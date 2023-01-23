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https://sputniknews.com.tr/20230123/yasadisi-yollarla-turkiyeye-girmeye-calisan-isid-mensubu-yakalandi-1066082973.html
Yasadışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan IŞİD mensubu yakalandı
Yasadışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan IŞİD mensubu yakalandı
Suriye'den yasadışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan IŞİD mensubu bir kişi yakalandı. 23.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-23T19:34+0300
2023-01-23T19:34+0300
türkiye
işid
suriye
türkiye
milli savunma bakanlığı (msb)
milli savunma bakanlığı
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Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan bir kişinin yakalandığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Yasa dışı yollarla Suriye'den ülkemize geçmeye çalışan 1 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahsın DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu belirlendi." bilgisi paylaşıldı.
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işid, suriye, türkiye, milli savunma bakanlığı (msb), milli savunma bakanlığı
işid, suriye, türkiye, milli savunma bakanlığı (msb), milli savunma bakanlığı

Yasadışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan IŞİD mensubu yakalandı

19:34 23.01.2023
© Fotoğraf : Milli Savunma BakanlığıMSB, asker, sınır, Türk askeri
MSB, asker, sınır, Türk askeri - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2023
© Fotoğraf : Milli Savunma Bakanlığı
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Suriye'den yasadışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan IŞİD mensubu bir kişi yakalandı.
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan bir kişinin yakalandığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada "Yasa dışı yollarla Suriye'den ülkemize geçmeye çalışan 1 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahsın DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu belirlendi." bilgisi paylaşıldı.
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