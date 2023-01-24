https://sputniknews.com.tr/20230124/cami-avlusundaki-uygunsuz-goruntulerinden-dolayi-gozaltina-alinan-2-kisi-serbest-birakildi-1066123597.html

Cami avlusundaki uygunsuz görüntülerinden dolayı gözaltına alınan 2 kişi serbest bırakıldı

Cami avlusundaki uygunsuz görüntülerinden dolayı gözaltına alınan 2 kişi serbest bırakıldı

Esenyurt'ta cami avlusunda uygunsuz hareketlerde bulunduğu anlara ait görüntüleri sosyal medyada yayınlanan yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına alındıktan sonra... 24.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-24T17:36+0300

2023-01-24T17:36+0300

2023-01-24T17:36+0300

yaşam

cami

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gökevler Mahallesi'nde bir caminin avlusunda bir erkekle kadının uygunsuz hareketlerde bulundukları bilgisi üzerine inceleme başlattı.Yapılan çalışmaların ardından kimlikleri tespit edilen şüphelilerden A.A.H. (21) Bayrampaşa'da, V.A. (16) ise Esenyurt'ta yakalandı.Haklarında "dini değerleri aşağılama" suçundan işlem yapılan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

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