Diyarbakır'da susuz bir köy: Hayvancılığı bırakıp göçün eşiğine geldiler

© Sputnik / Sertaç Kayar “Su olmadıktan sonra ben ne yapayım?” diye soran Polat “Sonuçta bu hayvanlar su içecek. Bu bizim için çok ciddi bir sorun. Yazın köylüler içme suyunu arabalarla getiriyor. Bu bile artık normal geliyor. En azından getirebiliyor ama bu hayvanlar için ciddi bir sorundur. Zaten hayvancılığın geldiği durum ortada. Hayvanlar için suyu bazen traktörle getiriyoruz, bu da bize ekstra bir masraf oluyor. Bu masrafın altından kalkamıyoruz. Bu şartlarda hayvancılık yapamıyoruz, böyle giderse bırakmak zorunda kalacağız. Biz ülke ekonomisine katkıda bulunuyoruz. Bunca çileye rağmen, gece gündüz yağmur çamur bu hayvanlara bakıyoruz. Yetkililerin sesimizi duymalarını istiyoruz. Ülke ekonomisine katkıda bulunmaya çalışıyoruz ama geldiğimiz durum da budur” şeklinde konuştu.