Dünyanın en güçlü 30 ordusu

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Her yıl dünyanın en güçlü orduları sıralaması yapan ABD merkezli Global Firepower şirketi 2023’ün listesini açıkladı. Bir önceki senenin ilk üç ülkesi değişmezken, Türkiye iki sıra yükselerek 11. sıraya yerleşti. Almanya ise 2022’de 16. sıradayken 25. sıraya geriledi.