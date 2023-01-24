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https://sputniknews.com.tr/20230124/hirsizlik-icin-girdigi-evde-havalandirma-bosluguna-sikisip-yakalandi-1066135222.html
Hırsızlık için girdiği evde havalandırma boşluğuna sıkışıp yakalandı
Hırsızlık için girdiği evde havalandırma boşluğuna sıkışıp yakalandı
Gaziantep'te hırsızlık amacıyla girdiği evde havalandırma boşluğunda sıkışan şüpheli yakalandı. 24.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-24T22:51+0300
2023-01-24T22:53+0300
türkiye
şahinbey
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Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bir eve hırsızlık yapmak amacıyla girmeye çalışan şahıs, evin havalandırma boşluğunda sıkıştı.İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, zanlıyı bulunduğu yerden çıkararak gözaltına aldı.Çeşitli suçlardan 29 kaydı bulunan zanlının emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.
türkiye
şahinbey
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şahinbey, gaziantep
şahinbey, gaziantep

Hırsızlık için girdiği evde havalandırma boşluğuna sıkışıp yakalandı

22:51 24.01.2023 (güncellendi: 22:53 24.01.2023)
© İHAGaziantep'in Şahinbey ilçesinde bir eve hırsızlık yapmak amacıyla girmeye çalışan şahıs, evin havalandırma kısmında sıkışınca yakayı ele verdi.
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bir eve hırsızlık yapmak amacıyla girmeye çalışan şahıs, evin havalandırma kısmında sıkışınca yakayı ele verdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2023
© İHA
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Gaziantep'te hırsızlık amacıyla girdiği evde havalandırma boşluğunda sıkışan şüpheli yakalandı.
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bir eve hırsızlık yapmak amacıyla girmeye çalışan şahıs, evin havalandırma boşluğunda sıkıştı.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, zanlıyı bulunduğu yerden çıkararak gözaltına aldı.
Çeşitli suçlardan 29 kaydı bulunan zanlının emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.
© İHAGaziantep'in Şahinbey ilçesinde bir eve hırsızlık yapmak amacıyla girmeye çalışan şahıs, evin havalandırma kısmında sıkışınca yakayı ele verdi.
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bir eve hırsızlık yapmak amacıyla girmeye çalışan şahıs, evin havalandırma kısmında sıkışınca yakayı ele verdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2023
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bir eve hırsızlık yapmak amacıyla girmeye çalışan şahıs, evin havalandırma kısmında sıkışınca yakayı ele verdi.
© İHA
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