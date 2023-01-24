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https://sputniknews.com.tr/20230124/fsb-hizb-ut-tahririn-kirimdaki-hucresi-cokertildi-1066126532.html
FSB: Hizb ut-Tahrir’in Kırım’daki hücresi çökertildi
FSB: Hizb ut-Tahrir’in Kırım’daki hücresi çökertildi
FSB, Rusya’da yasaklı olan Hizb-ut Tahrir uluslararası terör örgütünün 6 üyesinin Kırım’da gözaltına alındığını duyurdu. 24.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-24T18:22+0300
2023-01-24T18:22+0300
dünya
hizb-ut tahrir
rus istihbarat teşkilatı (fsb)
rusya
operasyon
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Rusya Federal Güvenlik Servisi'nden (FSB) yapılan açıklamada,Kırım'da radikal İslamcı örgüt Hizb-ut Tahrir'in hücresine bir operasyon gerçekleştirildiği, örgüte üye 6 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.Açıklamada, gözaltına alınan kişilerin terör ideolojisini yaydıkları, yerel müslümanları örgüt saflarına kazandırmaya çalıştıkları ve eylemlerinin Ukrayna’daki örgüt temsilcileri tarafından koordine edildiği vurgulandı.Açıklamada ayrıca, uluslararası terör örgütü üyelerinin ikamet yerlerinde yapılan aramalarda, önemli miktarda Hizb-ut Tahrir propaganda malzemeleri, iletişim araçları ve elektronik bilgi taşıyıcıları ele geçirildiği ve zanlılar aleyhinde dava açıldığı kaydedildi.Hizb-ut Tahrir El-İslami (İslami Kurtuluş Partisi), aralarında Rusya’nın da olduğu birçok ülke tarafından terör örgütü olarak tanınıyor. Aşırılık yanlıları, amaçlarını gayrimüslim hükümetlerin ortadan kaldırılması ve ‘dünya çapında bir İslami halifelik’ yaratarak tüm dünyada İslami yönetimin kurulması olarak adlandırıyor.Rusya’da daha önce de başta Volga ve Sibirya başta olmak üzere çeşitli bölgelerde Hizb-ut Tahrir örgütü üyelerine yönelik çok sayıda operasyon düzenlendi.
https://sputniknews.com.tr/20220420/fsb-sverdlovsk-bolgesinde-hizb-ut-tahrir-teror-orgutune-ait-bir-hucreyi-cokertti----1055711197.html
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hizb-ut tahrir, rus istihbarat teşkilatı (fsb), rusya, operasyon
hizb-ut tahrir, rus istihbarat teşkilatı (fsb), rusya, operasyon

FSB: Hizb ut-Tahrir’in Kırım’daki hücresi çökertildi

18:22 24.01.2023
© Sputnik / Multimedya arşivine gidinFSB
FSB - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2023
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FSB, Rusya’da yasaklı olan Hizb-ut Tahrir uluslararası terör örgütünün 6 üyesinin Kırım’da gözaltına alındığını duyurdu.
Rusya Federal Güvenlik Servisi'nden (FSB) yapılan açıklamada,Kırım'da radikal İslamcı örgüt Hizb-ut Tahrir'in hücresine bir operasyon gerçekleştirildiği, örgüte üye 6 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.
Açıklamada, gözaltına alınan kişilerin terör ideolojisini yaydıkları, yerel müslümanları örgüt saflarına kazandırmaya çalıştıkları ve eylemlerinin Ukrayna’daki örgüt temsilcileri tarafından koordine edildiği vurgulandı.
Açıklamada ayrıca, uluslararası terör örgütü üyelerinin ikamet yerlerinde yapılan aramalarda, önemli miktarda Hizb-ut Tahrir propaganda malzemeleri, iletişim araçları ve elektronik bilgi taşıyıcıları ele geçirildiği ve zanlılar aleyhinde dava açıldığı kaydedildi.
Hizb-ut Tahrir El-İslami (İslami Kurtuluş Partisi), aralarında Rusya’nın da olduğu birçok ülke tarafından terör örgütü olarak tanınıyor. Aşırılık yanlıları, amaçlarını gayrimüslim hükümetlerin ortadan kaldırılması ve ‘dünya çapında bir İslami halifelik’ yaratarak tüm dünyada İslami yönetimin kurulması olarak adlandırıyor.
Rusya’da daha önce de başta Volga ve Sibirya başta olmak üzere çeşitli bölgelerde Hizb-ut Tahrir örgütü üyelerine yönelik çok sayıda operasyon düzenlendi.
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) - Sputnik Türkiye, 1920, 20.04.2022
FSB, Sverdlovsk bölgesinde Hizb-ut Tahrir terör örgütüne ait bir hücreyi çökertti
20 Nisan 2022, 16:10
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