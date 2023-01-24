https://sputniknews.com.tr/20230124/cumhurbaskani-erdogan-ak-partide-4-sehre-il-baskani-atadi-1066132280.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'de 4 şehre il başkanı atadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'de 4 şehre il başkanı atadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan; Aydın, Antalya, Burdur ve Düzce AK Parti il başkanlarına atama yaptı. 24.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-24T21:57+0300

2023-01-24T21:57+0300

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türkiye

ak parti

recep tayyip erdoğan

aydın

antalya

burdur

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan; Aydın, Antalya, Burdurve Düzce'ye yeni AK Parti il başkanları atadı.AK Parti Düzce İl Başkanı Mustafa Keskin, Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, Burdur İl Başkanı Volkan Mengi ve Antalya İl Başkanı Ethem Taş, 2023 seçimlerinde milletvekili adayı olmak için il başkanlığı görevinden istifa etmişti.Gazete Duvar'ın aktardığına göre AK Parti'den yapılan açıklamada Erdoğan'ın Burdur İl Başkanlığı için Mustafa Özboyacı'yı, Antalya İl Başkanlığı için Ali Çetin'i, Aydın İl Başkanlığı için Gökhan Ökten'i ve Düzce İl Başkanlığı için Hasan Şengüloğlu'nun görevlendirdiği aktarıldı. Yeni il başkanlarına başarı dileğinde bulunulan açıklamada, eski il başkanlarına çalışmalarından dolayı teşekkür edildi.

türkiye

aydın

antalya

burdur

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ak parti, recep tayyip erdoğan, aydın, antalya, burdur