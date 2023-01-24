Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'de 4 şehre il başkanı atadı
Genel Başkanımız Sn. @RTErdogan'ın tensipleri ile Aydın İl Başkanlığına Sn. Gökhan Ökten atanmıştır.— AK Parti Teşkilat Başkanlığı (@AKGMTeskilat) January 24, 2023
Bugüne kadar göstermiş olduğu özverili çalışma ve gayretlerinden dolayı Sn. Ömer Özmen’e teşekkür ediyor, yeni görevlendirilen il başkanımıza başarılar diliyoruz. pic.twitter.com/M8l85KaqCh
Genel Başkanımız Sn. @RTErdogan'ın tensipleri ile Burdur İl Başkanlığına Sn. Mustafa Özboyacı atanmıştır.— AK Parti Teşkilat Başkanlığı (@AKGMTeskilat) January 24, 2023
Bugüne kadar göstermiş olduğu özverili çalışma ve gayretlerinden dolayı Sn. Volkan Mengi’ye teşekkür ediyor, yeni görevlendirilen il başkanımıza başarılar diliyoruz. pic.twitter.com/L9vIe2ZHDN
Genel Başkanımız Sn. @RTErdogan'ın tensipleri ile Antalya İl Başkanlığına Sn. Ali Çetin atanmıştır.— AK Parti Teşkilat Başkanlığı (@AKGMTeskilat) January 24, 2023
Bugüne kadar göstermiş olduğu özverili çalışma ve gayretlerinden dolayı Sn. İbrahim Ethem Taş’a teşekkür ediyor, yeni görevlendirilen il başkanımıza başarılar diliyoruz. pic.twitter.com/OnBGCdiTLu
Genel Başkanımız Sn. @RTErdogan'ın tensipleri ile Düzce İl Başkanlığına Sn. Hasan Şengüloğlu atanmıştır.— AK Parti Teşkilat Başkanlığı (@AKGMTeskilat) January 24, 2023
Bugüne kadar göstermiş olduğu özverili çalışma ve gayretlerinden dolayı Sn. Mustafa Keskin’e teşekkür ediyor, yeni görevlendirilen il başkanımıza başarılar diliyoruz. pic.twitter.com/a4BotBf7rN