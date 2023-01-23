https://sputniknews.com.tr/20230123/yasadisi-yollarla-turkiyeye-girmeye-calisan-isid-mensubu-yakalandi-1066082973.html

Yasadışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan IŞİD mensubu yakalandı

Yasadışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan IŞİD mensubu yakalandı

Suriye'den yasadışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan IŞİD mensubu bir kişi yakalandı. 23.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-23T19:34+0300

2023-01-23T19:34+0300

2023-01-23T19:34+0300

türkiye

işid

suriye

türkiye

milli savunma bakanlığı (msb)

milli savunma bakanlığı

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Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan bir kişinin yakalandığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Yasa dışı yollarla Suriye'den ülkemize geçmeye çalışan 1 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahsın DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu belirlendi." bilgisi paylaşıldı.

türkiye

suriye

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işid, suriye, türkiye, milli savunma bakanlığı (msb), milli savunma bakanlığı