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İBB'den turistlerin Yerebatan Sarnıcı'na giriş ücretine yüzde 73 zam
İBB'den turistlerin Yerebatan Sarnıcı'na giriş ücretine yüzde 73 zam
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Yerebatan Sarnıcı’nda turist geçiş ücretlerine yüzde 73 zam yaparak 300 liraya yükseltti. 24.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-24T14:26+0300
2023-01-24T14:26+0300
ekonomi
zam
yerebatan sarnıcı
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Yerebatan Sarnıcı’nda turist geçiş ücretlerine yüzde 73 zam yaptı. Böylece ücretler 300 liraya yükselmiş oldu.Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için uygulanan fiyat ise değişmedi. Yerebatan Sarnıcı’na girişlerde tam bilet 50, öğrenci 20 lira.
https://sputniknews.com.tr/20230123/ankarada-simide-zam-7-liradan-satilmaya-baslandi-1066057260.html
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zam, yerebatan sarnıcı, ibb
zam, yerebatan sarnıcı, ibb

İBB'den turistlerin Yerebatan Sarnıcı'na giriş ücretine yüzde 73 zam

14:26 24.01.2023
© AAYerebatan Sarnıcı
Yerebatan Sarnıcı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2023
© AA
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Yerebatan Sarnıcı’nda turist geçiş ücretlerine yüzde 73 zam yaparak 300 liraya yükseltti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Yerebatan Sarnıcı’nda turist geçiş ücretlerine yüzde 73 zam yaptı. Böylece ücretler 300 liraya yükselmiş oldu.
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için uygulanan fiyat ise değişmedi. Yerebatan Sarnıcı’na girişlerde tam bilet 50, öğrenci 20 lira.
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