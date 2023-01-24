https://sputniknews.com.tr/20230124/ibbden-turistlerin-yerebatan-sarnicina-giris-ucretine-yuzde-73-zam-1066115337.html
İBB'den turistlerin Yerebatan Sarnıcı'na giriş ücretine yüzde 73 zam
İBB'den turistlerin Yerebatan Sarnıcı'na giriş ücretine yüzde 73 zam
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Yerebatan Sarnıcı’nda turist geçiş ücretlerine yüzde 73 zam yaparak 300 liraya yükseltti. 24.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-24T14:26+0300
2023-01-24T14:26+0300
2023-01-24T14:26+0300
ekonomi
zam
yerebatan sarnıcı
ibb
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Yerebatan Sarnıcı’nda turist geçiş ücretlerine yüzde 73 zam yaptı. Böylece ücretler 300 liraya yükselmiş oldu.Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için uygulanan fiyat ise değişmedi. Yerebatan Sarnıcı’na girişlerde tam bilet 50, öğrenci 20 lira.
https://sputniknews.com.tr/20230123/ankarada-simide-zam-7-liradan-satilmaya-baslandi-1066057260.html
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zam, yerebatan sarnıcı, ibb
zam, yerebatan sarnıcı, ibb
İBB'den turistlerin Yerebatan Sarnıcı'na giriş ücretine yüzde 73 zam
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Yerebatan Sarnıcı’nda turist geçiş ücretlerine yüzde 73 zam yaparak 300 liraya yükseltti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Yerebatan Sarnıcı’nda turist geçiş ücretlerine yüzde 73 zam yaptı. Böylece ücretler 300 liraya yükselmiş oldu.
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için uygulanan fiyat ise değişmedi. Yerebatan Sarnıcı’na girişlerde tam bilet 50, öğrenci 20 lira.