https://sputniknews.com.tr/20230123/turk-kaynaklar-turkiye-ve-suriye-disisleri-bakanlari-subat-ayinda-moskovada-bir-araya-gelebilir-1066087537.html

Türk kaynaklar: Türkiye ve Suriye dışişleri bakanları şubat ayında Moskova'da bir araya gelebilir

Türk kaynaklar: Türkiye ve Suriye dışişleri bakanları şubat ayında Moskova'da bir araya gelebilir

Türkiye ve Suriye arasında 11 yılın sonunda, bakanlar düzeyinde gerçekleşecek ikinci toplantıyla ilgili üst düzey Türk yetkililer, Sputnik’e bilgi verdi... 23.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-23T21:16+0300

2023-01-23T21:16+0300

2023-01-23T21:16+0300

görüş

suriye

türkiye

dışişleri

görüşme

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Aralık ayı sonunda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas ve iki ülkenin İstihbarat Başkanları Moskova'daki üçlü zirvede bir araya gelmişti. Dışişleri Bakanların ne zaman ve nerede bir araya gelecekleri de netleşmeye başladı.Sputnik’in üst düzey Türk kaynaklardan edindiği bilgiye göre, görüşmenin şubat ayı içerisinde Moskova'da yapılması öngörülüyor.Görüşmenin Türkiye’de yapılması ihtimaline ise Suriyeli yetkililer sıcak bakmıyor. Rusya, Türkiye ve Suriye dışında dördüncü bir ülkede gerçekleşmesi olasılığı ise bulunmuyor.11 yıl sonra bakanlar düzeyinde gerçekleşen ilk toplantı sonrasında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Rusya-Türkiye-Suriye olarak istihbarat, savunma bakanlarımızın Moskova'da bir araya gelişleriyle bir süreç başlattık. Ardından inşallah dışişleri bakanlarımızı yine üçlü olarak bir araya getireceğiz. Daha sonra da gelişmelere göre liderler olarak bir araya geleceğiz. Derdimiz bölgedeki sükuneti, suhuleti sağlamak, bölgede barışı egemen kılmak" ifadelerini kullanmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230118/lavrov-yillik-basin-toplantisi-duzenliyor--1065864668.html

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suriye, türkiye, dışişleri, görüşme