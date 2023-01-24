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Dünyanın en güçlü 30 ordusu
Dünyanın en güçlü 30 ordusu
Her yıl dünyanın en güçlü orduları sıralaması yapan ABD merkezli Global Firepower şirketi 2023’ün listesini açıkladı. Bir önceki senenin ilk üç ülkesi... 24.01.2023, Sputnik Türkiye
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Dünyanın en güçlü 30 ordusu

16:05 24.01.2023 (güncellendi: 16:09 24.01.2023)
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Her yıl dünyanın en güçlü orduları sıralaması yapan ABD merkezli Global Firepower şirketi 2023’ün listesini açıkladı. Bir önceki senenin ilk üç ülkesi değişmezken, Türkiye iki sıra yükselerek 11. sıraya yerleşti. Almanya ise 2022’de 16. sıradayken 25. sıraya geriledi.
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