Bakan Varank: Gençlere öncelikli tavsiyem girişimci olmaları

Bakan Varank: Gençlere öncelikli tavsiyem girişimci olmaları

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, gençlere yönelik "Bakın sizler daha gençsiniz. Onun için cesur olun, varsa niyetiniz önce girişimci olmayı deneyin... 24.01.2023

Bireysel Genç Girişimci Spor Ödülleri Töreni, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katıldığı törenle sahiplerini buldu.Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında imzalanan 'Bilimsel Araştırma, Girişimcilik ve Gençlerde Bilimsel Farkındalığın Artırılmasına İlişkin İşbirliği Protokolü' kapsamında TÜBİTAK desteğiyle düzenlenen yarışmanın ödül töreni Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, ödül töreninde, ülkenin en güçlü sermayesinin insan kaynağı olduğunu, gençlere gerçek manada güvendiklerini belirterek, zorluklara karşı dirayet gösterebilen ve girişimci ruhlu gençleri gördükçe güvenlerinin tazelendiğini söyledi.Sadece lafla "gençlere güveniyoruz" demekle yetinmediklerini, onların önlerini açmak için gerekli adımları attıklarını ve atmaya devam edeceklerini dile getiren Varank, odağında gençlerin yer aldığı birçok farklı proje ve programı aktif şekilde yürütmeyi sürdürdüklerini anlattı.Varank, bu proje ve programlar arasında yer alan TEKNOFEST'in artık bir dünya markası haline geldiğinden bahsederek, milli teknoloji ruhunu her yaştan insana aşılamak için çalıştıklarını, "Deneyap Teknoloji Atölyeleri"ni 81 ilde Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ve T3 Vakfı ile beraber kurduklarını kaydetti.Bu atölyelerde ortaokul ve lise seviyesindeki çocuklara tasarım, kodlama ve siber güvenlik gibi birçok farklı alanda eğitimler sunduklarını ifade eden Varank, Deneyap Türkiye projesinde ilk teknoloji yıldızlarını mezun etmeye başladıklarını söyledi.'Gençlere öncelikli tavsiyem girişimci olmaları'Bakan Varank, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile omuz omuza verdiklerini ve bir iş birliği protokolünü imzaladıklarını belirterek, "Bilimin ışığında, gençlik ve spor alanında nitelikli AR-GE projelerinin sayısını artırmak, bu alanda yetkin insan kaynağımızı geliştirmek için belirlediğimiz alanlarda farklı projelere yatırımlar yapıyoruz. Bunlardan birisi de elbette Bakanlık olarak çok önem verdiğimiz girişimcilik" diye konuştu.TÜBİTAK BİGG kapsamında girişimcilerin "spor teknolojilerine" yönelik yenilikçi fikirlerini ticarileştirmelerini destekleyeceklerini açıkladıklarını anımsatan Varank, bu sözü tuttuklarını ve bugün BiGG Spor Ödül Töreni için bir arada olduklarını söyledi.Varank, zaman zaman bir araya geldikleri gençlerin kendilerinden iş istediğini, gençlerin kendisine, "Ben nerede istihdam edilebilirim, nerede ne yapabilirim?" şeklinde sorular sorduğunu anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:'İlk 5'e giren girişimcilerimize 1 milyon lira para ödülü veriyoruz'Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, çok başarılı ve güzel işler yapan gençlerin bulunduğunu belirterek, TÜBİTAK'ın Bireysel Genç Girişimci Programını (TÜBİTAK BiGG) çok önemsediklerini, bu programla bugüne kadar 2 bini aşkın genç girişimciye 500 milyon liranın üzerinde destek sağladıklarını, şirketlerini kuran girişimcilerin bugün dünyaya ürünlerini satabildiğini, çok ciddi ihracat yapabildiğini söyledi.Aynı başarıyı BİGG Spor programıyla yakalamak istediklerini dile getiren Varank, şu ifadeleri kullandı.Bakan Varank, ödüle layık görülen birbirinden değerli projeler bulunduğunu kaydederek, giyilebilir teknolojilerden futbolda sanal gerçeklik uygulamalarına, profesyonel spor aletlerinden akıllı egzersiz cihazlarına kadar birçok projenin ödül almaya hak kazandığını vurguladı.Bir girişimin giyilebilir elektromiyografi sensörüyle antrenman performansını artıran ve sakatlık riskini düşüren bir projeyi hayata geçirdiğini dile getiren Varank, bir diğer girişimcinin okçulukta kullanılan ve tüm ok tiplerine uygun nişangah ürettiğini, olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz'un da bu ürünleri tercih ettiğini anlattı.Varank, "Başvuran girişimcilerimizden birisi de futbol antrenmanlarında sanal gerçeklik uygulamaları ile futbolcuların teknik kapasitesini ve karar alma kabiliyetini yükselten bir projeye imza attı. Bizim girişimcilerimiz isteyince ne kadar başarılı ürünler ortaya koyabileceklerini her ortamda ispatlıyor. Dolayısıyla böyle cevval girişimcilere, özellikle gençlere yeni müjdeler vermek de bizim boynumuzun borcu" diye konuştu.Genç girişimcilere çağrıSanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, böyle cevval girişimcilere yeni müjdeler vermenin boyunlarının borcu olduğunu belirterek, iki yeni çağrıya ilişkin şu ifadeleri kullandı:Varank, diğer müjdelerinin TÜBİTAK Stajyer Araştırmacı Burs Programına (TÜBİTAK STAR) ilişkin olduğunu kaydederek, şu bilgileri verdi:Bakan Varank, öğrenci ve öğretmenleri bu programa dahil olmaya davet etti.

