https://sputniknews.com.tr/20230124/cinin-kuzeyindeki-mohede-son-54-yilin-en-soguk-gunu-sifirin-altinda-53-derece-1066099179.html
Çin'in kuzeyindeki Mohe'de son 54 yılın en soğuk günü: Sıfırın altında 53 derece
Çin'in kuzeyindeki Mohe'de son 54 yılın en soğuk günü: Sıfırın altında 53 derece
Çin'in kuzeyindeki Heilongjiang bölgesine bağlı Mohe kentinde son 54 yılın en soğuk günü, hava sıcaklığının sıfırın altında 53 dereceye düşmesiyle yaşandı. 24.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-24T03:15+0300
2023-01-24T03:15+0300
2023-01-24T03:15+0300
yaşam
çin
çin halk cumhuriyeti
sıcaklık
rekor
soğuk
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/18/1066099285_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_a35b370a8ed396f8d9cb60fcd8f3c58b.jpg
Çin'in kuzeyinde, Rusya ile sınırında yer alan Mohe'de hava sıcaklığı 22 Ocak yerel saatle 07.00'de sıfırın altında 53 derece ölçüldü.BBC'nin haberine göre bu, Mohe'de sıcaklığın sıfırın altında 52.3 derece ölçüldüğü 1969'dan bu yana en soğuk hava olarak kayda geçti.Çin'in en soğuk bölgesi olarak gösterilen ve ülkenin Kuzey Kutbu olarak anılan Mohe'de kış mevsimi genelde 8 ay sürüyor.Ülkenin kış turizm merkezlerinden olan Mohe, yıl boyunca turistleri ağırlıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230111/okyanus-sicakliklari-2022de-rekor-seviyeye-ulasti-1065651101.html
çin
çin halk cumhuriyeti
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/18/1066099285_89:0:737:486_1920x0_80_0_0_64ecd77d02fd67befe8de9477cfda86d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
çin, çin halk cumhuriyeti, sıcaklık, rekor, soğuk
çin, çin halk cumhuriyeti, sıcaklık, rekor, soğuk
Çin'in kuzeyindeki Mohe'de son 54 yılın en soğuk günü: Sıfırın altında 53 derece
Abone ol
Çin'in kuzeyindeki Heilongjiang bölgesine bağlı Mohe kentinde son 54 yılın en soğuk günü, hava sıcaklığının sıfırın altında 53 dereceye düşmesiyle yaşandı.
Çin'in kuzeyinde, Rusya ile sınırında yer alan Mohe'de hava sıcaklığı 22 Ocak yerel saatle 07.00'de sıfırın altında 53 derece ölçüldü.
BBC'nin haberine göre bu, Mohe'de sıcaklığın sıfırın altında 52.3 derece ölçüldüğü 1969'dan bu yana en soğuk hava olarak kayda geçti.
Çin'in en soğuk bölgesi olarak gösterilen ve ülkenin Kuzey Kutbu olarak anılan Mohe'de kış mevsimi genelde 8 ay sürüyor.
Ülkenin kış turizm merkezlerinden olan Mohe, yıl boyunca turistleri ağırlıyor.