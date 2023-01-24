https://sputniknews.com.tr/20230124/cinin-kuzeyindeki-mohede-son-54-yilin-en-soguk-gunu-sifirin-altinda-53-derece-1066099179.html

Çin'in kuzeyindeki Mohe'de son 54 yılın en soğuk günü: Sıfırın altında 53 derece

Çin'in kuzeyindeki Mohe'de son 54 yılın en soğuk günü: Sıfırın altında 53 derece

Çin'in kuzeyindeki Heilongjiang bölgesine bağlı Mohe kentinde son 54 yılın en soğuk günü, hava sıcaklığının sıfırın altında 53 dereceye düşmesiyle yaşandı. 24.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-24T03:15+0300

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Çin'in kuzeyinde, Rusya ile sınırında yer alan Mohe'de hava sıcaklığı 22 Ocak yerel saatle 07.00'de sıfırın altında 53 derece ölçüldü.BBC'nin haberine göre bu, Mohe'de sıcaklığın sıfırın altında 52.3 derece ölçüldüğü 1969'dan bu yana en soğuk hava olarak kayda geçti.Çin'in en soğuk bölgesi olarak gösterilen ve ülkenin Kuzey Kutbu olarak anılan Mohe'de kış mevsimi genelde 8 ay sürüyor.Ülkenin kış turizm merkezlerinden olan Mohe, yıl boyunca turistleri ağırlıyor.

https://sputniknews.com.tr/20230111/okyanus-sicakliklari-2022de-rekor-seviyeye-ulasti-1065651101.html

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