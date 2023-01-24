Abdulkadir Selvi: 6’lı Masa cumhurbaşkanı adayını Ankara'da yapacağı bir miting ile duyuracak

Peki 14 Mayıs’ta yapılacak olan seçimle ilgili takvim nasıl işleyecek? YSK henüz toplanıp seçim takvimini belirlemedi. Çünkü boşalan YSK üyelikleri için seçimler devam ediyor. YSK’nın 25 Ocak’ta yeni üyelerin katılımı ile toplanması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Mart Cuma günü seçimlerin yenilenmesi kararını açıklayacak. Seçimlerin 14 Mayıs tarihinde yapılabilmesi için 60 gün önce kararın açıklanması gerekiyor. Erdoğan, 13 Mart Pazartesi günü tarihini de seçebilir ama o “Hayırlı Cuma” olması nedeniyle 10 Mart’ı tercih edecek.