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Hırsızlık için girdiği evde havalandırma boşluğuna sıkışıp yakalandı
Hırsızlık için girdiği evde havalandırma boşluğuna sıkışıp yakalandı
Gaziantep'te hırsızlık amacıyla girdiği evde havalandırma boşluğunda sıkışan şüpheli yakalandı. 24.01.2023, Sputnik Türkiye
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hırsızlık
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Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey ilçesine bağlı Beyazlar Mahallesi'ndeki bir eve hırsızlık amacıyla girdiği belirlenen K.S, havalandırma boşluğunda sıkıştı.İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, zanlıyı bulunduğu yerden çıkararak gözaltına aldı.Çeşitli suçlardan 29 kaydı bulunan zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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hırsızlık, gaziantep
hırsızlık, gaziantep

Hırsızlık için girdiği evde havalandırma boşluğuna sıkışıp yakalandı

16:31 24.01.2023 (güncellendi: 16:57 24.01.2023)
© AAhavalandırma deliğine sıkışan hırsız
havalandırma deliğine sıkışan hırsız - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2023
© AA
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Gaziantep'te hırsızlık amacıyla girdiği evde havalandırma boşluğunda sıkışan şüpheli yakalandı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey ilçesine bağlı Beyazlar Mahallesi'ndeki bir eve hırsızlık amacıyla girdiği belirlenen K.S, havalandırma boşluğunda sıkıştı.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, zanlıyı bulunduğu yerden çıkararak gözaltına aldı.
Çeşitli suçlardan 29 kaydı bulunan zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir apartmana giren hırsız, daire kapısında bulunan ayakkabılıktan ayakkabı çaldı. En iyi ayakkabıyı seçmek için cep telefonu ışığıyla marka ve numarasına bakan hırsızın, çalmadan önce ayakkabının kokup kokmadığını kontrol ettiği görüldü. Apartmanın güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık olayında, hırsızlık sırasında şüphelinin rahatlığı da dikkatlerden kaçmadı. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2023
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