https://sputniknews.com.tr/20230124/hirsizlik-icin-girdigi-evde-havalandirma-bosluguna-sikisip-yakalandi-1066120860.html
Hırsızlık için girdiği evde havalandırma boşluğuna sıkışıp yakalandı
Hırsızlık için girdiği evde havalandırma boşluğuna sıkışıp yakalandı
Gaziantep'te hırsızlık amacıyla girdiği evde havalandırma boşluğunda sıkışan şüpheli yakalandı. 24.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-24T16:31+0300
2023-01-24T16:31+0300
2023-01-24T16:57+0300
hırsızlık
gaziantep
türkiye
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Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey ilçesine bağlı Beyazlar Mahallesi'ndeki bir eve hırsızlık amacıyla girdiği belirlenen K.S, havalandırma boşluğunda sıkıştı.İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, zanlıyı bulunduğu yerden çıkararak gözaltına aldı.Çeşitli suçlardan 29 kaydı bulunan zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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hırsızlık, gaziantep
Hırsızlık için girdiği evde havalandırma boşluğuna sıkışıp yakalandı
16:31 24.01.2023 (güncellendi: 16:57 24.01.2023) Abone ol
Gaziantep'te hırsızlık amacıyla girdiği evde havalandırma boşluğunda sıkışan şüpheli yakalandı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey ilçesine bağlı Beyazlar Mahallesi'ndeki bir eve hırsızlık amacıyla girdiği belirlenen K.S, havalandırma boşluğunda sıkıştı.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, zanlıyı bulunduğu yerden çıkararak gözaltına aldı.
Çeşitli suçlardan 29 kaydı bulunan zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.