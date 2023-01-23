TikTok'ta hangi videonun viral olacağına, kullanıcıların ne izleyeceğine çalışanlar karar veriyor
10:08 23.01.2023 (güncellendi: 10:26 23.01.2023)
TikTok ve ByteDance'ın eski çalışanları, TikTok’un kendi fenomenlerini yarattığını öne sürdü. İddiaya göre çalışanlar, kasıtlı olarak elle belirli hesapları ve videoları öne çıkarıyor.
TikTok'a göre 'For you' (Sizin için) bölümü, çok çeşitli içeriğe sahip, kullanıcı ilgi alanlarına ve katılımına göre kişiselleştirilmiş bir video akışı. Kullanılan algoritmalar sayesinde dünyanın dört bir yanındaki viral içerikler kullanıcının ekranına düşüyor.
Forbes dergisinin şirketten ayrılan eski çalışanları ve şirket yazışmalarının yer aldığı belgelere dayandırdığı habere göre TikTok, algoritmanın seçmediği, kullanıcının ilgisini çekmeyecek videoları da viral olması adına öne çıkarıyor.
Belgelere göre çalışanlar, 'Heating' (ısıtma) adı verilen bir işlemi kullanıyor.
Bu işlem, TikTok ve ByteDance çalışanlarının kasıtlı olarak elle belirli hesapları ve videoları öne çıkarması anlamına geliyor.
Forbes dergisinin şirketten ayrılan eski çalışanları ve şirket yazışmalarının yer aldığı belgelere dayandırdığı habere göre TikTok, algoritmanın seçmediği, kullanıcının ilgisini çekmeyecek videoları da viral olması adına öne çıkarıyor.
Belgelere göre çalışanlar, 'Heating' (ısıtma) adı verilen bir işlemi kullanıyor.
Bu işlem, TikTok ve ByteDance çalışanlarının kasıtlı olarak elle belirli hesapları ve videoları öne çıkarması anlamına geliyor.
Employees at TikTok and its parent company, ByteDance, have access to a back-end tool that can instantly make a post go viral. Use of the tool, which TikTok has never publicly acknowledged, is known as “heating.” https://t.co/bw1mexhxRG— Forbes (@Forbes) January 20, 2023
Eski çalışanların Forbes'a sunduğu, 'Heating Kural Kitabı 'isimli bir kitapçığa göre, 'heating' işleminin uygulandığı videoların platformdaki içeriklerin yüzde 1 ve 2'sine denk geldiği, bu videoların yeni akımları yaratmada ve fenomenler oluşturmada büyük önem taşıdığını belirtiliyor.
TikTok'un kamuya açıklamadığı 'heating' işlemi ise teknoloji sektöründe yeni değil.
Bir gönderiyi elle öne çıkarma işlemini Facebook, Instagram ve Twitter da yapıyor ancak bu şirketler bu tarz 'heating'leri sadece küresel sağlık kuruluşları, idari birimler ve benzeri önemli meseleler için kullandığını iddia ediyor.
TikTok'un kamuya açıklamadığı 'heating' işlemi ise teknoloji sektöründe yeni değil.
Bir gönderiyi elle öne çıkarma işlemini Facebook, Instagram ve Twitter da yapıyor ancak bu şirketler bu tarz 'heating'leri sadece küresel sağlık kuruluşları, idari birimler ve benzeri önemli meseleler için kullandığını iddia ediyor.
Markaların reklamını yapmak, viral olacak akımlar başlatmak ve kendi fenomenlerini yaratmak için bu işlemi kullanan TikTok, içeriklerin izlenme sayısını artırdığını göstererek başka şirketlerle yeni anlaşmalar yapabilmenin altyapısını sağlıyor.
Bunlarla birlikte 3 eski TikTok çalışanı, bazı çalışanların bu işlemi kişisel olarak da kullandığını aktardı. Heating’i kullanan çalışanların belirlenen reklam içerikli videolara ek olarak kendi hesaplarını, eşlerinin, aile üyelerinin, akrabalarının ve arkadaşlarının hesaplarını da öne çıkardığını iddia etti.