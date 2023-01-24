https://sputniknews.com.tr/20230124/hirsizlik-icin-girdigi-evde-havalandirma-bosluguna-sikisip-yakalandi-1066120860.html

Hırsızlık için girdiği evde havalandırma boşluğuna sıkışıp yakalandı

Hırsızlık için girdiği evde havalandırma boşluğuna sıkışıp yakalandı

Gaziantep'te hırsızlık amacıyla girdiği evde havalandırma boşluğunda sıkışan şüpheli yakalandı. 24.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-24T16:31+0300

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hırsızlık

gaziantep

türkiye

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Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey ilçesine bağlı Beyazlar Mahallesi'ndeki bir eve hırsızlık amacıyla girdiği belirlenen K.S, havalandırma boşluğunda sıkıştı.İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, zanlıyı bulunduğu yerden çıkararak gözaltına aldı.Çeşitli suçlardan 29 kaydı bulunan zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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hırsızlık, gaziantep