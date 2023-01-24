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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230124/finlandiya-disisleri-bakani-isvec-olmadan-da-natoya-uye-olmayi-degerlendirmeye-almaliyiz-1066104061.html
Finlandiya Dışişleri Bakanı: NATO sürecini İsveç olmadan sürdürmeyi düşünmek zorunda kalabiliriz
Finlandiya Dışişleri Bakanı: NATO sürecini İsveç olmadan sürdürmeyi düşünmek zorunda kalabiliriz
Ankara ile Stockholm arasındaki gerilimin ardından İsveç'le birlikte NATO üyesi olma yönüne hareket eden Finlandiya'dan açıklama geldi. 24.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-24T10:32+0300
2023-01-24T11:34+0300
ukrayna krizi
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Ankara'nın Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kuran yakılması vakasının ardından İsveç Savunma Bakanı'nın ziyaretini iptal etmesi ve İsveç'in NATO üyeliğini onaylamama yönünde sinyaller vermesi sonrası, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto medyaya bir dizi açıklama yaptı.Haavisto, İsveç kanalı Yle'ye verdiği demeçte ilk kez Finlandiya'nın NATO'ya tek başına katılma seçeneğini dile getirdi:"Uzun vadede İsveç'in ilerlemesini engelleyecek bir şey olup olmadığına dair durum değerlendirmesi yapmalıyız. Bu konuda şu anda pozisyon almak için çok erken. Ortak başvuru ilk seçenek olmaya devam ediyor."Haavisto, Reuters haber ajansına verdiği röportajda ise gelecek planının Finlandiya ile İsveç'in birlikte NATO'ya katılması olduğunu, bunun aynı zamanda NATO'nun da çıkarına olacağını, örneğin savunma çalışmalarının planlanmasını kolaylaştıracağını söyleyerek Finlandiya, İsveç ve Türkiye arasındaki NATO müzakerelerinde artık molaya ihtiyaç olduğunu belirtti:"Müzakerelerin durdurulması gerekiyor. Ortam sakinleştikten sonra nerede olduğumuzu görmeliyiz, henüz bir sonuca varılamaz.""Üçlü müzakerelere birkaç hafta ara verileceğini sanıyorum."
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Finlandiya Dışişleri Bakanı: NATO sürecini İsveç olmadan sürdürmeyi düşünmek zorunda kalabiliriz

10:32 24.01.2023 (güncellendi: 11:34 24.01.2023)
İsveç - Finlandiya - NATO - Türkiye
İsveç - Finlandiya - NATO - Türkiye - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2023
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Ayrıntılar geliyor
Ankara ile Stockholm arasındaki gerilimin ardından İsveç'le birlikte NATO üyesi olma yönüne hareket eden Finlandiya'dan açıklama geldi.
Ankara'nın Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kuran yakılması vakasının ardından İsveç Savunma Bakanı'nın ziyaretini iptal etmesi ve İsveç'in NATO üyeliğini onaylamama yönünde sinyaller vermesi sonrası, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto medyaya bir dizi açıklama yaptı.
Haavisto, İsveç kanalı Yle'ye verdiği demeçte ilk kez Finlandiya'nın NATO'ya tek başına katılma seçeneğini dile getirdi:
"Uzun vadede İsveç'in ilerlemesini engelleyecek bir şey olup olmadığına dair durum değerlendirmesi yapmalıyız. Bu konuda şu anda pozisyon almak için çok erken. Ortak başvuru ilk seçenek olmaya devam ediyor."
Haavisto, Reuters haber ajansına verdiği röportajda ise gelecek planının Finlandiya ile İsveç'in birlikte NATO'ya katılması olduğunu, bunun aynı zamanda NATO'nun da çıkarına olacağını, örneğin savunma çalışmalarının planlanmasını kolaylaştıracağını söyleyerek Finlandiya, İsveç ve Türkiye arasındaki NATO müzakerelerinde artık molaya ihtiyaç olduğunu belirtti:
"Müzakerelerin durdurulması gerekiyor. Ortam sakinleştikten sonra nerede olduğumuzu görmeliyiz, henüz bir sonuca varılamaz."
"Üçlü müzakerelere birkaç hafta ara verileceğini sanıyorum."
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