https://sputniknews.com.tr/20230124/boluda-fidye-icin-kacirilan-8-yasindaki-cocuk-kurtarildi-1066096410.html
Bolu'da fidye için kaçırılan 8 yaşındaki çocuk kurtarıldı
Bolu'da fidye için kaçırılan 8 yaşındaki çocuk kurtarıldı
Bolu'da evinin bahçesinde oynarken kandırılarak fidye için kaçırılan 8 yaşındaki çocuk, bir iş merkezinin çatı katında sandalyeye bağlanmış halde bulundu. 24.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-24T01:56+0300
2023-01-24T01:56+0300
2023-01-24T01:56+0300
türkiye
bolu
çocuk
fidye
fidye
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AA’nın aktardığına göre sokakta yaşadığı belirtilen O.Ö. isimli kişi, ebeveynleri evde bulunmayan ve villanın bahçesinde köpeğiyle oynayan 8 yaşındaki Ö.B.Ö'yü bir süre izledi.Çocuğun eve girmesinin ardından köpeği kaçıran şüpheli, dışarı çıktığında Ö.B.O'ya köpeğinin yerini bildiğini ve kendisiyle gelirse yerini göstereceğini söyledi.Teklifini kabul eden çocuğu kaçıran O.Ö, iş merkezinin çatısına götürdüğü çocuğun ellerini, ayaklarını ve ağzını bantlayarak sandalyeye bağladı.Daha sonra fidye istemek için eve giden ve çocuğunu evde bulamayan annenin haber vermesi üzerine bölgeye gelenleri görünce panik yapan şüpheli, koşmaya başlayınca vatandaşlar tarafından kovalandı.Bu sırada kovalamacayı fark eden ve görevde olmayan polis memurunun durdurduğu araçla peşinden gittiği O.Ö, vatandaşların da yardımıyla yakalanarak polis merkezine götürüldü.İfadesinde çocuğu fidye için kaçırdığını itiraf eden zanlının, Ö.B.Ö'yü tuttuğu yeri tarif etmesi üzerine Yaşamkent Mahallesi'ndeki iş merkezine giden ekipler, çocuğu sandalyeye bantlanmış halde buldu.Sağlık ekiplerince kontrolden geçirilen çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230118/havali-tufekle-kedilere-ates-eden-bir-kisi-gozaltina-alindi-1065891409.html
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bolu, çocuk, fidye, fidye
bolu, çocuk, fidye, fidye
Bolu'da fidye için kaçırılan 8 yaşındaki çocuk kurtarıldı
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Bolu'da evinin bahçesinde oynarken kandırılarak fidye için kaçırılan 8 yaşındaki çocuk, bir iş merkezinin çatı katında sandalyeye bağlanmış halde bulundu.
AA’nın aktardığına göre sokakta yaşadığı belirtilen O.Ö. isimli kişi, ebeveynleri evde bulunmayan ve villanın bahçesinde köpeğiyle oynayan 8 yaşındaki Ö.B.Ö'yü bir süre izledi.
Çocuğun eve girmesinin ardından köpeği kaçıran şüpheli, dışarı çıktığında Ö.B.O'ya köpeğinin yerini bildiğini ve kendisiyle gelirse yerini göstereceğini söyledi.
Teklifini kabul eden çocuğu kaçıran O.Ö, iş merkezinin çatısına götürdüğü çocuğun ellerini, ayaklarını ve ağzını bantlayarak sandalyeye bağladı.
Daha sonra fidye istemek için eve giden ve çocuğunu evde bulamayan annenin haber vermesi üzerine bölgeye gelenleri görünce panik yapan şüpheli, koşmaya başlayınca vatandaşlar tarafından kovalandı.
Bu sırada kovalamacayı fark eden ve görevde olmayan polis memurunun durdurduğu araçla peşinden gittiği O.Ö, vatandaşların da yardımıyla yakalanarak polis merkezine götürüldü.
İfadesinde çocuğu fidye için kaçırdığını itiraf eden zanlının, Ö.B.Ö'yü tuttuğu yeri tarif etmesi üzerine Yaşamkent Mahallesi'ndeki iş merkezine giden ekipler, çocuğu sandalyeye bantlanmış halde buldu.
Sağlık ekiplerince kontrolden geçirilen çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.