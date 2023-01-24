https://sputniknews.com.tr/20230124/gazeteci-oguz-10-bin-ehliyet-iadesi-melekleri-kusturmektir-melekleri-kusturen-toplumda-baris-olmaz-1066129010.html

Gazeteci Oğuz: 10 bin ehliyet iadesi melekleri küstürmektir, melekleri küstüren toplumda barış olmaz

Gazeteci Oğuz: 10 bin ehliyet iadesi melekleri küstürmektir, melekleri küstüren toplumda barış olmaz

El konulan 10 bin ehliyetin geri verilmesi kararını yorumlayan gazeteci Şeref Oğuz, "Zulüm var. Zulüm kime var? Dürüstlere, kurallara uyanlara ve vergisini... 24.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-24T20:04+0300

2023-01-24T20:04+0300

2023-01-24T20:04+0300

akşam postasi

ehliyet

ceza

şeref oğuz

iade

radyo

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El konulan 10 bin ehliyetin geri verilmesi kararını dokunaklı bir yazıyla değerlendiren gazeteci Şeref Oğuz, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası'na konuk oldu.Oğuz, "Dürüstleri cezalandıran bir sistem içerisinde yaşıyorsan aslında kendi cehennemini aslında öbür tarafa bırakmamış oluyorsun. Seçim geldiği zaman, seçim ekonomisinde gökten bir bakıma her tarafa vaat, müjde ve para yağar. Şimdi de aynısı oluyor. Asgari ücret, EYT, taban fiyat, KOBİ paketleri gibi. Hepsi bir bakıma şu an vaat sağanağı. Zalimlerin oyunu almak için mazlumları küstürmeye gerek var mı? Vergi affına iki yılda bir alıştık. Neden alıştık? Çünkü bu kötü bir alışkanlık haline geldi" dedi.Oğuz, "Trafik magandası emniyet şeridinden gitmiş, kırmızı ışıkta yayaları ezmeye çalışmış ve bir sürü trafik suçu işlemiş potansiyel katil gibi dolaşan insanların ehliyetine el koyuyorsun. Niye? Çünkü yasa öyle diyor. Peki hangi mağduriyet üzerine seçim zamanı onlara bu ehliyetlerini iade ediyorsun? Böyle bir seçim vaadi olabilir mi? Zulüm var. Zulüm kime var? Dürüstlere, kurallara uyanlara ve vergisini zamanında ödeyenlere. Eğer iblisleri tutarsanız, melekleri küstürürsünüz. Meleklere küsen bir toplumda barışı sağlayamazsınız" ifadelerini kullandı.

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2023

Atilla Güner https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg

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Atilla Güner https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg

ehliyet, ceza, şeref oğuz, iade, radyo