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ABD'den İran'a yeni yaptırımlar
ABD'den İran'a yeni yaptırımlar
ABD yönetimi, İran'daki protestolar nedeniyle İran Devrim Muhafızları Ordusu Kooperatif Vakfı ile 5 yönetim kurulu üyesini, İran İstihbarat ve Güvenlik Bakan... 24.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-24T00:59+0300
2023-01-24T00:59+0300
dünya
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iran
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ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İran'da devam eden protestolar nedeniyle bir vakıf ve üst düzey yetkililere yaptırım uygulandığı açıklandı.Açıklamada, İran Devrim Muhafızları Ordusu Kooperatif Vakfı ile 5 yönetim kurulu üyesinin, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun 4 üst düzey komutanının ve İran İstihbarat ve Güvenlik Bakan Yardımcısı Naser Rashedi'nin yaptırım listesine alındığı kaydedildi.Söz konusu vakıfa yönelik yaptırımla İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun ekonomik ayağının hedef alındığı iddia edilen açıklamada, yaptırım uygulanan üst düzey güvenlik yetkililerinin ise ülkede 'ulusal ve eyalet düzeyinde uygulanan baskıyı koordine ettiği' öne sürüldü.
https://sputniknews.com.tr/20230104/hamaney-basortusu-kuralina-tam-uymayanlar-dinsizlik-ve-devrim-karsitligiyla-suclanmamali-1065377133.html
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protesto, iran, abd, yaptırım
protesto, iran, abd, yaptırım

ABD'den İran'a yeni yaptırımlar

00:59 24.01.2023
© AFP 2023 / JOE KLAMARİran bayrağı
İran bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2023
© AFP 2023 / JOE KLAMAR
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ABD yönetimi, İran'daki protestolar nedeniyle İran Devrim Muhafızları Ordusu Kooperatif Vakfı ile 5 yönetim kurulu üyesini, İran İstihbarat ve Güvenlik Bakan Yardımcısını ve İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun 4 üst düzey komutanını yaptırım listesine ekledi.
ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İran'da devam eden protestolar nedeniyle bir vakıf ve üst düzey yetkililere yaptırım uygulandığı açıklandı.
Açıklamada, İran Devrim Muhafızları Ordusu Kooperatif Vakfı ile 5 yönetim kurulu üyesinin, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun 4 üst düzey komutanının ve İran İstihbarat ve Güvenlik Bakan Yardımcısı Naser Rashedi'nin yaptırım listesine alındığı kaydedildi.
Söz konusu vakıfa yönelik yaptırımla İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun ekonomik ayağının hedef alındığı iddia edilen açıklamada, yaptırım uygulanan üst düzey güvenlik yetkililerinin ise ülkede 'ulusal ve eyalet düzeyinde uygulanan baskıyı koordine ettiği' öne sürüldü.
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