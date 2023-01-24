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https://sputniknews.com.tr/20230124/ak-partili-aydemir-aksener-teror-orgutune-ayakta-durun-mesaji-veriyor-1066094588.html
AK Partili Aydemir: Akşener, terör örgütüne 'ayakta durun' mesajı veriyor
AK Partili Aydemir: Akşener, terör örgütüne 'ayakta durun' mesajı veriyor
AK Parti Erzurum Milletvekili Aydemir, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in çözüm süreci teklifiyle PKK'ya "ayakta durun" mesajı verdiğini söyledi. 24.01.2023, Sputnik Türkiye
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2023-01-24T00:27+0300
ibrahim aydemir
türkiye
iyi parti
kemal kılıçdaroğlu
meral akşener
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AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda vatandaşın konut sahibi olabilmesi adına bir kanuni düzenlemenin görüşüldüğünü, muhalefetin ise her konuda olduğu bu teklif için de Anayasa'ya aykırılık iddiasında bulunduğunu söyledi.'Akşener, açıkça bir çözüm süreci teklifinde bulundu'Muhalefetin istismar peşinde koştuğunu, muhafazakar seçmeni kandırmaya çalıştığını savunan Aydemir, şöyle konuştu:Aydemir, muhalefetin, İsveç'te yaşanan Kur'an-ı Kerim yakma olayına da yasak savma babında açıklamalarda bulunduğunu, hatta CHP'li bir yöneticinin, eylemin, seçimlerde AK Parti'ye fayda sağlayacağı iddiasını dile getirdiğini söyledi.İstanbul'da bir çocuğun, karne hediyesi olarak annesinin et alacağı haberlerinin de muhalefetin bir oyunu olduğunun ortaya çıktığını ifade eden Aydemir, "Çocuğun annesi varlıklı bir aile olduklarını belirterek, açık açık 'Böyle bir şey yok' dedi. İstismar bunların genlerinde var. Annenin açıklamalarıyla yalanları ellerinde patladı" dedi.
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ibrahim aydemir, iyi parti, kemal kılıçdaroğlu, meral akşener
ibrahim aydemir, iyi parti, kemal kılıçdaroğlu, meral akşener

AK Partili Aydemir: Akşener, terör örgütüne 'ayakta durun' mesajı veriyor

00:22 24.01.2023 (güncellendi: 00:27 24.01.2023)
© İHAAK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir
AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2023
© İHA
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AK Parti Erzurum Milletvekili Aydemir, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in çözüm süreci teklifiyle PKK'ya "ayakta durun" mesajı verdiğini söyledi.
AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda vatandaşın konut sahibi olabilmesi adına bir kanuni düzenlemenin görüşüldüğünü, muhalefetin ise her konuda olduğu bu teklif için de Anayasa'ya aykırılık iddiasında bulunduğunu söyledi.

'Akşener, açıkça bir çözüm süreci teklifinde bulundu'

Muhalefetin istismar peşinde koştuğunu, muhafazakar seçmeni kandırmaya çalıştığını savunan Aydemir, şöyle konuştu:
"CHP'liler Kılıçdaroğlu'nun peygamber soyundan geldiğini öne sürüyor, İYİ Partililer Genel Başkanları Meral Akşener'in hacı olduğunu, 5 vakit namaz kıldığını dile getiriyor. Amaç, muhafazakar seçmenin oyunu alabilmek. Bu hafta sonu takiyenin bir başka şeklini Diyarbakır'da gördük. Akşener, açıkça bir çözüm süreci teklifinde bulundu. Terör şu anda yok olmak üzere ama Akşener, terör örgütüne bu teklifiyle yeni bir heyecan veriyor, 'ayakta durun' mesajını iletiyor. PKK'nın sözüm ona liderleri 'AK Parti, MHP bizi bitirdi' diyor ve seçimlerde başarı söz konusu olursa 'Bütünüyle yok olacağız' şeklinde ifadeler kullanırken Akşener, çözüm süreci teklifinde bulunuyor. Bunların hayatları bu. Bunlar Kürt'ü de sevmez. Bunların tamamı bu milletin hiçbir parçasına muhabbet beslemez, sadece bireysel çıkar için hesap tutarlar."
Aydemir, muhalefetin, İsveç'te yaşanan Kur'an-ı Kerim yakma olayına da yasak savma babında açıklamalarda bulunduğunu, hatta CHP'li bir yöneticinin, eylemin, seçimlerde AK Parti'ye fayda sağlayacağı iddiasını dile getirdiğini söyledi.
İstanbul'da bir çocuğun, karne hediyesi olarak annesinin et alacağı haberlerinin de muhalefetin bir oyunu olduğunun ortaya çıktığını ifade eden Aydemir, "Çocuğun annesi varlıklı bir aile olduklarını belirterek, açık açık 'Böyle bir şey yok' dedi. İstismar bunların genlerinde var. Annenin açıklamalarıyla yalanları ellerinde patladı" dedi.
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