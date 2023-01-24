Abdulkadir Selvi: 6’lı Masa cumhurbaşkanı adayını Ankara'da yapacağı bir miting ile duyuracak
© CHPCHP, İYİ Parti, DEVA Partisi, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi ve Demokrat Parti'den oluşan Altılı Masa, Ahmet Davutoğlu’nun ev sahipliğinde 10. kez toplandı.
© CHP
Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayının kim olacağı tartışmalarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, "11 Mart’ta Ankara’da 6 partinin ortak mitingiyle cumhurbaşkanı adayının açıklanacağı söyleniyor. 'Ankara’da milyonların katılacağı bir mitingle cumhurbaşkanı adayımızı açıklayacağız' deniliyor" dedi.
Selvi, bugünkü "6’lı Masa cumhurbaşkanı adayını ne zaman açıklayacak?" başlıklı yazısında şu ifadelere yer verdi:
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 14 Mayıs’ta seçim kararını açıklaması üzerine gözler 6’lı Masa’nın adayına çevrildi. Meral Akşener 26 Ocak’ta yapılacak olan toplantıda cumhurbaşkanı adayının konuşulacağını açıkladı. Peki 30 Ocak’ta cumhurbaşkanı adayının açıklanması söz konusu mu? 30 Ocak’ta cumhurbaşkanı adayı açıklanmayacak. Ortak Hükümet Programı ve Geçiş Süreci Yol Haritası açıklanacak.
Kamuoyu açısından cumhurbaşkanı adayı önemli ama küçük partiler açısından milletvekili listeleri de çok önemli. O nedenle onlar öncelikle milletvekili listelerini garantiye almak istiyor. 6’lı Masa 10-15 Şubat tarihleri arasında ortak milletvekili listeleri üzerinde çalışacak.
Listeler garanti altına alındıktan sonra şubat ayının üçüncü haftasında cumhurbaşkanı adayının belirleneceği söyleniyor. “Adayımızı belirleyeceğiz. Ama açıklamayacağız” deniliyor. Peki ne zaman açıklanacak? Seçim kararının 10 Mart’ta Resmi Gazete’de yayınlanması bekleniyor. 11 Mart’ta Ankara’da 6 partinin ortak mitingiyle cumhurbaşkanı adayının açıklanacağı söyleniyor. “Ankara’da milyonların katılacağı bir mitingle cumhurbaşkanı adayımızı açıklayacağız” deniliyor. Takvim bu. Ama cumhurbaşkanı adayının açıklanmasında çok geç kalınmış olmaz mı?
Milletvekilleri adaylarının ne zaman istifa edeceğine ilişkin ise Selvi şu iddiaları dile getirdi:
CUMHURBAŞKANI Erdoğan’ın, 14 Mayıs’ta seçimlere gidilmesi için yetkisini kullanacağını açıklamasının ardından 2023 seçimleri için geri sayım başladı. Erdoğan’ın açıklamasından sonra milletvekili adayı olmayı planlayan bürokratlar ve belediye başkanları görevlerinden ne zaman istifa edeceklerini araştırmaya başladı.
Peki 14 Mayıs’ta yapılacak olan seçimle ilgili takvim nasıl işleyecek? YSK henüz toplanıp seçim takvimini belirlemedi. Çünkü boşalan YSK üyelikleri için seçimler devam ediyor. YSK’nın 25 Ocak’ta yeni üyelerin katılımı ile toplanması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Mart Cuma günü seçimlerin yenilenmesi kararını açıklayacak. Seçimlerin 14 Mayıs tarihinde yapılabilmesi için 60 gün önce kararın açıklanması gerekiyor. Erdoğan, 13 Mart Pazartesi günü tarihini de seçebilir ama o “Hayırlı Cuma” olması nedeniyle 10 Mart’ı tercih edecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçimlerin 14 Mayıs’ta yapılmasına ilişkin kararı aynı gün Resmi Gazete’de yayınlandıktan sonra kamu görevlileri ve belediye başkanlarının milletvekili adayı olmak için 7 gün içinde görevlerinden istifa etmeleri gerekecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim kararı 10 Mart tarihli Resmi Gazete’de yayınlandıktan sonra aday olacakların 16 Mart Perşembe saat 17.00’ye kadar görevlerinden istifa etmeleri gerekecek.
'İmamoğlu'nun adaylığı kesinleşirse 2 Nisan'da İBB Başkanlığı'ndan istifa etmesi gerekecek'
Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı kesinleşirse 2 Nisan günü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından istifa etmesi gerekecek. Bu arada biz hep cumhurbaşkanı adaylığı üzerinde duruyoruz ama milletvekili adaylığı için bürokraside sürpriz istifalar bekleniyor. Bazı isimler şimdiden konuşulmaya başlandı. Biz yine seçim takvimine dönelim. YSK seçim tarihini 14 Mayıs olarak ilan ederken ikinci tur için 28 Mayıs tarihini belirleyecek.
Partiler ya da yüz bin imza toplayarak cumhurbaşkanı adayı olacaklar, 20-25 Mart tarihleri arasında YSK’ya başvuruda bulunacaklar. Cumhurbaşkanı adaylarının kesinleşme tarihi 2 Nisan olarak öngörülüyor. Milletvekili listelerinin YSK’ya verilmesinin son günü ise 10 Nisan tarihi olacak.
Kamu görevinden istifa edenler listelere giremedikleri ya da seçimi kazanamadıkları takdirde görevlerine dönebilecekler ancak belediye başkanları için bu kural geçerli değil.