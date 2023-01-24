https://sputniknews.com.tr/20230124/cami-avlusundaki-uygunsuz-goruntulerinden-dolayi-gozaltina-alinan-2-kisi-serbest-birakildi-1066123597.html
Cami avlusundaki uygunsuz görüntülerinden dolayı gözaltına alınan 2 kişi serbest bırakıldı
Cami avlusundaki uygunsuz görüntülerinden dolayı gözaltına alınan 2 kişi serbest bırakıldı
Esenyurt'ta cami avlusunda uygunsuz hareketlerde bulunduğu anlara ait görüntüleri sosyal medyada yayınlanan yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına alındıktan sonra... 24.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-24T17:36+0300
2023-01-24T17:36+0300
2023-01-24T17:36+0300
yaşam
cami
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gökevler Mahallesi'nde bir caminin avlusunda bir erkekle kadının uygunsuz hareketlerde bulundukları bilgisi üzerine inceleme başlattı.Yapılan çalışmaların ardından kimlikleri tespit edilen şüphelilerden A.A.H. (21) Bayrampaşa'da, V.A. (16) ise Esenyurt'ta yakalandı.Haklarında "dini değerleri aşağılama" suçundan işlem yapılan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.
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cami
Cami avlusundaki uygunsuz görüntülerinden dolayı gözaltına alınan 2 kişi serbest bırakıldı
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Esenyurt'ta cami avlusunda uygunsuz hareketlerde bulunduğu anlara ait görüntüleri sosyal medyada yayınlanan yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına alındıktan sonra adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gökevler Mahallesi'nde bir caminin avlusunda bir erkekle kadının uygunsuz hareketlerde bulundukları bilgisi üzerine inceleme başlattı.
Yapılan çalışmaların ardından kimlikleri tespit edilen şüphelilerden A.A.H. (21) Bayrampaşa'da, V.A. (16) ise Esenyurt'ta yakalandı.
Haklarında "dini değerleri aşağılama" suçundan işlem yapılan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.