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https://sputniknews.com.tr/20230124/hollanda-cins-hayvanlari-tamamen-yasakliyor-sevimli-gorundukleri-icin-hayat-boyu-aci-cekiyorlar-1066103579.html
Hollanda 'cins' hayvanları tamamen yasaklıyor: 'Sevimli' göründükleri için hayat boyu acı çekiyorlar
Hollanda 'cins' hayvanları tamamen yasaklıyor: 'Sevimli' göründükleri için hayat boyu acı çekiyorlar
Hollanda’da hükümet, ‘cins’ hayvanlara sahip olmayı, reklamlarının çeşitli medya platformlarında yer almasını yasaklamaya hazırlanıyor. 24.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-24T10:12+0300
2023-01-24T10:16+0300
dünya
hollanda
kedi
köpek
cins
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Kulakları kıvrık, kısa bacaklı kediler ya da yassı bir yüze sahip köpekler gibi birçok hayvan, 'sevimli' ve 'güzel' görüntülerinin ardında yaşam boyu çeşitli hastalıklarla mücadele ediyor ve acı çekiyor. Hollanda'da hükümet, özel olarak üretilen ve satılan bu hayvanları ülkede tamamen yasaklayacağını duyurdu.Ülkenin Kültür, Doğa ve Gıda Kalitesi'nden sorumlu Bakanı Piet Adema yaptığı açıklamada, "Sırf 'güzel' ve 'sevimli' olduklarını düşündüğümüz için masum hayvanların hayatını acınası hale getiriyoruz" dedi."İşte bu yüzden hiçbir evcil hayvanın görünüşünden dolayı acı çekmediği bir Hollanda'ya doğru büyük bir adım atıyoruz." diyen Adema, bu hayvanların reklamlarda ya da sosyal medyada gösterilmesinin de yasaklanacağını söyledi. Hollanda 2014 yılında sadece görünüşlerinden dolayı bu hayvanların üretilmesini yasaklamıştı. Son duyurulan kararla birlikte hükümet, bu türlerin ithalatını ve ticaretini durdurmak için var olan yasal boşluğu kapatmaya çalışıyor. Sosyal medyada ünlüler tarafından paylaşılması 'talebi' artırıyorÖzel olarak üretilen bu cins hayvanlar özellikle sosyal medyada ünlü olan kişiler arasında oldukça 'popüler'. Sosyal medyada yüksek takipçili profiller tarafından sürekli paylaşılması da bu hayvanlara olan 'talebi' artırıyor. Her ne kadar çok sevimli ve sevilesi görünseler bile bu hayvanların birçoğu doğuştan gelen genetik bozukluklar nedeniyle ömürlerinin sonuna kadar acı çekiyor. Örneğin Fransız bulldogları ve King Charles Spaniel cinsi köpekler, yüz yapılarından kaynaklı özellikle solunum yolu hastalıklarından muzdaripler. Brakisefal ırklar olarak bilinen bu hayvanlar bununla birlikte görme bozukluğu, diz kapağı çıkığı, kulak enfeksiyonları gibi bir dizi hastalığa da sahip olabiliyor. Kıvrık kulaklı Scottish Fold cinsi kediler de sahip oldukları genetik bozukluklardan kaynaklı hayat boyu eklem ve kıkırdak ağrıları çekiyor. Hollanda'da bakanın açıkladığı yeni yasaya göre geçiş süreci olarak, evinde bu özelliklere sahip bir köpeği veya kedisi olan herkes, hayvanı ölene kadar bakmaya devam edebilecek. Adema, görüntüleri nedeniyle acı çeken hayvanların listesini çıkaracağını da söyledi.Geçen yıl Norveç’te de bir mahkeme, Cavalier King Charles ve İngiliz Bulldog cinsi köpeklerin yetiştirilmesinin ülkenin Hayvan Refahı Yasasını ihlal ettiğine karar verdi. Mahkeme, bu cins köpeklerin ‘insanların yol açtığı sağlık sorunlarına’ maruz kalma eğiliminde olduğunu vurguladıktan sonra yetkililer konuyla ilgili adım atarak söz konusu cinslerin üretimini yasaklandığını duyurmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20220808/1059650543.html
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hollanda, kedi, köpek, cins
hollanda, kedi, köpek, cins

Hollanda 'cins' hayvanları tamamen yasaklıyor: 'Sevimli' göründükleri için hayat boyu acı çekiyorlar

