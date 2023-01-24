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https://sputniknews.com.tr/20230124/fotograf-cekmek-icin-ciktigi-kayaliklardan-dusen-kadin-oldu-1066131546.html
Fotoğraf çekmek için çıktığı kayalıklardan düşen kadın öldü
Fotoğraf çekmek için çıktığı kayalıklardan düşen kadın öldü
Yalova'da fotoğraf çekmek için çıktığı kayalıklardan düşen kadın, hayatını kaybetti. 24.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-24T21:43+0300
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türkiye
yalova
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Yalova'nın Altınova ilçesinde, 33 yaşındaki Semiha Sözer fotoğraf çekmek için kayalıklara çıktı.Kayalıkların üzerinde dengesini kaybeden Sözer, 15 metre yüksekten yere düştü.Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.Sağlık personeli Sözer'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.Ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarılan kadının cansız bedeni, Yalova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
türkiye
yalova
altınova
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yalova, altınova, kaya
yalova, altınova, kaya

Fotoğraf çekmek için çıktığı kayalıklardan düşen kadın öldü

21:43 24.01.2023 (güncellendi: 21:44 24.01.2023)
© İHA / MEHMET MERCANYalova’nın Altınova ilçesinde fotoğraf çekmek için çıktığı kayalıklardan düşen kadın hayatını kaybetti.
Yalova’nın Altınova ilçesinde fotoğraf çekmek için çıktığı kayalıklardan düşen kadın hayatını kaybetti. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2023
© İHA / MEHMET MERCAN
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Yalova'da fotoğraf çekmek için çıktığı kayalıklardan düşen kadın, hayatını kaybetti.
Yalova'nın Altınova ilçesinde, 33 yaşındaki Semiha Sözer fotoğraf çekmek için kayalıklara çıktı.
Kayalıkların üzerinde dengesini kaybeden Sözer, 15 metre yüksekten yere düştü.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Sağlık personeli Sözer'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarılan kadının cansız bedeni, Yalova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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