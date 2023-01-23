https://sputniknews.com.tr/20230123/vatikan-katedralde-seks-partisi-iddialarini-sorusturuyor-1066069629.html

Vatikan, 'katedralde seks partisi' iddialarını soruşturuyor

Vatikan, 'katedralde seks partisi' iddialarını soruşturuyor

İngiltere basınına yansıyan haberlere göre, ülkedeki bir katedralde seks partisi düzenlendiği iddiası, Vatikan tarafından soruşturmaya konu oldu. 23.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-23T13:42+0300

2023-01-23T13:42+0300

2023-01-23T13:47+0300

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Newcastle ve Hexham Piskoposu Robert Byrne'nın istifasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında Katolik Kilisesi, Byrne için çalışan rahiplerden birinin kilise cemaati mensuplarını katedraldeki odasında düzenlenen bir özel partiye davet ettiği iddalarını incelemeye aldı.İngiliz Guardian gazetesinin haberine göre Newcastle Katedrali'nde görev yapan rahip Michael McCoy hakkında pek çok kişi, 'toplantılara izin verilmeyen bir zamanda bir partiye katılmaları için onlara yaklaştığı' yönünde şikayette bulundu.Sunday Times'a konuşan bir kilise kaynağı, "Newcastle Katedrali'ne bağlı rahiplerin kişisel odalarında bir seks partisi düzenlendiğine dair iddiaların ortaya atılmasının ardından piskoposluk çevresindeki kişiler tarafından bir dizi şikayette bulunuldu" dedi.Northumbria emniyeti çocuk ve yetişkin koruma departmanının 'çocuklara yönelik cinsel taciz' suçlamasıyla hakkında soruşturma başlatmasından 4 gün sonra 57 yaşındaki McCoy, Nisan 2021'de intihar ederek hayatına son vermişti. McCoy, Byrne'ın 2019'da yaptığı atamanın ardından göreve gelmişti.Byrne'ın söz konusu partiye katıldığına yönelik bir iddia ortaya atılmasa da Piskopos, çevresindekilere 'görevinin büyük bir yük haline geldiğini' söyleyerek Aralık ayında görevinden istifa etmişti.Kilise yönetimine yazdığı ve Newcastle'daki St Mary Katedrali'nde okuduğu mektubunda Byrne, "Şahsi muhakemem, artık piskoposluk halkına dilediğim şekilde hizmet etmeye devam edemeyeceğimi fark etmemi sağladı." demişti.Sunday Times'ın elde ettiği bir mektuba göre Liverpool başpiskoposu Malcolm McMahon, geçici olarak Byrne'ın görevini üstlenecek ve istifasına neden olan olaylar ve iddiaları soruşturacak. Mektupta ayrıca, Papa'nın danışmanlarının McMahon'dan 'Piskopos Byrne'nin istifasına yol açan olaylarla ilgili derinlemesine bir rapor' hazırlamasını istediği belirtiliyor.Katolik Koruma Standartları Ajansı (CSSA) tarafından geçen hafta piskoposluk çevresinde başlatılan 'planlanmamış bir koruma denetimi' kapsamında, istismar iddiaları ve şikayetleri incelenecek. CSSA Direktörü Steve Ashley, denetimin tamamen bağımsız olacağını belirtti.

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