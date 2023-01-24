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https://sputniknews.com.tr/20230124/cinin-kuzeyindeki-mohede-son-54-yilin-en-soguk-gunu-sifirin-altinda-53-derece-1066099179.html
Çin'in kuzeyindeki Mohe'de son 54 yılın en soğuk günü: Sıfırın altında 53 derece
Çin'in kuzeyindeki Mohe'de son 54 yılın en soğuk günü: Sıfırın altında 53 derece
Çin'in kuzeyindeki Heilongjiang bölgesine bağlı Mohe kentinde son 54 yılın en soğuk günü, hava sıcaklığının sıfırın altında 53 dereceye düşmesiyle yaşandı. 24.01.2023, Sputnik Türkiye
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yaşam
çin
çin halk cumhuriyeti
sıcaklık
rekor
soğuk
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Çin'in kuzeyinde, Rusya ile sınırında yer alan Mohe'de hava sıcaklığı 22 Ocak yerel saatle 07.00'de sıfırın altında 53 derece ölçüldü.BBC'nin haberine göre bu, Mohe'de sıcaklığın sıfırın altında 52.3 derece ölçüldüğü 1969'dan bu yana en soğuk hava olarak kayda geçti.Çin'in en soğuk bölgesi olarak gösterilen ve ülkenin Kuzey Kutbu olarak anılan Mohe'de kış mevsimi genelde 8 ay sürüyor.Ülkenin kış turizm merkezlerinden olan Mohe, yıl boyunca turistleri ağırlıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230111/okyanus-sicakliklari-2022de-rekor-seviyeye-ulasti-1065651101.html
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çin, çin halk cumhuriyeti, sıcaklık, rekor, soğuk
çin, çin halk cumhuriyeti, sıcaklık, rekor, soğuk

Çin'in kuzeyindeki Mohe'de son 54 yılın en soğuk günü: Sıfırın altında 53 derece

03:15 24.01.2023
© AAKar - Kar Yağışı - Dağ
Kar - Kar Yağışı - Dağ - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2023
© AA
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Çin'in kuzeyindeki Heilongjiang bölgesine bağlı Mohe kentinde son 54 yılın en soğuk günü, hava sıcaklığının sıfırın altında 53 dereceye düşmesiyle yaşandı.
Çin'in kuzeyinde, Rusya ile sınırında yer alan Mohe'de hava sıcaklığı 22 Ocak yerel saatle 07.00'de sıfırın altında 53 derece ölçüldü.
BBC'nin haberine göre bu, Mohe'de sıcaklığın sıfırın altında 52.3 derece ölçüldüğü 1969'dan bu yana en soğuk hava olarak kayda geçti.
Çin'in en soğuk bölgesi olarak gösterilen ve ülkenin Kuzey Kutbu olarak anılan Mohe'de kış mevsimi genelde 8 ay sürüyor.
Ülkenin kış turizm merkezlerinden olan Mohe, yıl boyunca turistleri ağırlıyor.
okyanus - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2023
YAŞAM
Okyanus sıcaklıkları 2022’de rekor seviyeye ulaştı
11 Ocak, 22:12
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