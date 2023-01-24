Erdoğan: Türkiye'nin zengin kültür iklimini tek tipleştiren mahalle baskısını reddediyoruz

Türk milleti olarak bizim asırlardır ayakta kalabilmemizin temel sebebi kültürel derinliğimizdir.

Savunmada, ekonomide, askeriyede, diplomaside ve diğer alanlarda elde edilen kazanımların kalıcılığı da yine Kültür sanata bağlıdır.

Kültür ve sanat alanında vesayet zincirlerini parçaladıkça, ülke ve millet olarak çok daha büyük başarılara imza atacağımıza inanıyoruz.