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SON DAKİKA | Bakan Nebati, borç yapılandırma paketinin ayrıntılarını açıkladı: '48 aylık taksitlerle ödenecek'
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EKONOMİ
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https://sputniknews.com.tr/20230124/bakan-nebati-borc-yapilandirma-paketinin-ayrintilarini-acikladi-48-aylik-taksitlerle-odenecek-1066119557.html
Bakan Nebati, borç yapılandırma paketinin ayrıntılarını açıkladı: '48 aylık taksitlerle ödenecek'
Bakan Nebati, borç yapılandırma paketinin ayrıntılarını açıkladı: '48 aylık taksitlerle ödenecek'
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, borç yapılandırma paketinde vadenin 4 yıl olacağını açıkladı. Nebati, ''Borçlar 48 aylık taksitler halinde ödenecek'' dedi. 24.01.2023, Sputnik Türkiye
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ekonomi
nureddin nebati
hazine ve maliye bakanlığı
yapılandırma
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İzmir'de iş dünyasıyla buluşma programında borç yapılandırma paketinin ayrıntılarını açıkladı.Nebati'nin açıklamalarından satır başları şöyle:
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nureddin nebati, hazine ve maliye bakanlığı, yapılandırma
nureddin nebati, hazine ve maliye bakanlığı, yapılandırma

Bakan Nebati, borç yapılandırma paketinin ayrıntılarını açıkladı: '48 aylık taksitlerle ödenecek'

16:02 24.01.2023 (güncellendi: 16:08 24.01.2023)
© AAHazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2023
© AA
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Ayrıntılar geliyor
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, borç yapılandırma paketinde vadenin 4 yıl olacağını açıkladı. Nebati, ''Borçlar 48 aylık taksitler halinde ödenecek'' dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İzmir'de iş dünyasıyla buluşma programında borç yapılandırma paketinin ayrıntılarını açıkladı.
Nebati'nin açıklamalarından satır başları şöyle:
'Yapılandırma paketinde matrah artırımı 2018 ile 2021 yılları için gelir, kurumlar, KDV ve gelir stopaj vergilerinde geçerli olacak. Artırılan matrahların vergisi peşin ödenirse vergi aslı da yüzde 10 inecek.
Bu yapılandırma paketinde taksit ödeme süresi 4 yıla çıkarılacak. Ödemeler 4 yıla yayılan 48 taksitte yapılacak.
Daha kısa sürede ödeyene ilave avantajlar sağlanacak. Peşin ödemede yurt içi ÜFE tutarının yüzde 90'ından vazgeçilecek.
İdari para cezaları yapılandırılırken asıl alacak tutarından yüzde 25 indirim yapılacak. Vergi, ceza, faiz gibi hangi türden olursa olsun 2000 lirayı aşmayan borçlar silinecek.'
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