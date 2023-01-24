https://sputniknews.com.tr/20230124/4-buyukler-haftayi-kayipsiz-atlatti-1066164426.html

4 büyükler haftayı kayıpsız atlattı

4 büyükler haftayı kayıpsız atlattı

Spor Toto Süper Lig’in 20. Haftası nefes kesen karşılaşmalara sahne oldu. Galatasaray, konuk ettiği Fraport TAV Antalyaspor’u 2-1’le geçerken, Trabzonspor... 24.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-24T15:53+0300

2023-01-24T15:53+0300

2023-01-25T15:54+0300

veri maç

futbol

radyo

fenerbahçe

beşiktaş

galatasaray

galatasay kulübü

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Radyo Sputnik’te yayınlanan Serhat Ayan, Çağlar Öner ve Ata Arslan’ın sunduğu Veri Maç programında haftanın karşılaşmaları ve öne çıkan oyuncu performansları masaya yatırıldı. Fenerbahçe’nin Hangi Kredi Ümraniyespor’u 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada teknik direktör Jorge Jesus’un ilk 11 tercihi masaya yatırıldı. Maçın yıldızı seçilen Ferdi Kadıoğlu’nun istatistikleri detaylıca ele alındı. Oyuncunun 102 kez topla buluşarak bu alanda takımının en çok topla buluşan oyuncusu olduğu ve 75 isabetli pas yaptığı vurgulandı. Pas başarı yüzdesinin yüzde 96’ya ulaştığı Ferdi, 15 ikili mücadele kazanarak bu alanda yüzde 79’luk bir başarı gösterdi.Programda Beşiktaş’ın Yukatel Kayserispor’u 2-0 mağlup ederken tercih ettiği oyun sistemi ele alındı. Topu rakibine bırakan ve yüzde 38’lik topla oynama oranına sahip olan siyah beyazlılar bu veriye rağmen 3 puanla ayrılmasını bildi. Ayrıca Yukatel Kayserispor’un topla oynama yüzdesinin az olduğu maçlarda galip geldiği görüldü. Kayseri ekibi Galatasaray’ı 2-1 yenerken topla oynama oranı yalnızca yüzde 39’du.Geçen sezonun şampiyonu Trabzonspor’un İstanbulspor’u 4-0 yendiği karşılaşmaya dair de ayrıntılar dinleyiciye aktarıldı. Galibiyetin mimarlarından olan Marc Batra’nın savunma ve hücum yönündeki performansı verilerle anlatılırken, oyuncunun çektiği iki şutun da kaleyi bulduğu, birinin gol olduğu ve bu alanda yüzde 100 başarı gösterdiğinin altı çizildi.Programda, Galatasaray’ın Fraport TAV Antalyaspor galibiyetinde öne çıkan isimlerden biri olan Torreira’ya ayrı bir parantez açılan programda, oyuncunun maç boyunca 10 top kazandığı, 4 araya girme yaptığı, 2 isabetli uzun pas vererek yüzde 100’lük başarı ortalaması yakaladığı gibi verileri dinleyiciyle paylaşıldı.Veri Maç’ta ayrıca, ligimizin en çok faul yapılan futbolcuları da aktarıldı. Bu alanda 48 faul yapılan Adana Demirsporlu Badou Ndiaye zirvede yer alırken, onu Fenerbahçeli Miguel Crespo ve Vavacars Fatih Karagümrük forması giyen Fabio Borini 44 faule maruz kalarak izledi. Listede 42 faul yapılan Gedson Fernandes ise 3. sırada.

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2023

Ata Arslan https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/0b/1063326671_90:0:543:453_100x100_80_0_0_164a8e42359f591bfc580723019d7cc6.jpg

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futbol, radyo, fenerbahçe, beşiktaş, galatasaray, galatasay kulübü