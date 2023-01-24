https://sputniknews.com.tr/20230124/bulgaristandan-bir-grup-arastirmaci-31-antarktika-seferi-icin-yarin-yola-cikiyor-1066132414.html

Bulgaristan'dan bir grup araştırmacı 31. Antarktika Seferi için yarın yola çıkıyor

Bulgaristan'dan bir grup araştırmacı 31. Antarktika Seferi için yarın yola çıkıyor

Bulgaristan’da bir grup araştırmacının 31’inci Ulusal Antarktika Seferi kapsamında ülkenin Güney Kutbu'ndaki üssü için yarın yola çıkacağı bildirildi. 24.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-24T22:04+0300

2023-01-24T22:04+0300

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Bulgar ajansı BTA'de yer alan habere göre, Bulgaristan Antarktika Enstitüsü, bir grup araştırmacı, tedarik görevlileri ve gazeteciden oluşan ekibin, 25 Ocak'ta 31'inci Ulusal Antarktika Seferi kapsamında Livingston Adası'ndaki St Kliment Ohridski Üssü'ne gitmek için yola çıkacağına duyurdu.Grubun altın ve değerli maden arama faaliyetlerinin yanı sıra endemik organizmaların iklim değişikliğine nasıl uyum sağladığına ve insan faaliyetlerinin yol açtığı kirliliğin boyutlarına ilişkin çalışmalar yürütmesi bekleniyor.St Kliment Ohridski Üssü'nde halihazırda faaliyet yürüten 10 kutup araştırmacısı bulunuyor.Öte yandan, Güney Atlantik'te Arjantin'in Mar Del Plata limanına doğru hareket halinde olan ilk Bulgaristan askeri araştırma gemisi 'NAVAL RSV 421'in üsse ulaşması bekleniyor.31'inci Bulgar Antarktik Seferi, mart başında 'NAVAL RSV 421'in ülkeye geri dönmesi ile nihayete erecek.Bulgaristan, Antarktika'daki Livingston Adası'nda Bulgar St Kliment Ohridski üssünü kutup sezonu için Aralık 2022'de açmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20221202/mikroplastik-kirliligi-antarktikaya-kadar-ulasti-1064085360.html

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