https://sputniknews.com.tr/20230124/abdde-son-3-gunde-2-saldiri-7-kisi-oldu-1066100644.html

ABD'de son 3 günde 2. saldırı: 7 kişi öldü

ABD'de son 3 günde 2. saldırı: 7 kişi öldü

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde 67 yaşındaki erkek saldırgan tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti. 24.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-24T07:16+0300

2023-01-24T07:16+0300

2023-01-24T07:51+0300

dünya

abd

silahlı saldırı

silahlı saldırgan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/06/0f/1057437216_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_a5cd833b029405a7a338645d8e4f6f9e.jpg

Saldırı Half Moon Bay kentinde iki ayrı bölgede gerçekleşti. İlk olarak çiftlikte 4 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı. Çiftliğin yakınında aynı saldırgan 3 kişiyi daha öldürdü. Yaralılardan birinin durumu ağır.67 yaşındaki Zhao Chunli, polis ekipleri tarafından otoparkta bir aracın içerisinde yakalandı. Saldırıyı düzenlediği silah da araçta bulundu.Polis, saldırganın çiftlik çalışanı olma ihtimali üzerinde duruyor.ABD, yeni yılın ilk 3 haftasında 38 kitlesel silahlı saldırıya sahne oldu.

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, silahlı saldırı, silahlı saldırgan