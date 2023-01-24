https://sputniknews.com.tr/20230124/dunyanin-en-guclu-30-ordusu-1066119753.html
Dünyanın en güçlü 30 ordusu
Dünyanın en güçlü 30 ordusu
Her yıl dünyanın en güçlü orduları sıralaması yapan ABD merkezli Global Firepower şirketi 2023’ün listesini açıkladı. Bir önceki senenin ilk üç ülkesi... 24.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-24T16:05+0300
2023-01-24T16:05+0300
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dünyanın en güçlü orduları, türkiyenin ordusu ne kadar güçlü, türkiye ordu kaçıncı sıra, yunan ordusu türk ordusundan güçlü mü, rus ordusu amerikan ordusu karşılaştırma, ukrayna rusya ordusu karşılaştırma, rusyanın ne kadar uçağı var, türkiyenin savaş gemisi var mı, israil ordusu güçlü mü
Dünyanın en güçlü 30 ordusu
16:05 24.01.2023 (güncellendi: 16:09 24.01.2023) Abone ol
Her yıl dünyanın en güçlü orduları sıralaması yapan ABD merkezli Global Firepower şirketi 2023’ün listesini açıkladı. Bir önceki senenin ilk üç ülkesi değişmezken, Türkiye iki sıra yükselerek 11. sıraya yerleşti. Almanya ise 2022’de 16. sıradayken 25. sıraya geriledi.