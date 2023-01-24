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CHP seçim çalışmalarına hız verdi: Bölgelerde 30 seçim ofisi kurulacak
CHP seçim çalışmalarına hız verdi: Bölgelerde 30 seçim ofisi kurulacak
CHP'de seçim stratejisi toplantısı gerçekleştirildi. İl başkanlıklarındaki seçim ofislerinin yanı sıra 30 seçim ofisi daha kurulacak. Bu ofisler bölgelerden... 24.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-24T12:00+0300
2023-01-24T12:00+0300
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CHP'de seçim stratejisi toplantısı gerçekleştirildi. MYK üyeleri, grup başkanvekilleri ile CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun başdanışmanları Tuncay Özkan ile Erdoğan Toprak’ın da katıldığı toplantıda seçim çalışmaları değerlendirildi.Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre, son yapılan anketlerin masaya yatırıldığı toplantıda bundan sonra anketlerin daha sık ve daha düzenli değerlendirilmesi görüşü benimsendi.Seçim için il başkanlıkları bünyesinde kurulacak seçim ofislerinin yanı sıra 30 seçim ofisi daha kurulması kararlaştırıldı.Bu seçim ofisleri bölge bazlı çalışacak. O bölgenin sorunları, hassasiyetleri ve öncelikleri belirlenecek. Seçim çalışmaları da bu kapsamda gerçekleştirilecek. Partinin enerjisi özellikle oy oranının düşük olduğu yerlere kanalize edilecek.
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chp, seçim
chp, seçim

CHP seçim çalışmalarına hız verdi: Bölgelerde 30 seçim ofisi kurulacak

12:00 24.01.2023
© Sputnik / Osman Nuri CeritCHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu internet medyasını temsilcileri ile CHP Genel Merkezi’nde bir araya geldi
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu internet medyasını temsilcileri ile CHP Genel Merkezi’nde bir araya geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2023
© Sputnik / Osman Nuri Cerit
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CHP'de seçim stratejisi toplantısı gerçekleştirildi. İl başkanlıklarındaki seçim ofislerinin yanı sıra 30 seçim ofisi daha kurulacak. Bu ofisler bölgelerden sorumlu olacak. Seçim kampanyası yürütülürken o bölgenin hassasiyetlerini ve önceliklerini belirleyecek.
CHP'de seçim stratejisi toplantısı gerçekleştirildi. MYK üyeleri, grup başkanvekilleri ile CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun başdanışmanları Tuncay Özkan ile Erdoğan Toprak’ın da katıldığı toplantıda seçim çalışmaları değerlendirildi.
Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre, son yapılan anketlerin masaya yatırıldığı toplantıda bundan sonra anketlerin daha sık ve daha düzenli değerlendirilmesi görüşü benimsendi.
Seçim için il başkanlıkları bünyesinde kurulacak seçim ofislerinin yanı sıra 30 seçim ofisi daha kurulması kararlaştırıldı.
Bu seçim ofisleri bölge bazlı çalışacak. O bölgenin sorunları, hassasiyetleri ve öncelikleri belirlenecek. Seçim çalışmaları da bu kapsamda gerçekleştirilecek. Partinin enerjisi özellikle oy oranının düşük olduğu yerlere kanalize edilecek.
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