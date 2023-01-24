https://sputniknews.com.tr/20230124/fotograf-cekmek-icin-ciktigi-kayaliklardan-dusen-kadin-oldu-1066131546.html
Fotoğraf çekmek için çıktığı kayalıklardan düşen kadın öldü
Fotoğraf çekmek için çıktığı kayalıklardan düşen kadın öldü
Yalova'da fotoğraf çekmek için çıktığı kayalıklardan düşen kadın, hayatını kaybetti. 24.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-24T21:43+0300
2023-01-24T21:43+0300
2023-01-24T21:44+0300
türkiye
yalova
altınova
kaya
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Yalova'nın Altınova ilçesinde, 33 yaşındaki Semiha Sözer fotoğraf çekmek için kayalıklara çıktı.Kayalıkların üzerinde dengesini kaybeden Sözer, 15 metre yüksekten yere düştü.Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.Sağlık personeli Sözer'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.Ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarılan kadının cansız bedeni, Yalova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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yalova, altınova, kaya
Fotoğraf çekmek için çıktığı kayalıklardan düşen kadın öldü
21:43 24.01.2023 (güncellendi: 21:44 24.01.2023) Abone ol
Yalova'da fotoğraf çekmek için çıktığı kayalıklardan düşen kadın, hayatını kaybetti.
Yalova'nın Altınova ilçesinde, 33 yaşındaki Semiha Sözer fotoğraf çekmek için kayalıklara çıktı.
Kayalıkların üzerinde dengesini kaybeden Sözer, 15 metre yüksekten yere düştü.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Sağlık personeli Sözer'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarılan kadının cansız bedeni, Yalova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.