservis ücretini 25 milyon euro olarak belirledi. 24.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-24T14:19+0300
2023-01-24T14:19+0300
spor
mauro icardi
galatasaray
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/0e/1065756777_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_d228c9840636d46e05732376fd24019a.jpg
PSG, Galatasaray'ın sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Mauro Icardi'nin bonservisini belirledi. Galatasaray'da 6 gol 4 asistle iyi bir sezon geçiren Icardi için PSG, 25 milyon Euro bonservis bedeli istiyor. Oyuncunun da maaş talebi 8 milyon Euro.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/0e/1065756777_174:0:1074:675_1920x0_80_0_0_178e8f15272e72c866642dd7cc2e5132.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
mauro icardi, galatasaray
mauro icardi, galatasaray

Icardi'nin bonservis ücreti belli oldu

14:19 24.01.2023
© AAMauro Icardi
Mauro Icardi - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2023
© AA
Abone olTelegram
PSG, Galatasaray'ın sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Arjantinli forvet Mauro Icardi'nin bonservis ücretini 25 milyon euro olarak belirledi.
PSG, Galatasaray'ın sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Mauro Icardi'nin bonservisini belirledi.
Galatasaray'da 6 gol 4 asistle iyi bir sezon geçiren Icardi için PSG, 25 milyon Euro bonservis bedeli istiyor.
Oyuncunun da maaş talebi 8 milyon Euro.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала