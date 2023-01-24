https://sputniknews.com.tr/20230124/bakan-kirisciden-simit-zammina-tepki-biz-unluk-bugday-fiyatina-zam-yapmadik-1066104590.html

Bakan Kirişci’den simit zammına tepki: ‘Biz unluk buğday fiyatına zam yapmadık’

Bakan Kirişci’den simit zammına tepki: ‘Biz unluk buğday fiyatına zam yapmadık’

Ankara’da pazartesi gününden itibaren simit 7 TL’den satılmaya başlandı. Kabine toplantısı sonrasında zammı değerlendiren Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci... 24.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-24T11:58+0300

2023-01-24T11:58+0300

2023-01-24T11:58+0300

yaşam

simit

çay simit

simitçi

ankara simitçiler ve pideciler odası

tarım ve orman bakanlığı

vahit kirişçi

zam

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Ankara'da 23 Ocak 2023 Pazartesi itibarıyla 100 gram simit 7 TL'den satılmaya başladı. Ankara Simitçiler Odası Başkanı Savaş Delibaş, zammın nedeni olarak girdi maliyetlerindeki artışı gösterdi.Delibaş yaptığı açıklamada, “Pazartesi günü Ankara'da 100 gramlık simit 7 TL. Doğalgazın yüzde 164 zamlanması, elektriğin yüzde 200 zamlanması, un fiyatlarının tekrardan yüzde 20 – yüzde 30 zam yemesi, susam fiyatının hareketlenmesi, kiraların artış göstermesi ve asgari ücretin yüzde 65 zamlanmasından dolayı Ankara simidi 7 lira olmuştur” dedi.‘Yüzde 40’lık zammı anlamadım’Kabine toplantısı sonrasında gazetecilerin zamla ilgili sorularını yanıtlayan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci “Biz unluk buğdaya hiçbir zam yapmadık, bizimle ilgili bir durum yok. Biz şu anda tonu 4 bin 500 liradan unluk buğday vermeye devam ediyoruz. Burada hiçbir sıkıntımız yok, elimizde ürünümüz de var. Un sanayicisi desin ki ‘bize buğday vermiyorlar’. Böyle bir durum yok. Ben anlamadım yüzde 40 oranında zam yapıldı. Bir de sayıyorlar, una zam geldi diye. Nerede una zam geldi. Biz buğdaya zam yapmadık ki. Bu zamlarla iligli yaptırım konusu Ticaret Bakanlığı’nın uhtesinde. Biz hayvan besleyen vatandaşımıza arpa desteğini sağlamak adına 6 bin 200 liradan aldığımız arpayı 5 bin 250 liradan veriyoruz. 7 bin 450 liradan aldığımız buğdayı götürüp 4 bin 500 lirandan veriyoruz. Biz regilasyon kurumu olarak TMO üzerinden hem un sanayicisini hem de hayvan yetiştiricisini desteklemeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.‘Kurak bir kış geçiriyoruz’Kuruklık tehlikesiyle ilgili de soruyu cevaplayan Kirişci “Kurak bir kış geçiriyoruz. Yağışlar çok yetersiz. Şu an için bir kriz söz konusu değil. Gerekirse depolarımızı kullanırız. Çarşambadan itibaren batı bölgelerden başlayacak bir yağış bekliyoruz. Şubat ayı ile beraber yağışlı sezona girileceği tahmin ediliyor. Mevsim normallerine dönebilirsek kuraklıktan da çıkarız. Kuraklık şimdilik bitkisel üretimi çok etkilemedi. Ancak yağışlar yetersiz kalır, kuraklık devam ederse risk büyür” değerlendirmesini yaptı.

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