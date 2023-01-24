https://sputniknews.com.tr/20230124/disislerinden-hollandaya-kuran-i-kerim-kinamasi-1066105807.html

Dışişleri'nden Hollanda'ya Kur'an-ı Kerim kınaması

Dışişleri'nden Hollanda'ya Kur'an-ı Kerim kınaması

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Hollanda’nın Lahey kentinde İslam düşmanı bir şahsın kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’i hedef alan aşağılık... 24.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-24T11:37+0300

2023-01-24T11:37+0300

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türkiye

dışişleri bakanlığı

kınama

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Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Hollanda’nın Lahey kentinde İslam düşmanı bir şahsın 22 Ocak’ta kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’i hedef alan aşağılık saldırısını en güçlü şekilde lanetliyoruz" denildi.Bakanlık tarafından yapılan açıklamanın devamında ise şu ifadeler kullanıldı: "İsveç’in ardından bu kez Hollanda’da yaşanan ve kutsal değerlerimize hakaret eden ve nefret suçu içeren bu alçak eylem, İslam düşmanlığının, ayrımcılığın ve yabancı düşmanlığının Avrupa’da artık sınır tanımadığının açık ilanıdır.Bu eylemler sadece Müslümanların değil, tüm insanlığın temel hak ve özgürlüklerini, manevi değerlerini ve toplumsal hoşgörüyü doğrudan hedef almakta; ayrıca birarada barış içinde yaşama kültürünü zedelemektedir.Hollanda’nın Ankara Büyükelçisi Bakanlığımıza çağırılarak bu iğrenç ve aşağılık eylemi kınadığımız ve protesto ettiğimiz güçlü ifadelerle bildirilmiş, Hollanda’nın bu tür provokatif eylemlere müsaade etmemesi talep edilmiştir.Hollanda makamlarının olayın failine yönelik gerekli işlemleri yapmasını, bu tür hadiselerin tekrarının önlenmesi amacıyla somut tedbirleri hayata geçirmesini bekliyoruz."

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dışişleri bakanlığı, kınama