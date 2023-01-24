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Pakistan'da birçok bölgede elektrik kesintisi sürüyor
Pakistan'da birçok bölgede elektrik kesintisi sürüyor
Pakistan’da dün ulusal şebekede yaşanan arıza sebebiyle çok sayıda bölgede elektrik kesintisi devam ediyor. 24.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-24T12:50+0300
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фото, pakistan, elektrik, elektrik kesintisi
фото, pakistan, elektrik, elektrik kesintisi

Pakistan'da birçok bölgede elektrik kesintisi sürüyor

12:50 24.01.2023
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Pakistan’da dün ulusal şebekede yaşanan arıza sebebiyle çok sayıda bölgede elektrik kesintisi devam ediyor.
© AAMIR QURESHI

Ulusal basındaki haberlere göre, Enerji Bakanı Hurram Dastgir, başkent İslamabad’da yaptığı basın toplantısında, arızanın giderildiğini ve ülke genelinde kesintilerin sona erdiğini açıkladı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Enerji Bakanı Hurram Dastgir, başkent İslamabad’da yaptığı basın toplantısında, arızanın giderildiğini ve ülke genelinde kesintilerin sona erdiğini açıkladı. - Sputnik Türkiye
1/8
© AAMIR QURESHI

Ulusal basındaki haberlere göre, Enerji Bakanı Hurram Dastgir, başkent İslamabad’da yaptığı basın toplantısında, arızanın giderildiğini ve ülke genelinde kesintilerin sona erdiğini açıkladı.

© AAMIR QURESHI

Bununla birlikte ulusal medya organları, çok sayıda şehir ve kasabada elektrik kesintilerinin sürdüğünü belirtiyor.

Bununla birlikte ulusal medya organları, çok sayıda şehir ve kasabada elektrik kesintilerinin sürdüğünü belirtiyor. - Sputnik Türkiye
2/8
© AAMIR QURESHI

Bununla birlikte ulusal medya organları, çok sayıda şehir ve kasabada elektrik kesintilerinin sürdüğünü belirtiyor.

© FAROOQ NAEEM

Karaçi, Lahor, Peşaver ve Kuetta gibi büyük şehirlerde kesintiler yer yer devam ediyor.

Karaçi, Lahor, Peşaver ve Kuetta gibi büyük şehirlerde kesintiler yer yer devam ediyor. - Sputnik Türkiye
3/8
© FAROOQ NAEEM

Karaçi, Lahor, Peşaver ve Kuetta gibi büyük şehirlerde kesintiler yer yer devam ediyor.

© AAMIR QURESHI

Kuetta Elektrik Tedarik Şirketi, Dawn gazetesine, Belucistan genelinde elektrik kesintilerinin bu gece yarısına kadar düzeltileceğini açıkladı.

Kuetta Elektrik Tedarik Şirketi, Dawn gazetesine, Belucistan genelinde elektrik kesintilerinin bu gece yarısına kadar düzeltileceğini açıkladı. - Sputnik Türkiye
4/8
© AAMIR QURESHI

Kuetta Elektrik Tedarik Şirketi, Dawn gazetesine, Belucistan genelinde elektrik kesintilerinin bu gece yarısına kadar düzeltileceğini açıkladı.

© ASIF HASSAN

Lahor'da ise yetkililer, bölgesel şebeke sisteminde frekans sorunu yaşandığını ve bu sebeple kesintilerin bazı bölgelerde giderilemediğini, çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Lahor&#x27;da ise yetkililer, bölgesel şebeke sisteminde frekans sorunu yaşandığını ve bu sebeple kesintilerin bazı bölgelerde giderilemediğini, çalışmaların sürdüğünü kaydetti. - Sputnik Türkiye
5/8
© ASIF HASSAN

Lahor'da ise yetkililer, bölgesel şebeke sisteminde frekans sorunu yaşandığını ve bu sebeple kesintilerin bazı bölgelerde giderilemediğini, çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

© FAROOQ NAEEM

Dün, yerel saatle 07.34’te ulusal şebekede yaşanan bir arıza sebebiyle ülke genelinde elektrik kesintisi yaşanmıştı.

Dün, yerel saatle 07.34’te ulusal şebekede yaşanan bir arıza sebebiyle ülke genelinde elektrik kesintisi yaşanmıştı. - Sputnik Türkiye
6/8
© FAROOQ NAEEM

Dün, yerel saatle 07.34’te ulusal şebekede yaşanan bir arıza sebebiyle ülke genelinde elektrik kesintisi yaşanmıştı.

© FAROOQ NAEEM

Arıza 220 milyonluk ülkede iş yerlerini, metro hatlarını ve günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Elektrik kesintisi sebebiyle İslamabad ve Lahor’daki tren seferleri de askıya alınmıştı.

Arıza 220 milyonluk ülkede iş yerlerini, metro hatlarını ve günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Elektrik kesintisi sebebiyle İslamabad ve Lahor’daki tren seferleri de askıya alınmıştı. - Sputnik Türkiye
7/8
© FAROOQ NAEEM

Arıza 220 milyonluk ülkede iş yerlerini, metro hatlarını ve günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Elektrik kesintisi sebebiyle İslamabad ve Lahor’daki tren seferleri de askıya alınmıştı.

© FAROOQ NAEEM

Pakistan’da zayıf altyapı ve bakım standartları sebebiyle elektrik kesintileri sık sık yaşanıyor.

Pakistan’da zayıf altyapı ve bakım standartları sebebiyle elektrik kesintileri sık sık yaşanıyor. - Sputnik Türkiye
8/8
© FAROOQ NAEEM

Pakistan’da zayıf altyapı ve bakım standartları sebebiyle elektrik kesintileri sık sık yaşanıyor.

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