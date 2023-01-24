https://sputniknews.com.tr/20230124/fotograf-cekmek-icin-ciktigi-kayaliklardan-dusen-kadin-oldu-1066131546.html

Fotoğraf çekmek için çıktığı kayalıklardan düşen kadın öldü

Fotoğraf çekmek için çıktığı kayalıklardan düşen kadın öldü

Yalova'da fotoğraf çekmek için çıktığı kayalıklardan düşen kadın, hayatını kaybetti. 24.01.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

yalova

altınova

kaya

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Yalova'nın Altınova ilçesinde, 33 yaşındaki Semiha Sözer fotoğraf çekmek için kayalıklara çıktı.Kayalıkların üzerinde dengesini kaybeden Sözer, 15 metre yüksekten yere düştü.Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.Sağlık personeli Sözer'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.Ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarılan kadının cansız bedeni, Yalova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

türkiye

yalova

altınova

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