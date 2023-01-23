https://sputniknews.com.tr/20230123/turk-kaynaklar-turkiye-ve-suriye-disisleri-bakanlari-subat-ayinda-moskovada-bir-araya-gelebilir-1066087537.html
Türk kaynaklar: Türkiye ve Suriye dışişleri bakanları şubat ayında Moskova'da bir araya gelebilir
Türk kaynaklar: Türkiye ve Suriye dışişleri bakanları şubat ayında Moskova'da bir araya gelebilir
Türkiye ve Suriye arasında 11 yılın sonunda, bakanlar düzeyinde gerçekleşecek ikinci toplantıyla ilgili üst düzey Türk yetkililer, Sputnik’e bilgi verdi... 23.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-23T21:16+0300
2023-01-23T21:16+0300
2023-01-23T21:16+0300
görüş
suriye
türkiye
dışişleri
görüşme
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Aralık ayı sonunda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas ve iki ülkenin İstihbarat Başkanları Moskova'daki üçlü zirvede bir araya gelmişti. Dışişleri Bakanların ne zaman ve nerede bir araya gelecekleri de netleşmeye başladı.Sputnik’in üst düzey Türk kaynaklardan edindiği bilgiye göre, görüşmenin şubat ayı içerisinde Moskova'da yapılması öngörülüyor.Görüşmenin Türkiye’de yapılması ihtimaline ise Suriyeli yetkililer sıcak bakmıyor. Rusya, Türkiye ve Suriye dışında dördüncü bir ülkede gerçekleşmesi olasılığı ise bulunmuyor.11 yıl sonra bakanlar düzeyinde gerçekleşen ilk toplantı sonrasında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Rusya-Türkiye-Suriye olarak istihbarat, savunma bakanlarımızın Moskova'da bir araya gelişleriyle bir süreç başlattık. Ardından inşallah dışişleri bakanlarımızı yine üçlü olarak bir araya getireceğiz. Daha sonra da gelişmelere göre liderler olarak bir araya geleceğiz. Derdimiz bölgedeki sükuneti, suhuleti sağlamak, bölgede barışı egemen kılmak" ifadelerini kullanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230118/lavrov-yillik-basin-toplantisi-duzenliyor--1065864668.html
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Osman Nuri Cerit
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feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Osman Nuri Cerit
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
suriye, türkiye, dışişleri, görüşme
suriye, türkiye, dışişleri, görüşme
Türk kaynaklar: Türkiye ve Suriye dışişleri bakanları şubat ayında Moskova'da bir araya gelebilir
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Özel
Türkiye ve Suriye arasında 11 yılın sonunda, bakanlar düzeyinde gerçekleşecek ikinci toplantıyla ilgili üst düzey Türk yetkililer, Sputnik’e bilgi verdi. Görüşmenin şubat ayı içerisinde Moskova'da yapılması öngörülüyor.
Aralık ayı sonunda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas ve iki ülkenin İstihbarat Başkanları Moskova'daki üçlü zirvede bir araya gelmişti. Dışişleri Bakanların ne zaman ve nerede bir araya gelecekleri de netleşmeye başladı.
Sputnik’in üst düzey Türk kaynaklardan edindiği bilgiye göre, görüşmenin şubat ayı içerisinde Moskova'da yapılması öngörülüyor.
Görüşmenin Türkiye’de yapılması ihtimaline ise Suriyeli yetkililer sıcak bakmıyor. Rusya, Türkiye ve Suriye dışında dördüncü bir ülkede gerçekleşmesi olasılığı ise bulunmuyor.
11 yıl sonra bakanlar düzeyinde gerçekleşen ilk toplantı sonrasında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Rusya-Türkiye-Suriye olarak istihbarat, savunma bakanlarımızın Moskova'da bir araya gelişleriyle bir süreç başlattık. Ardından inşallah dışişleri bakanlarımızı yine üçlü olarak bir araya getireceğiz. Daha sonra da gelişmelere göre liderler olarak bir araya geleceğiz. Derdimiz bölgedeki sükuneti, suhuleti sağlamak, bölgede barışı egemen kılmak" ifadelerini kullanmıştı.