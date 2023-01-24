https://sputniknews.com.tr/20230124/chp-secim-calismalarina-hiz-verdi-bolgelerde-30-secim-ofisi-kurulacak-1066108218.html

CHP seçim çalışmalarına hız verdi: Bölgelerde 30 seçim ofisi kurulacak

CHP seçim çalışmalarına hız verdi: Bölgelerde 30 seçim ofisi kurulacak

CHP'de seçim stratejisi toplantısı gerçekleştirildi. İl başkanlıklarındaki seçim ofislerinin yanı sıra 30 seçim ofisi daha kurulacak. Bu ofisler bölgelerden... 24.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-24T12:00+0300

2023-01-24T12:00+0300

2023-01-24T12:00+0300

politika

chp

seçim

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CHP'de seçim stratejisi toplantısı gerçekleştirildi. MYK üyeleri, grup başkanvekilleri ile CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun başdanışmanları Tuncay Özkan ile Erdoğan Toprak’ın da katıldığı toplantıda seçim çalışmaları değerlendirildi.Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre, son yapılan anketlerin masaya yatırıldığı toplantıda bundan sonra anketlerin daha sık ve daha düzenli değerlendirilmesi görüşü benimsendi.Seçim için il başkanlıkları bünyesinde kurulacak seçim ofislerinin yanı sıra 30 seçim ofisi daha kurulması kararlaştırıldı.Bu seçim ofisleri bölge bazlı çalışacak. O bölgenin sorunları, hassasiyetleri ve öncelikleri belirlenecek. Seçim çalışmaları da bu kapsamda gerçekleştirilecek. Partinin enerjisi özellikle oy oranının düşük olduğu yerlere kanalize edilecek.

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2023

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