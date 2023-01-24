https://sputniknews.com.tr/20230124/24undeki-youtuber-200-bin-dolara-bozuk-para-dedi-20lerinde-lamborghininin-yoksa-basarisizsin-1066112677.html

24'ündeki YouTuber, 200 bin dolara 'bozuk para' dedi: 20'lerinde Lamborghini'n yoksa başarısızsın

24'ündeki YouTuber, 200 bin dolara 'bozuk para' dedi: 20'lerinde Lamborghini'n yoksa başarısızsın

ABD'li YouTuber Sebastian Ghiorghiu, Lamborghini satın almanın bu dönem 'inanılmaz kolay' olduğunu iddia etti. 20'li yaşlarında 'Lambo'su olmayan bir erkeğin... 24.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-24T13:38+0300

2023-01-24T13:38+0300

2023-01-24T13:48+0300

yaşam

lamborghini

lüks

lüks araç

abd

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ABD'de yaşayan 23 yaşındaki girişimci ve YouTuber Sebastian Ghiorghiu, TikTok hesabından paylaştığı bir videoda, bugünün şartlarında 20'lerinde olan bir gencin lüks araba markası Lamborghini almasının 'inanılmaz kolay' olduğunu iddia etti."20'li yaşlarında bir erkekseniz ve bir Lamborghini'niz yoksa gerçekten oturup 'Neden bir Lambo'nuz' olmadığı konusunda kendinizle ciddi bir tartışma yürütmelisiniz" ifadelerini kullanan Ghiorghiu, "Ben şu an bunun inanılmaz kolay olduğunu ve dışarıda çok fazla para bulunduğunun farkındayım" dedi. 200 bin doların 'bozuk para'dan başka bir şey olmadığını iddia eden Ghiorghiu, bu fiyata piyasada bulunan araçların hiç olmadığı kadar erişilebilir olduğunu söyledi. Ghiorghiu'nun fikirleri, sosyal medya kullanıcıları tarafından 'gerçeklikten kopuk' olarak nitelendirildi. 2.4 milyondan fazla kişi tarafından izlenen videodaki iddiaları bazı sosyal medya kullanıcıları 'gerçeklikten kopuk' olarak nitelendirirken birçok kişi de dalga geçti.

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lamborghini, lüks, lüks araç, abd