Bahçeli: NATO ile doğmadık, NATO'suz da şükür ölmeyiz

16 Nisan halk oylaması Türk milletinin kendi egemenliğine sahip çıkma belgesidir. 16 Nisan halk oylaması Türk milletinin kendi egemenliğine sahip çıkma belgesidir.

Zillet ittifakı sırtını akbabalara dayamıştır. Kimin kiminle yürüdüğü dibine kadar bellidir. Dünya genelinde hiçbir muhalefet partisi, ülkesine cephe almamıştır. Zillet ittifakı sırtını akbabalara dayamıştır. Kimin kiminle yürüdüğü dibine kadar bellidir. Dünya genelinde hiçbir muhalefet partisi, ülkesine cephe almamıştır.

Terörist Mustafa Karasu AK Parti'yi, MHP'yi yıkmalıyız yoksa bizi yok edecekler dedi mi demedi mi? Dedi. PKK, zillet ittifakına destek veriyor. Anayasa Mahkemesi'nin HDP'nin talebi ile, kapatma davasının seçim sonrasına bırakılmasını görüşecek olması adalet ilkelerine aykırıdır. Bu neyin arayışı? AYM şehitlerimizin dökülen kanlarını seçim sonrasına bırakmayı da görüşecek mi? HDP vakit kaybetmeden kapatılmalıdır. Terörist Mustafa Karasu AK Parti'yi, MHP'yi yıkmalıyız yoksa bizi yok edecekler dedi mi demedi mi? Dedi. PKK, zillet ittifakına destek veriyor. Anayasa Mahkemesi'nin HDP'nin talebi ile, kapatma davasının seçim sonrasına bırakılmasını görüşecek olması adalet ilkelerine aykırıdır. Bu neyin arayışı? AYM şehitlerimizin dökülen kanlarını seçim sonrasına bırakmayı da görüşecek mi? HDP vakit kaybetmeden kapatılmalıdır.

İngiliz The Economist dergisi aleyhimize kurgular yapıyor. 14 Mayıs seçimleri yaklaştıkça zehirli yılanlar deliklerinden çıkıyor. İngiliz The Economist dergisi aleyhimize kurgular yapıyor.

The Wall Street Journal'da eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı, Kazıklı Voyvoda'nın bugünkü nesebi John Bolton şunları 'Batı'nın Türkiye'deki muhalefetin başarı şansı elde etmesini sağlamak için cesur bir adım atması ile Erdoğan'ın durdurulması mümkündür' demiştir. The Wall Street Journal'da eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı, Kazıklı Voyvoda'nın bugünkü nesebi John Bolton şunları 'Batı'nın Türkiye'deki muhalefetin başarı şansı elde etmesini sağlamak için cesur bir adım atması ile Erdoğan'ın durdurulması mümkündür' demiştir.

Biden, muhalifleri açıkça destekleyerek Sayın Erdoğan'ın darbeyle değil seçimle devrilmesi gerektiğini ima etmiştir. Cumhurbaşkanımıza bedel ödetmeye kalkışan 85 milyon vatandaşımızı karşısında bulacaktır. İşte meydan, işte millet, kendine güvenen durmadan gelsin beri. ABD, Türkiye'deki seçimleri zillet ittifakı aracılığıyla karıştırmak peşindedir. Biden, muhalifleri açıkça destekleyerek Sayın Erdoğan'ın darbeyle değil seçimle devrilmesi gerektiğini ima etmiştir. Cumhurbaşkanımıza bedel ödetmeye kalkışan 85 milyon vatandaşımızı karşısında bulacaktır. İşte meydan, işte millet, kendine güvenen durmadan gelsin beri. ABD, Türkiye'deki seçimleri zillet ittifakı aracılığıyla karıştırmak peşindedir.

Madem Türkiye'de demokrasi yok nasıl yaşıyorsunuz? Madem Türkiye'de demokrasi yok nasıl yaşıyorsunuz?

İsveç hükümetine hatırlatırım ki Allah tektir, ordusu Türk'tür. İsveç'te bir sapık, manyak, şeytan piyonu yüce kitabımızı yakmıştır. Bu azgın provokasyona ifade ve düşünce özgürlüğü diyenler suç ortağıdır. İskandinav ülkeleri ABD'nin dublör ülkeleridir. Siyasi sonuçlarının analiz edilmemesi akıl dışıdır. Kınamak yetersizdir. Siyasi sonuçlarının düşünülmemesi akıl dışıdır. İsveç hükümetine hatırlatırım ki Allah tektir, ordusu Türk'tür. İsveç'te bir sapık, manyak, şeytan piyonu yüce kitabımızı yakmıştır. Bu azgın provokasyona ifade ve düşünce özgürlüğü diyenler suç ortağıdır. İskandinav ülkeleri ABD'nin dublör ülkeleridir. Siyasi sonuçlarının analiz edilmemesi akıl dışıdır. Kınamak yetersizdir. Siyasi sonuçlarının düşünülmemesi akıl dışıdır.

NATO ile doğmadık, NATO'suz da şükür ölmeyiz. NATO ile doğmadık, NATO'suz da şükür ölmeyiz.