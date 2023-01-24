https://sputniknews.com.tr/20230124/futbolu-birakan-gareth-bale-golfe-basladi-1066135360.html
Futbolu bırakan Gareth Bale, golfe başladı
Futbolu bırakan Gareth Bale, golfe başladı
Aktif futbol hayatını 33 yaşında bırakan Galli kanat oyuncusu Gareth Bale, golf turnuvasına katılacağını açıkladı. 24.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-24T23:13+0300
2023-01-24T23:13+0300
2023-01-24T23:13+0300
spor
futbol
gareth bale
galler
real madrid
golf
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/18/1066135609_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_b0574074ab8a8321379df0bd8fafcde2.jpg
Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, eski Galler Futbol Milli Takımı kaptanı Gareth Bale, profesyonel futbolu bıraktıktan sadece iki hafta sonra bir PGA Tour etkinliğinde oynayacağını duyurdu.Şubat ayında California'daki AT&T Pebble Beach Pro-Am'da yarışacağını belirten 33 yaşındaki Bale, "Önümüzdeki ayın başında AT&T Pebble Beach Pro-Am'da oynayacağımı duyurmaktan mutluluk duyuyorum! Hadi başlayalım" ifadelerini kullandı.Southampton altyapısından yetişen Bale, Tottenham'da 6 sezon oynadıktan sonra 2013'te 101 milyon avro bonservis bedeliyle Real Madrid'e giderek adından söz ettirmişti.Bale, UEFA Şampiyonlar Ligi'ni 5 kez kazandığı Real Madrid'de yaşadığı uzun süreli sakatlıklardan dolayı düzenli olarak forma giyememişti.
https://sputniknews.com.tr/20230109/gareth-bale-33-yasinda-futbolu-birakti-1065565530.html
galler
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/18/1066135609_95:0:2826:2048_1920x0_80_0_0_3d4c503dc0c0e41b55bf28733408165d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
futbol, gareth bale, galler, real madrid, golf
futbol, gareth bale, galler, real madrid, golf
Futbolu bırakan Gareth Bale, golfe başladı
Abone ol
Aktif futbol hayatını 33 yaşında bırakan Galli kanat oyuncusu Gareth Bale, golf turnuvasına katılacağını açıkladı.
Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, eski Galler Futbol Milli Takımı kaptanı Gareth Bale, profesyonel futbolu bıraktıktan sadece iki hafta sonra bir PGA Tour etkinliğinde oynayacağını duyurdu.
Şubat ayında California'daki AT&T Pebble Beach Pro-Am'da yarışacağını belirten 33 yaşındaki Bale, "Önümüzdeki ayın başında AT&T Pebble Beach Pro-Am'da oynayacağımı duyurmaktan mutluluk duyuyorum! Hadi başlayalım" ifadelerini kullandı.
Southampton altyapısından yetişen Bale, Tottenham'da 6 sezon oynadıktan sonra 2013'te 101 milyon avro bonservis bedeliyle Real Madrid'e giderek adından söz ettirmişti.
Bale, UEFA Şampiyonlar Ligi'ni 5 kez kazandığı Real Madrid'de yaşadığı uzun süreli sakatlıklardan dolayı düzenli olarak forma giyememişti.