Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230124/danimarkali-radikal-paludandan-rusya-buyukelciligi-onunde-de-kuran-yakma-tehdidi-1066094274.html
Danimarkalı radikal Paludan’dan Rusya Büyükelçiliği önünde de Kuran yakma tehdidi
Danimarkalı radikal Paludan’dan Rusya Büyükelçiliği önünde de Kuran yakma tehdidi
Danimarkalı aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan, İsveç bayrağı altında ringe çıkan Çeçen asıllı karma dövüş sanatçısı Hamzat Çimayev’in sözlerine tepki olarak... 24.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-24T00:02+0300
2023-01-24T00:02+0300
dünya
isveç
danimarka
kuran
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104186/17/1041861799_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_86864c80ff5443364af05210f2c46d3e.jpg
Çeçen asıllı İsveçli karma dövüş sanatçısı Hamzat Çimayev, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, İsveç’te Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim yakan aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan için 'terörist' nitelendirmesinde bulunmuştu.Bu ifadeyi 'aşağılayıcı' bulan Paludan, kendi Instagram hesabından şu açıklamada bulundu: “Hamzat adında bir Çeçen var. Görünüşe bakılırsa şimdi İsveç’te karma dövüş sanatı yapıyor. Oysa memleketi Çeçenistan. Bana hakaret etti… Bana hakaret ettiği için Çeçenistan’ın benden, Rusya Büyükelçiliği önünde Kuran yakma eylemi şeklinde özel bir ‘selam’ almalı. Biliyorsunuz ki Çeçenistan bir ülke değil, Rusya’nın küçük bir bölümü, çok küçük bir bölümü.”
https://sputniknews.com.tr/20230123/erbas-isvecte-kuran-i-kerimin-yakilmasiyla-ilgili-120-ulkede-mahkemelere-basvuracagiz-1066066270.html
isveç
danimarka
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104186/17/1041861799_57:0:1764:1280_1920x0_80_0_0_38f68c91982c7ecfcb5ddbe86de28dab.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
isveç, danimarka, kuran
isveç, danimarka, kuran

Danimarkalı radikal Paludan’dan Rusya Büyükelçiliği önünde de Kuran yakma tehdidi

00:02 24.01.2023
© Fotoğraf : PixabayKuran-Kur'an-ı Kerim
Kuran-Kur'an-ı Kerim - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2023
© Fotoğraf : Pixabay
Abone olTelegram
Danimarkalı aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan, İsveç bayrağı altında ringe çıkan Çeçen asıllı karma dövüş sanatçısı Hamzat Çimayev’in sözlerine tepki olarak Çeçenistan’ın bağlı olduğu Rusya Federasyonu’nun Stockholm Büyükelçiliği önünde de Kuran yakacağını söyledi.
Çeçen asıllı İsveçli karma dövüş sanatçısı Hamzat Çimayev, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, İsveç’te Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim yakan aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan için 'terörist' nitelendirmesinde bulunmuştu.
Bu ifadeyi 'aşağılayıcı' bulan Paludan, kendi Instagram hesabından şu açıklamada bulundu: “Hamzat adında bir Çeçen var. Görünüşe bakılırsa şimdi İsveç’te karma dövüş sanatı yapıyor. Oysa memleketi Çeçenistan. Bana hakaret etti… Bana hakaret ettiği için Çeçenistan’ın benden, Rusya Büyükelçiliği önünde Kuran yakma eylemi şeklinde özel bir ‘selam’ almalı. Biliyorsunuz ki Çeçenistan bir ülke değil, Rusya’nın küçük bir bölümü, çok küçük bir bölümü.”
Ali Erbaş - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2023
TÜRKİYE
Erbaş: İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasıyla ilgili 120 ülkede mahkemelere başvuracağız
Dün, 12:54
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала