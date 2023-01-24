https://sputniknews.com.tr/20230124/erdogan-turkiyenin-zengin-kultur-iklimini-tek-tiplestiren-mahalle-baskisini-reddediyoruz-1066128861.html
Erdoğan: Türkiye'nin zengin kültür iklimini tek tipleştiren mahalle baskısını reddediyoruz
Erdoğan: Türkiye'nin zengin kültür iklimini tek tipleştiren mahalle baskısını reddediyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Uzun yıllar boyunca kültür sanat camiamızı esir alan, Türkiye'nin zengin kültür iklimini tek tipleştiren mahalle baskısını... 24.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-24T19:59+0300
2023-01-24T19:59+0300
2023-01-24T20:07+0300
recep tayyip erdoğan
türkiye
sanat
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın tarihi salonunda düzenlenen Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri Töreni'nde konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:
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recep tayyip erdoğan, sanat
recep tayyip erdoğan, sanat
Erdoğan: Türkiye'nin zengin kültür iklimini tek tipleştiren mahalle baskısını reddediyoruz
19:59 24.01.2023 (güncellendi: 20:07 24.01.2023) Abone ol
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Uzun yıllar boyunca kültür sanat camiamızı esir alan, Türkiye'nin zengin kültür iklimini tek tipleştiren mahalle baskısını reddediyoruz" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın tarihi salonunda düzenlenen Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri Töreni'nde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:
Türk milleti olarak bizim asırlardır ayakta kalabilmemizin temel sebebi kültürel derinliğimizdir.
Savunmada, ekonomide, askeriyede, diplomaside ve diğer alanlarda elde edilen kazanımların kalıcılığı da yine Kültür sanata bağlıdır.
Uzun yıllar boyunca kültür sanat camiamızı esir alan, Türkiye'nin zengin kültür iklimini tek tipleştiren mahalle baskısını reddediyoruz.
Kültür ve sanat alanında vesayet zincirlerini parçaladıkça, ülke ve millet olarak çok daha büyük başarılara imza atacağımıza inanıyoruz.