Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230124/cumhurbaskani-erdogan-ak-partide-4-sehre-il-baskani-atadi-1066132280.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'de 4 şehre il başkanı atadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'de 4 şehre il başkanı atadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan; Aydın, Antalya, Burdur ve Düzce AK Parti il başkanlarına atama yaptı. 24.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-24T21:57+0300
2023-01-24T21:57+0300
türkiye
ak parti
recep tayyip erdoğan
aydın
antalya
burdur
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/09/1065560272_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3e384b17cb7b2746565839861482943d.jpg
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan; Aydın, Antalya, Burdurve Düzce'ye yeni AK Parti il başkanları atadı.AK Parti Düzce İl Başkanı Mustafa Keskin, Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, Burdur İl Başkanı Volkan Mengi ve Antalya İl Başkanı Ethem Taş, 2023 seçimlerinde milletvekili adayı olmak için il başkanlığı görevinden istifa etmişti.Gazete Duvar'ın aktardığına göre AK Parti'den yapılan açıklamada Erdoğan'ın Burdur İl Başkanlığı için Mustafa Özboyacı'yı, Antalya İl Başkanlığı için Ali Çetin'i, Aydın İl Başkanlığı için Gökhan Ökten'i ve Düzce İl Başkanlığı için Hasan Şengüloğlu'nun görevlendirdiği aktarıldı. Yeni il başkanlarına başarı dileğinde bulunulan açıklamada, eski il başkanlarına çalışmalarından dolayı teşekkür edildi.
türkiye
aydın
antalya
burdur
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/09/1065560272_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5e4cfe967e8dddd813831e463b9a47cf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ak parti, recep tayyip erdoğan, aydın, antalya, burdur
ak parti, recep tayyip erdoğan, aydın, antalya, burdur

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'de 4 şehre il başkanı atadı

21:57 24.01.2023
© AACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. ( Doğukan Keskinkılıç - Anadolu Ajansı )
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. ( Doğukan Keskinkılıç - Anadolu Ajansı ) - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2023
© AA
Abone olTelegram
Cumhurbaşkanı Erdoğan; Aydın, Antalya, Burdur ve Düzce AK Parti il başkanlarına atama yaptı.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan; Aydın, Antalya, Burdurve Düzce'ye yeni AK Parti il başkanları atadı.
AK Parti Düzce İl Başkanı Mustafa Keskin, Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, Burdur İl Başkanı Volkan Mengi ve Antalya İl Başkanı Ethem Taş, 2023 seçimlerinde milletvekili adayı olmak için il başkanlığı görevinden istifa etmişti.
Gazete Duvar'ın aktardığına göre AK Parti'den yapılan açıklamada Erdoğan'ın Burdur İl Başkanlığı için Mustafa Özboyacı'yı, Antalya İl Başkanlığı için Ali Çetin'i, Aydın İl Başkanlığı için Gökhan Ökten'i ve Düzce İl Başkanlığı için Hasan Şengüloğlu'nun görevlendirdiği aktarıldı.
Yeni il başkanlarına başarı dileğinde bulunulan açıklamada, eski il başkanlarına çalışmalarından dolayı teşekkür edildi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала