https://sputniknews.com.tr/20230124/abdden-irana-yeni-yaptirimlar-1066096073.html

ABD'den İran'a yeni yaptırımlar

ABD'den İran'a yeni yaptırımlar

ABD yönetimi, İran'daki protestolar nedeniyle İran Devrim Muhafızları Ordusu Kooperatif Vakfı ile 5 yönetim kurulu üyesini, İran İstihbarat ve Güvenlik Bakan... 24.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-24T00:59+0300

2023-01-24T00:59+0300

2023-01-24T00:59+0300

dünya

protesto

iran

abd

yaptırım

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ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İran'da devam eden protestolar nedeniyle bir vakıf ve üst düzey yetkililere yaptırım uygulandığı açıklandı.Açıklamada, İran Devrim Muhafızları Ordusu Kooperatif Vakfı ile 5 yönetim kurulu üyesinin, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun 4 üst düzey komutanının ve İran İstihbarat ve Güvenlik Bakan Yardımcısı Naser Rashedi'nin yaptırım listesine alındığı kaydedildi.Söz konusu vakıfa yönelik yaptırımla İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun ekonomik ayağının hedef alındığı iddia edilen açıklamada, yaptırım uygulanan üst düzey güvenlik yetkililerinin ise ülkede 'ulusal ve eyalet düzeyinde uygulanan baskıyı koordine ettiği' öne sürüldü.

https://sputniknews.com.tr/20230104/hamaney-basortusu-kuralina-tam-uymayanlar-dinsizlik-ve-devrim-karsitligiyla-suclanmamali-1065377133.html

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