10:12 24.01.2023 (güncellendi: 10:16 24.01.2023)
© Sputnik / Natalya Seliverstova / Multimedya arşivine gidinMoskova’da gerçekleştirilen Ketsburg Kedi Fuarı
Moskova’da gerçekleştirilen Ketsburg Kedi Fuarı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2023
© Sputnik / Natalya Seliverstova
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Hollanda’da hükümet, ‘cins’ hayvanlara sahip olmayı, reklamlarının çeşitli medya platformlarında yer almasını yasaklamaya hazırlanıyor.
Kulakları kıvrık, kısa bacaklı kediler ya da yassı bir yüze sahip köpekler gibi birçok hayvan, 'sevimli' ve 'güzel' görüntülerinin ardında yaşam boyu çeşitli hastalıklarla mücadele ediyor ve acı çekiyor.

Hollanda'da hükümet, özel olarak üretilen ve satılan bu hayvanları ülkede tamamen yasaklayacağını duyurdu.

Ülkenin Kültür, Doğa ve Gıda Kalitesi'nden sorumlu Bakanı Piet Adema yaptığı açıklamada, "Sırf 'güzel' ve 'sevimli' olduklarını düşündüğümüz için masum hayvanların hayatını acınası hale getiriyoruz" dedi.

"İşte bu yüzden hiçbir evcil hayvanın görünüşünden dolayı acı çekmediği bir Hollanda'ya doğru büyük bir adım atıyoruz." diyen Adema, bu hayvanların reklamlarda ya da sosyal medyada gösterilmesinin de yasaklanacağını söyledi.

Hollanda 2014 yılında sadece görünüşlerinden dolayı bu hayvanların üretilmesini yasaklamıştı.

Son duyurulan kararla birlikte hükümet, bu türlerin ithalatını ve ticaretini durdurmak için var olan yasal boşluğu kapatmaya çalışıyor.
Kedi - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2022
MULTİMEDYA
8 Ağustos Uluslararası Kedi Günü
8 Ağustos 2022, 13:01

Sosyal medyada ünlüler tarafından paylaşılması 'talebi' artırıyor

Özel olarak üretilen bu cins hayvanlar özellikle sosyal medyada ünlü olan kişiler arasında oldukça 'popüler'.

Sosyal medyada yüksek takipçili profiller tarafından sürekli paylaşılması da bu hayvanlara olan 'talebi' artırıyor.

Her ne kadar çok sevimli ve sevilesi görünseler bile bu hayvanların birçoğu doğuştan gelen genetik bozukluklar nedeniyle ömürlerinin sonuna kadar acı çekiyor.

Örneğin Fransız bulldogları ve King Charles Spaniel cinsi köpekler, yüz yapılarından kaynaklı özellikle solunum yolu hastalıklarından muzdaripler. Brakisefal ırklar olarak bilinen bu hayvanlar bununla birlikte görme bozukluğu, diz kapağı çıkığı, kulak enfeksiyonları gibi bir dizi hastalığa da sahip olabiliyor.

Kıvrık kulaklı Scottish Fold cinsi kediler de sahip oldukları genetik bozukluklardan kaynaklı hayat boyu eklem ve kıkırdak ağrıları çekiyor.
© AFP 2023 / PETTER BERNTSENKing Charles Spaniel
King Charles Spaniel - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2023
King Charles Spaniel
© AFP 2023 / PETTER BERNTSEN
© AFP 2023 / TIMOTHY A. CLARYFransız Bulldog
Fransız Bulldog - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2023
Fransız Bulldog
© AFP 2023 / TIMOTHY A. CLARY
Hollanda'da bakanın açıkladığı yeni yasaya göre geçiş süreci olarak, evinde bu özelliklere sahip bir köpeği veya kedisi olan herkes, hayvanı ölene kadar bakmaya devam edebilecek.

Adema, görüntüleri nedeniyle acı çeken hayvanların listesini çıkaracağını da söyledi.

Geçen yıl Norveç’te de bir mahkeme, Cavalier King Charles ve İngiliz Bulldog cinsi köpeklerin yetiştirilmesinin ülkenin Hayvan Refahı Yasasını ihlal ettiğine karar verdi.

Mahkeme, bu cins köpeklerin ‘insanların yol açtığı sağlık sorunlarına’ maruz kalma eğiliminde olduğunu vurguladıktan sonra yetkililer konuyla ilgili adım atarak söz konusu cinslerin üretimini yasaklandığını duyurmuştu.
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