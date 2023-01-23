https://sputniknews.com.tr/20230123/team-arastirma-direktoru-dr-tol-secmenin-tamaminda-kotumserlik-hakim-1066085064.html

TEAM Direktörü Dr. Tol: Seçmende kötümserlik hakim ama muhalif seçmen daha mutsuz ve öfkeli

TEAM Direktörü Dr. Tol: Seçmende kötümserlik hakim ama muhalif seçmen daha mutsuz ve öfkeli

TEAM Araştırma Genel Direktörü Dr. Ulaş Tol, "Seçmenin tamamında kötümserlik hakim. Mutluluk seviyeleri düşük. Muhalefet seçmeninde inanılmaz daha fazla... 23.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-23T20:08+0300

2023-01-23T20:08+0300

2023-01-23T20:16+0300

akşam postasi

seçim

türkiye etki araştırmaları merkezi (team)

anket

cumhur ittifakı

muhalefet

ak parti

radyo

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Toplumsal Etki Araştırmaları Merkezi (TEAM) Genel Direktörü Dr. Ulaş Tol, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na yaptıkları son araştırmanın sonuçlarını anlattı.Sandığa 110 gün kala son durumu değerlendiren Tol, "2018 yılına göre kıyasladığımızda durum hala iktidar lehine sayılmaz. Cumhur İttifakı’nın oy oranı yüzde 44. 2018 yılına göre baktığımızda on puan kaybettiğini görüyoruz. Yaklaşık olarak karşılığı da 6 milyon seçmene denk geliyor. Bunca sorun ve iktidardan da bunca rahatsızlık varken bu oranın düşük kaldığı üzerinden bu oranı yorumlamak gerekiyor. İkinci boyutu da çok daha düşük oranlarla da karşılaştık. 2021’nin Aralık ayında ekonomik önlemler açıklanmış ve Ocak ayında onun etkisiyle bir yükselişi olmuştu iktidarın ama o yükselişin sürdürülebilir olmadığını çok kısa zamanda gördük. Sonrasında hızlıca düşüşe geçti ve işin ilginç tarafı öncekinden de daha düşük seviyelere hızla ilerledi. Yaz aylarına yaklaştığımızda da en dip seviyesini gördü. Yüzde 38-39 bandına kadar araştırmalarımızda gördük. O günden bu güne tekrardan bir toparlanma var. Muhalefetin de alarm vermesi gereken konu da bu çünkü bu bir trendi ve döndü artık. Haziran ayından bu güne kadar neredeyse her ay biraz biraz daha iktidar toparlama eğilimi sağladı ve yüzde 44’lere kadar tekrardan gelmiş oldu" dedi.'Mayıs ayında önde olan muhalefet geri düştü'6’lı masanın toplamının mayıs ayında 5.6 puan önde olmasına rağmen şimdi 2.7 puan geriye düştüğünü belirten Tol, şöyle devam etti:"Cumhur İttifakı ilk olarak kararsızlara kaçmış olan oylarını geri kazandı ama hepsini de değil. Seçim yaklaştıkça kararsızların oranı da azalıyor. 2022’nin ortalarına kadar yüzde 18-20 bandına kararsız oranı buluyorduk ama şimdi yüzde 15 bandına kadar geriledi. İktidar tarafının kararsızı daha kararlı hale gelmeye başladı. İkinci olarak kendini daha yakın gördüğü partilere giden oylar gelmeye başladı. Bunun içerisinde Yeniden Refah Partisi ve Zafer Partisi gibi partiler de var ama İYİ Parti ya da yeni kurulan Gelecek ve Deva partileri de var. Kısmen de CHP’ye giden oyları vardı. AK Parti’nin mayıs ayında oyları dip yaptığı zaman kopan oyların bir partiye giden kısmında en fazla oy CHP’ye gitmişti. Şimdi oradan da ufak bir kesim geri gelmeye başladı diyebiliriz. Bu toparlanma daha da fazla olur mu? Bundan fazla bir şey yapmaları gerekir. Bütün bu yapılan şeylerin getirdiği yer burası gibi görünüyor. Cumhur İttifakı bir seçim kampanyasını daha homojen ve tutarlı bir şekilde başlatmış gibi görünürken muhalefet henüz o düzeyde değil. Kampanya döneminde bu iş farklı bir rotaya seyredebilir."Tol, "Seçmenin tamamında kötümserlik hakim. Mutluluk seviyeleri düşük. Muhalefet seçmeninde inanılmaz daha fazla oranlar. Öfke ve kaygı yüksek, umut ve mutluluk düşük. Son dönemde AK Parti’nin yeniden toparlanıyor olması, ‘Bu seçim de mi gidiyor’ düşüncesi, muhalefetin kendi iç kavgalarına odaklanmış olası bir huzursuzluk yarattı muhalefet seçmeninde" diye ekledi.

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2023

Atilla Güner https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg

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seçim, türkiye etki araştırmaları merkezi (team), anket, cumhur ittifakı, muhalefet, ak parti, radyo