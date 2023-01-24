https://sputniknews.com.tr/20230124/danimarkali-radikal-paludandan-rusya-buyukelciligi-onunde-de-kuran-yakma-tehdidi-1066094274.html

Danimarkalı radikal Paludan’dan Rusya Büyükelçiliği önünde de Kuran yakma tehdidi

Danimarkalı radikal Paludan’dan Rusya Büyükelçiliği önünde de Kuran yakma tehdidi

Danimarkalı aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan, İsveç bayrağı altında ringe çıkan Çeçen asıllı karma dövüş sanatçısı Hamzat Çimayev’in sözlerine tepki olarak... 24.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-24T00:02+0300

2023-01-24T00:02+0300

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Çeçen asıllı İsveçli karma dövüş sanatçısı Hamzat Çimayev, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, İsveç’te Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim yakan aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan için 'terörist' nitelendirmesinde bulunmuştu.Bu ifadeyi 'aşağılayıcı' bulan Paludan, kendi Instagram hesabından şu açıklamada bulundu: “Hamzat adında bir Çeçen var. Görünüşe bakılırsa şimdi İsveç’te karma dövüş sanatı yapıyor. Oysa memleketi Çeçenistan. Bana hakaret etti… Bana hakaret ettiği için Çeçenistan’ın benden, Rusya Büyükelçiliği önünde Kuran yakma eylemi şeklinde özel bir ‘selam’ almalı. Biliyorsunuz ki Çeçenistan bir ülke değil, Rusya’nın küçük bir bölümü, çok küçük bir bölümü.”

https://sputniknews.com.tr/20230123/erbas-isvecte-kuran-i-kerimin-yakilmasiyla-ilgili-120-ulkede-mahkemelere-basvuracagiz-1066066270.html

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