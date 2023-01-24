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https://sputniknews.com.tr/20230124/atinada-konusan-imamoglundan-isvecte-kuran-i-kerim-yakilmasina-tepki-siddetle-kinamaliyiz-1066116045.html
Yunanistan'da konuşan İmamoğlu'ndan İsveç'te Kuran yakılmasına tepki: Şiddetle kınamalıyız
Yunanistan'da konuşan İmamoğlu'ndan İsveç'te Kuran yakılmasına tepki: Şiddetle kınamalıyız
B40 Balkan Şehirleri Ağı Atina Zirvesi için Yunanistan'a giden İBB Başkanı İmamoğlu, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılması konusunda, "Bu tür provokasyon amaçlı... 24.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-24T15:28+0300
2023-01-24T16:03+0300
dünya
ekrem imamoğlu
istanbul
yunanistan
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B40 Balkan Şehirleri Ağı Atina Zirvesi kapsamında 10 Balkan ülkesinden yaklaşık 70 belediye başkanı dün Yunanistan'ın başkenti Atina'da bir araya geldi. Zirvede B40 Balkan Şehirleri Ağı Dönem Başkanlığı, İstanbul'dan Atina'ya devredildi. Atina Belediye Başkanı Kostas Bakoyannis, zirvenin açılış konuşmasında, B40 Balkan Şehirleri Ağı Atina Zirvesi kapsamında belediye başkanları arasında 100'ün üzerinde ikili görüşme planlandığını belirterek, "En önemli unsur komşular arasında açık ve verimli diyalogdur" dedi. Zirveye katılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da yaptığı konuşmada, medeniyetler çatışması yerine, medeniyetlerin işbirliğini tercih ettiğini dile getirerek, "Benim için coğrafi olarak dünyanın tam merkezinde bulunan İstanbul ne kadar buluşmaların şehriyse Balkanlar da işbirliğinin merkezidir, öyle olmalıdır" dedi. Balkan coğrafyasına baktığında çok büyük küresel potansiyel ve işbirliği geleceği gördüğünü belirten İmamoğlu, "Sadece AB ile değil, tüm dünyayla bütünleşmiş, tüm dünyayla birlikte nefes alabilecek bir bölge görüyorum" ifadesini kullandı. İmamoğlu şu ifadeleri de kullandı: "Ben Balkan coğrafyasına baktığımda kralların, sezarların ve sultanların hükmettiği dünü değil, her kökenden ve her inanıştan yaratıcı insanın birlikte inşa ettiği eşit, zengin, mutlu, demokrat ve barış dolu yarını görüyorum.(...)Ancak beraber olursak, bir arada, bir dayanışma içinde olursak demokratik kazanımları koruyabiliriz. Çünkü bugün demokrasi mücadelesi ulusal değil uluslararası bir mücadeledir. Zira demokrasi başta Atina olmak üzere şehirlerden çıkmıştır. Bugün de tüm şehirler demokratik mücadelenin yürütüldüğü yerler. Bir başka ifadeyle söylemek gerekirse Atina ve İstanbul kardeş olduğu kadar, Taksim ve Sintagma Meydanı, o meydanları dolduran insanlar da kardeştir. İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına da değinen İmamoğlu, "Bu tür provokasyon amaçlı girişimleri hep birlikte ve şiddetle kınamalıyız çünkü bu tür popülist ve aşırı yaklaşımların özgürlük ve demokrasi ile bir ilgisi yoktur. Tam tersine, bu tür girişimler insanlar arasında düşmanlık tohumları ekebilecek, barış ve huzuru bozabilecek nefret suçlarıdır" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20210921/imamoglu-atinada-yunanistan-basbakani-micotakis-ile-bir-araya-geldi-1049103686.html
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ekrem imamoğlu, istanbul, yunanistan, atina
ekrem imamoğlu, istanbul, yunanistan, atina

Yunanistan'da konuşan İmamoğlu'ndan İsveç'te Kuran yakılmasına tepki: Şiddetle kınamalıyız

15:28 24.01.2023 (güncellendi: 16:03 24.01.2023)
© AP Photo / Khalil HamraEkrem İmamoğlu
Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2023
© AP Photo / Khalil Hamra
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B40 Balkan Şehirleri Ağı Atina Zirvesi için Yunanistan'a giden İBB Başkanı İmamoğlu, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılması konusunda, "Bu tür provokasyon amaçlı girişimleri hep birlikte ve şiddetle kınamalıyız çünkü bu tür popülist ve aşırı yaklaşımların özgürlük ve demokrasi ile bir ilgisi yoktur" dedi.
B40 Balkan Şehirleri Ağı Atina Zirvesi kapsamında 10 Balkan ülkesinden yaklaşık 70 belediye başkanı dün Yunanistan'ın başkenti Atina'da bir araya geldi. Zirvede B40 Balkan Şehirleri Ağı Dönem Başkanlığı, İstanbul'dan Atina'ya devredildi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Atina Belediye Başkanı Kostas Bakoyannis, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2021
İmamoğlu, Atina'da Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile bir araya geldi
21 Eylül 2021, 14:04
Atina Belediye Başkanı Kostas Bakoyannis, zirvenin açılış konuşmasında, B40 Balkan Şehirleri Ağı Atina Zirvesi kapsamında belediye başkanları arasında 100'ün üzerinde ikili görüşme planlandığını belirterek, "En önemli unsur komşular arasında açık ve verimli diyalogdur" dedi.
Zirveye katılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da yaptığı konuşmada, medeniyetler çatışması yerine, medeniyetlerin işbirliğini tercih ettiğini dile getirerek, "Benim için coğrafi olarak dünyanın tam merkezinde bulunan İstanbul ne kadar buluşmaların şehriyse Balkanlar da işbirliğinin merkezidir, öyle olmalıdır" dedi.
Balkan coğrafyasına baktığında çok büyük küresel potansiyel ve işbirliği geleceği gördüğünü belirten İmamoğlu, "Sadece AB ile değil, tüm dünyayla bütünleşmiş, tüm dünyayla birlikte nefes alabilecek bir bölge görüyorum" ifadesini kullandı.
İmamoğlu şu ifadeleri de kullandı: "Ben Balkan coğrafyasına baktığımda kralların, sezarların ve sultanların hükmettiği dünü değil, her kökenden ve her inanıştan yaratıcı insanın birlikte inşa ettiği eşit, zengin, mutlu, demokrat ve barış dolu yarını görüyorum.
(...)
Ancak beraber olursak, bir arada, bir dayanışma içinde olursak demokratik kazanımları koruyabiliriz. Çünkü bugün demokrasi mücadelesi ulusal değil uluslararası bir mücadeledir. Zira demokrasi başta Atina olmak üzere şehirlerden çıkmıştır. Bugün de tüm şehirler demokratik mücadelenin yürütüldüğü yerler. Bir başka ifadeyle söylemek gerekirse Atina ve İstanbul kardeş olduğu kadar, Taksim ve Sintagma Meydanı, o meydanları dolduran insanlar da kardeştir.
İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına da değinen İmamoğlu, "Bu tür provokasyon amaçlı girişimleri hep birlikte ve şiddetle kınamalıyız çünkü bu tür popülist ve aşırı yaklaşımların özgürlük ve demokrasi ile bir ilgisi yoktur. Tam tersine, bu tür girişimler insanlar arasında düşmanlık tohumları ekebilecek, barış ve huzuru bozabilecek nefret suçlarıdır" dedi.
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