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https://sputniknews.com.tr/20230124/abdde-son-3-gunde-2-saldiri-7-kisi-oldu-1066100644.html
ABD'de son 3 günde 2. saldırı: 7 kişi öldü
ABD'de son 3 günde 2. saldırı: 7 kişi öldü
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde 67 yaşındaki erkek saldırgan tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti. 24.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-24T07:16+0300
2023-01-24T07:51+0300
dünya
abd
silahlı saldırı
silahlı saldırgan
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Saldırı Half Moon Bay kentinde iki ayrı bölgede gerçekleşti. İlk olarak çiftlikte 4 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı. Çiftliğin yakınında aynı saldırgan 3 kişiyi daha öldürdü. Yaralılardan birinin durumu ağır.67 yaşındaki Zhao Chunli, polis ekipleri tarafından otoparkta bir aracın içerisinde yakalandı. Saldırıyı düzenlediği silah da araçta bulundu.Polis, saldırganın çiftlik çalışanı olma ihtimali üzerinde duruyor.ABD, yeni yılın ilk 3 haftasında 38 kitlesel silahlı saldırıya sahne oldu.
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abd, silahlı saldırı, silahlı saldırgan
abd, silahlı saldırı, silahlı saldırgan

ABD'de son 3 günde 2. saldırı: 7 kişi öldü

07:16 24.01.2023 (güncellendi: 07:51 24.01.2023)
© AAABD - Polis
ABD - Polis - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2023
© AA
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ABD'nin Kaliforniya eyaletinde 67 yaşındaki erkek saldırgan tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti.
Saldırı Half Moon Bay kentinde iki ayrı bölgede gerçekleşti. İlk olarak çiftlikte 4 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı. Çiftliğin yakınında aynı saldırgan 3 kişiyi daha öldürdü. Yaralılardan birinin durumu ağır.
67 yaşındaki Zhao Chunli, polis ekipleri tarafından otoparkta bir aracın içerisinde yakalandı. Saldırıyı düzenlediği silah da araçta bulundu.
Polis, saldırganın çiftlik çalışanı olma ihtimali üzerinde duruyor.
ABD, yeni yılın ilk 3 haftasında 38 kitlesel silahlı saldırıya sahne oldu.
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