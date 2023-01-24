https://sputniknews.com.tr/20230124/amazon-prime-uyelerine-ozel-daha-uygun-fiyatli-muadil-ilac-hizmeti-saglayacak--1066120108.html

Amazon, Prime üyelerine özel daha uygun fiyatlı muadil ilaç hizmeti sağlayacak

Amazon, Prime üyelerine özel daha uygun fiyatlı muadil ilaç hizmeti sağlayacak

ABD'li e-ticaret devi Amazon, sağlık sektöründeki payını genişletiyor. Şirket son olarak kullanıcılarına 'indirimli muadil ilaca erişebilme' seçeceği... 24.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-24T16:08+0300

2023-01-24T16:08+0300

2023-01-24T16:18+0300

ekonomi

amazon

ilaç

satış

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Dünyanın en büyük çevrimiçi perakende satış sitesi Amazon, Prime üyelerine özel RxPass adı verilen yeni hizmeti başlatacağını açıkladı. Aylık 5 dolar karşılığında Prime kullanıcıları, markalı ilaçların biraz daha uygun muadillerinin oluşturduğu 50 ilacın yer aldığı listeden reçetelerini karşılayabilecek. RxPass adı verilen yeni hizmetin, Amazon için yeni bir gelir akışı ve RxPass için bir gereklilik olan Prime üyeliğini artırma trendi göstermesi bekleniyor. Satın alma sırasında sigorta tarafından herhangi bir ilaç ücreti karşılanmayacak. Amazon'un duyurduğu son yenilik, perakende devinin sağlık sektöründeki ilk hamlesi değil. 2018 yılında reçeteli tüketicilere günlük ilaç teslimatı yapan PillPack'i satın almasıyla sektöre giriş yapan Amazon, geçen yıl da One Medical’i 3.9 milyar dolar değerinde satın alarak hizmet kapsamını genişletmişti. Amazon uzaktan sağlık hizmetlerini ilk kez 2019’da Seattle’daki çalışanlarıyla denemeye açmış, ardından Amazon Care markası altında tüm çalışanlarına sunmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20220915/abdde-fiyatlarin-artmasina-neden-oldugu-gerekcesiyle-amazona-dava-acildi-1061205462.html

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amazon, ilaç, satış