https://sputniknews.com.tr/20230124/belarus-ukrayna-saldirmazlik-pakti-imzalamayi-teklif-etti--1066111918.html
Belarus: Ukrayna saldırmazlık paktı imzalamayı teklif etti
Belarus: Ukrayna saldırmazlık paktı imzalamayı teklif etti
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Belarus ordusunun Ukrayna'ya ilerlememesi için Kiev'in Minsk'e saldırmazlık paktı imzalamayı teklif ettiğini... 24.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-24T13:28+0300
2023-01-24T13:28+0300
2023-01-24T13:31+0300
ukrayna krizi
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aleksandr lukaşenko
ukrayna
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Belarus-Ukrayna sınırında hareketlilik devam ederken Kiev'in Minsk'e saldırmazlık paktı önerdiği ifade edildi. Hükümet toplantısında konuşan Lukaşenko, Batı'nın Belarus'la ilgili planlarından vazgeçmediğini, Ukrayna'nın da militanları ve aşırı milliyetçileri eğitmeye devam ettiğini vurguladı. Bununla birlikte Ukrayna'nın saldırmazlık paktı önerdiğini ve buna neden ihtiyaç duyduklarını bilmediğini kaydeden Lukaşenko, "Bir yandan hiçbir halükarda Ukrayna'yla savaşmamamızı, birliklerimizin oraya girmemesini talep edip saldırmazlık paktı imzalamayı öneriyorlar, diğer yandan da bu 'patlayıcı karışımı' hazırlayıp silahlandırıyorlar. Polonya ve Litvanya, hepten aklını kaçırdı. Buna neden ihtiyaç duyuyorlar anlamıyorum" ifadelerini kullandı. Lukaşenko, dünkü açıklamasında, Belarus sınırı yakınına komşu AB ülkelerinin ve Ukrayna'nın birliklerinden oluşan 23 bin 500 kişilik bir grup yığıldığını, bunların 17 bin 200'ünün Ukrayna'dan, 3 bin 700'ünün Polonya'dan olduğunu ifade etmişti.
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belarus, aleksandr lukaşenko, ukrayna, rusya
belarus, aleksandr lukaşenko, ukrayna, rusya
Belarus: Ukrayna saldırmazlık paktı imzalamayı teklif etti
13:28 24.01.2023 (güncellendi: 13:31 24.01.2023) Abone ol
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Belarus ordusunun Ukrayna'ya ilerlememesi için Kiev'in Minsk'e saldırmazlık paktı imzalamayı teklif ettiğini söyledi.
Belarus-Ukrayna sınırında hareketlilik devam ederken Kiev'in Minsk'e saldırmazlık paktı önerdiği ifade edildi.
Hükümet toplantısında konuşan Lukaşenko, Batı'nın Belarus'la ilgili planlarından vazgeçmediğini, Ukrayna'nın da militanları ve aşırı milliyetçileri eğitmeye devam ettiğini vurguladı. Bununla birlikte Ukrayna'nın saldırmazlık paktı önerdiğini ve buna neden ihtiyaç duyduklarını bilmediğini kaydeden Lukaşenko, "Bir yandan hiçbir halükarda Ukrayna'yla savaşmamamızı, birliklerimizin oraya girmemesini talep edip saldırmazlık paktı imzalamayı öneriyorlar, diğer yandan da bu 'patlayıcı karışımı' hazırlayıp silahlandırıyorlar. Polonya ve Litvanya, hepten aklını kaçırdı. Buna neden ihtiyaç duyuyorlar anlamıyorum" ifadelerini kullandı.
Lukaşenko, dünkü açıklamasında, Belarus sınırı yakınına komşu AB ülkelerinin ve Ukrayna'nın birliklerinden oluşan 23 bin 500 kişilik bir grup yığıldığını, bunların 17 bin 200'ünün Ukrayna'dan, 3 bin 700'ünün Polonya'dan olduğunu ifade etmişti.