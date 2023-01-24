https://sputniknews.com.tr/20230124/ak-parti-secim-beyannamesinden-devlet-her-aileye-bir-avukat-gorevlendirecek--1066101738.html

AK Parti seçim beyannamesinden: Devlet her aileye bir avukat görevlendirecek

AK Parti seçim beyannamesinden: Devlet her aileye bir avukat görevlendirecek

AK Parti, Türkiye Yüzyılı konseptiyle hazırladığı yeni seçim beyannamesinde yargıda dikkat çekici düzenlemelere yer verecek. Her ailenin bir avukatı olmasını... 24.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-24T08:25+0300

2023-01-24T08:25+0300

2023-01-24T08:25+0300

türkiye

ak parti

seçim beyannamesi

avukat

aile

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/09/0e/1042842930_0:2:811:458_1920x0_80_0_0_e41f215beefcc3d75ff3634a0e088c74.jpg

AK Parti, Türkiye Yüzyılı konsepti ile yeni seçim beyannamesinin hazırlıklarını sürdürüyor. Beyannameye göre; yargıda dikkat çekici düzenlemeler yapılacak.Sabah gazetesinin haberine göre, aile avukatlığı uygulaması başlayacak. Aile hekimi gibi herkesin bir aile avukatı olacak. Vatandaş, her türlü hukuksal sıkıntıda avukatlarından yardım alacak. Avukatlık ücretini ise devlet ödeyecek.Yargının iş yükünün büyük bölümü, dilekçe ile bile kapanabilecek bir olayın vatandaşların haklarını ve hak arama yollarını bilmediği için uzamasından kaynaklanıyor. Aile avukatlığı uygulamasıyla yargının iş yükü de büyük oranda rahatlayacak.Beyannamede yer alması planlanan diğer düzenlemeler şöyle:Adli kolluğa yeni düzenAdli kolluk Adalet Bakanlığı'na bağlanacak. Bu alanda görev yapacak polisler akademilerde özel eğitim alacak. Soruşturma, delil toplama, olayları yorumlama gibi konularda eğitilecek. Örneğin cinayet gibi belli bir konuda uzmanlaşacak.Sabah baskınlarına son: 'Ev bir devlettir, kimse işgal edemez'Tepki çeken konulardan biri olan sabahın erken saatlerinde ev baskınlarına "Ev bir devlettir, kimse işgal edemez" sloganı ile çekidüzen verilecek.Avukat, hakim ve savcılara eşit hakAvukatların da hakim ve savcılar ile aynı haklara sahip olmaları için adım atılacak. Böylece yıllardır tartışılan, ancak hayata geçirilemeyen bir konu da çözülmüş olacak.Kamu hizmetiToplumda cezasızlık algısının ortadan kaldırılması için en küçük cezalara bile bir yaptırım uygulanacak. Ertelemeye giren suçları işleyenler kamu hizmetinde çalıştırılacak. Örneğin okul, cami temizliği, huzurevlerinde çalışma gibi.Bilirkişi merkezden atanacakBilirkişilik mesleğe dönüşecek. Bilirkişi atamaları merkezden online yapılacak.13 bin yeni hakim alınacakHakim sayısı 10 binden 23 bine çıkacak.Hukuk Fakültesi kontenjanları düşürülecekHukuk fakülteleri kontenjanları azaltılacak. Böylece daha başarılı gençler arasından seçim yapılmış olacak.Kadastro ve miras davalarıKadastro ve miras davaları çok uzun sürüyor. 30-40 yılı bulan davalar da bulunuyor. Bu davalarda süreç kısaltılıp hızla karar alınmasına ilişkin düzenlemeler yapılacak.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ak parti, seçim beyannamesi, avukat, aile