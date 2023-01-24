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https://sputniknews.com.tr/20230124/benzinde-zam-bekleniyor-1066102347.html
Benzinde zam bekleniyor
Benzinde zam bekleniyor
Benzinde bu gece yarısı itibarıyla, 1 lira 25 kuruşluk zam bekleniyor. 24.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-24T09:27+0300
2023-01-24T09:27+0300
ekonomi
benzin
benzin fiyatları
akaryakıt
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Benzinde 1 lira 25 kuruşluk zam bekleniyor. Fiyat değişikliği, pompa fiyatlarına yansıyacak.Motorin grubunda fiyat değişikliği beklenmiyor.Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;İstanbul'da motorin litre fiyatı 23.15 liradan, benzinin litresi ortalama 20.41 liradan satılıyor.Ankara'da benzinin fiyatı 20.65 TL, motorinin fiyatı ise 23.47 TL'den satılıyor.İzmir'de ise benzinin fiyatı 20.60 lira, motorinin fiyatı 23.54 lira seviyesinde.
https://sputniknews.com.tr/20230124/dolar-1880-liranin-uzerine-cikti-gram-altin-yukseliyor-1066102118.html
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benzin, benzin fiyatları, akaryakıt
benzin, benzin fiyatları, akaryakıt

Benzinde zam bekleniyor

09:27 24.01.2023
© REUTERS / BRIAN SNYDERbenzin - akaryakıt
benzin - akaryakıt - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2023
© REUTERS / BRIAN SNYDER
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Benzinde bu gece yarısı itibarıyla, 1 lira 25 kuruşluk zam bekleniyor.
Benzinde 1 lira 25 kuruşluk zam bekleniyor. Fiyat değişikliği, pompa fiyatlarına yansıyacak.
Motorin grubunda fiyat değişikliği beklenmiyor.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 23.15 liradan, benzinin litresi ortalama 20.41 liradan satılıyor.
Ankara'da benzinin fiyatı 20.65 TL, motorinin fiyatı ise 23.47 TL'den satılıyor.
İzmir'de ise benzinin fiyatı 20.60 lira, motorinin fiyatı 23.54 lira seviyesinde.
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