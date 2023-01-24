https://sputniknews.com.tr/20230124/ak-partili-aydemir-aksener-teror-orgutune-ayakta-durun-mesaji-veriyor-1066094588.html

AK Partili Aydemir: Akşener, terör örgütüne 'ayakta durun' mesajı veriyor

AK Partili Aydemir: Akşener, terör örgütüne 'ayakta durun' mesajı veriyor

AK Parti Erzurum Milletvekili Aydemir, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in çözüm süreci teklifiyle PKK'ya "ayakta durun" mesajı verdiğini söyledi. 24.01.2023, Sputnik Türkiye

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ibrahim aydemir

türkiye

iyi parti

kemal kılıçdaroğlu

meral akşener

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AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda vatandaşın konut sahibi olabilmesi adına bir kanuni düzenlemenin görüşüldüğünü, muhalefetin ise her konuda olduğu bu teklif için de Anayasa'ya aykırılık iddiasında bulunduğunu söyledi.'Akşener, açıkça bir çözüm süreci teklifinde bulundu'Muhalefetin istismar peşinde koştuğunu, muhafazakar seçmeni kandırmaya çalıştığını savunan Aydemir, şöyle konuştu:Aydemir, muhalefetin, İsveç'te yaşanan Kur'an-ı Kerim yakma olayına da yasak savma babında açıklamalarda bulunduğunu, hatta CHP'li bir yöneticinin, eylemin, seçimlerde AK Parti'ye fayda sağlayacağı iddiasını dile getirdiğini söyledi.İstanbul'da bir çocuğun, karne hediyesi olarak annesinin et alacağı haberlerinin de muhalefetin bir oyunu olduğunun ortaya çıktığını ifade eden Aydemir, "Çocuğun annesi varlıklı bir aile olduklarını belirterek, açık açık 'Böyle bir şey yok' dedi. İstismar bunların genlerinde var. Annenin açıklamalarıyla yalanları ellerinde patladı" dedi.

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ibrahim aydemir, iyi parti, kemal kılıçdaroğlu, meral akşener