https://sputniknews.com.tr/20230124/2-yasinda-kendi-kendine-okumayi-ogredi-4-yasinda-mensa-uyesi-oldu-cince-dahil-7-dilde-sayabiliyor-1066106941.html

2 yaşında kendi kendine okumayı öğredi, 4 yaşında Mensa üyesi oldu: Çince dahil 7 dilde sayabiliyor

2 yaşında kendi kendine okumayı öğredi, 4 yaşında Mensa üyesi oldu: Çince dahil 7 dilde sayabiliyor

Çince de dahil olmak üzere birçok dilde 100'e kadar sayabilen ve okumayı kendi kendine 2 yaşındayken öğrenen Teddy Hobbs, 4 yaşında uluslararası üstün... 24.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-24T12:01+0300

2023-01-24T12:01+0300

2023-01-24T12:27+0300

yaşam

zeka

mensa

ingiltere

çocuk

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İngiltere'nin Somerset bölgesinde yaşayan 4 yaşındaki Teddy Hobbs, Çince dahil olmak üzere anadili olmayan 6 dilde 100'e kadar sayabiliyor. Sayabildiği diğer diller arasında Almanca, Fransızca, İspanyolca, Galce de bulunuyor. Tabletinde oyun oynarken kendi kendine okumayı 2 yaşında öğrenen Hobbs, 4 yaşında İngiltere'deki uluslararası üstün zekalılar kulübü Mensa'nın en genç üyesi oldu. Mensa, yaptığı testlerde yüzde toplumun 98'inden daha yüksek puan alan, yani en üstte yer alan yüzde 2'lik zeka dilimine girebilen kişileri kabul ediyor. Teddy'nin annesi Beth Hobbs, oğlunun 2 yaşındayken onlar fark etmeden televizyon ve tabletten kendi kendine okumayı öğrendiğini söyledi. Anne Hobbs, oğlunun Çince rakamları saydığını fark etmeden önce, onun sadece tabletinde oyun oynarken sesler çıkardığını sandığını belirtti. BBC Radio 4'ün programına katılan Beth Hobbs, "Tabletinde oyun oynuyordu ve benim anlamadığım bu sesleri çıkartıyordu. Ona bunun ne olduğunu sorduğumda bana cevap olarak 'Anneciğim, Çince sayı sayıyorum' diye yanıt verdi" dedi.Oğlunu Kovid-19 salgının ardından kreşe götürdüğünde "Teddy'nin kendi kendine okuyabildiğini düşündüğümü söylediğimde öğretmenleri bana pek inanmadı" diyen Beth Hobbs, ertesi gün okuldan aranarak düşüncelerinin doğrulandığını aktardı. Ebeveynlerinin izin verdiği yayınları okumasına izin verilen 4 yaşındaki Hobbs'un öğrenmek istediği konuları kendi kendine seçtiği ve ona yoğunlaştığı belirtiliyor. Fakat ebeveynleri okuma yazmayı bu kadar erken öğrenen bir çocuğun yaşına göre fazla farkındalık seviyesinde olduğunu aktarıyor. Bazen 4 yaşındaki oğullarından çeşitli güncel ve tarihsel konular hakkında da sorular alan Hobbs'un ailesi, oğullarının diğer arkadaşları gibi bir çocukluk geçirmesi istediğini ekliyor. İlerde akranlarına baktığında okumayı öğrenirken zorlandıklarını gördüğü zaman Hobbs'un bu durumu sorgulayabileceğini belirten ebeveynleri, oğullarının üstünlük kompleksine sahip bir birey olmasını istemediklerini ve onu 'yerde tutmak' için çaba gösterceklerini ifade ediyor.

https://sputniknews.com.tr/20200522/5-yasindaki-eren-abddeki-ustun-zekalilar-okuluna-tam-burslu-girdi-1042095684.html

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