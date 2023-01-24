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https://sputniknews.com.tr/20230124/calisir-halde-park-edilen-tir-aniden-hareket-etti-5-araca-ve-taksi-duragina-carparak-durabildi-1066100977.html
Çalışır halde park edilen TIR aniden hareket etti, 5 araca ve taksi durağına çarparak durabildi
Çalışır halde park edilen TIR aniden hareket etti, 5 araca ve taksi durağına çarparak durabildi
Muş’ta ekmek fırınına un boşaltmak için çalışır halde park edilen tır, aniden hareket ederek 5 araca ve taksi durağına çarparak durabildi. Kaza esnasında gelen... 24.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-24T07:47+0300
2023-01-24T07:47+0300
türkiye
muş
tir
trafik
trafik kazası
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Alınan bilgilere göre olay, Minare Mahallesi’nde meydana geldi. Fırına un boşaltmak için park halinde bekleyen 01 RL 428 plakalı tır, bilinmeyen bir nedenden dolayı hareket ederek cadde üzerinde bulunan meyve tezgâhı, 5 araç ve taksi durağına çarptı. Kazada 1 araç kullanılamaz hale gelirken, 4 araç ise hasar gördü. Can kaybının yaşamadığı kaza, güvenlik ve cep telefonu kamerasına yansıdı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.Tezgâha sebze dizerken duyduğu ses sayesinde kazadan kurtulan tezgâhının sahibi Şirin Soydan ise canını zor kurtardığını ifade ederek, “Ben sebzeciyim. Tezgâhımı düzenlerken baktım ses geldi. Arkama baktım araba üzerime geliyor. Kaçtım ve canımı zor kurtardım. Sebzem hepsi zarar gördü. Benim canım sağ çok şükür” dedi.Tırın çarptığı araçlardan birinin sahibi olan Hasan Altın da, “Araç yukardan aşağı doğru geliyordu. Bir de baktım biri koşarak arabanın içine atladı durdurmaya çalıştı. O zaman anladık aracın şoförü olduğunu. Önce benim aracıma çarptı, sonra sırası ile diğer araçlara çarparak en son taksi durağına çarpıp durdu. Aracın şoförsüz hareket ettiğini gördük” ifadelerini kullandı.
türkiye
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muş, tir, trafik, trafik kazası
muş, tir, trafik, trafik kazası

Çalışır halde park edilen TIR aniden hareket etti, 5 araca ve taksi durağına çarparak durabildi

07:47 24.01.2023
© İHA / İSHAK GÜNGÖRMuş'ta ekmek fırınına un boşaltmak için çalışır halde park edilen tır, aniden hareket ederek 5 araca ve taksi durağına çarparak durabildi. Kaza esnasında gelen ses üzerine kaçan bir kişi ise son anda kurtuldu.
Muş'ta ekmek fırınına un boşaltmak için çalışır halde park edilen tır, aniden hareket ederek 5 araca ve taksi durağına çarparak durabildi. Kaza esnasında gelen ses üzerine kaçan bir kişi ise son anda kurtuldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2023
© İHA / İSHAK GÜNGÖR
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Muş’ta ekmek fırınına un boşaltmak için çalışır halde park edilen tır, aniden hareket ederek 5 araca ve taksi durağına çarparak durabildi. Kaza esnasında gelen ses üzerine kaçan bir kişi ise son anda kurtuldu.
Alınan bilgilere göre olay, Minare Mahallesi’nde meydana geldi. Fırına un boşaltmak için park halinde bekleyen 01 RL 428 plakalı tır, bilinmeyen bir nedenden dolayı hareket ederek cadde üzerinde bulunan meyve tezgâhı, 5 araç ve taksi durağına çarptı.
Kazada 1 araç kullanılamaz hale gelirken, 4 araç ise hasar gördü. Can kaybının yaşamadığı kaza, güvenlik ve cep telefonu kamerasına yansıdı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Tezgâha sebze dizerken duyduğu ses sayesinde kazadan kurtulan tezgâhının sahibi Şirin Soydan ise canını zor kurtardığını ifade ederek, “Ben sebzeciyim. Tezgâhımı düzenlerken baktım ses geldi. Arkama baktım araba üzerime geliyor. Kaçtım ve canımı zor kurtardım. Sebzem hepsi zarar gördü. Benim canım sağ çok şükür” dedi.
Tırın çarptığı araçlardan birinin sahibi olan Hasan Altın da, “Araç yukardan aşağı doğru geliyordu. Bir de baktım biri koşarak arabanın içine atladı durdurmaya çalıştı. O zaman anladık aracın şoförü olduğunu. Önce benim aracıma çarptı, sonra sırası ile diğer araçlara çarparak en son taksi durağına çarpıp durdu. Aracın şoförsüz hareket ettiğini gördük” ifadelerini kullandı.
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