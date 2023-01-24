https://sputniknews.com.tr/20230124/hirsizlik-icin-girdigi-evde-havalandirma-bosluguna-sikisip-yakalandi-1066135222.html

Hırsızlık için girdiği evde havalandırma boşluğuna sıkışıp yakalandı

Hırsızlık için girdiği evde havalandırma boşluğuna sıkışıp yakalandı

Gaziantep'te hırsızlık amacıyla girdiği evde havalandırma boşluğunda sıkışan şüpheli yakalandı. 24.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-24T22:51+0300

2023-01-24T22:51+0300

2023-01-24T22:53+0300

türkiye

şahinbey

gaziantep

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/18/1066134758_0:578:1500:1422_1920x0_80_0_0_e7c53582cbd325bb943d746af04df0e7.jpg

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bir eve hırsızlık yapmak amacıyla girmeye çalışan şahıs, evin havalandırma boşluğunda sıkıştı.İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, zanlıyı bulunduğu yerden çıkararak gözaltına aldı.Çeşitli suçlardan 29 kaydı bulunan zanlının emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

türkiye

şahinbey

gaziantep

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

şahinbey, gaziantep